Η Μαρσέιγ σε κρίση ενόψει της αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό

Η Μαρσέιγ ετοιμάζεται να υποδεχθεί τον Ολυμπιακό στις 15 Οκτωβρίου στο Βελοντρόμ, σε μία αναμέτρηση που αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τη γαλλική ομάδα. Το παιχνίδι δεν αντιμετωπίζεται ως μία απλή ευρωπαϊκή υποχρέωση στη Μασσαλία, καθώς το ξεκίνημα της σεζόν έχει δημιουργήσει έντονο προβληματισμό στις τάξεις του συλλόγου.

Η αγωνιστική εικόνα και οι ήττες

Η ομάδα της Μασσαλίας διέρχεται περίοδο αγωνιστικής κρίσης, προερχόμενη από πέντε συνεχόμενες ήττες σε όλες τις διοργανώσεις. Αυτή η αρνητική σειρά αποτελεσμάτων έχει επηρεάσει σημαντικά την ψυχολογία και τη βαθμολογική της θέση.

Στο εγχώριο πρωτάθλημα, η Μαρσέιγ έχει συγκεντρώσει μόλις τρεις βαθμούς στις πρώτες πέντε αγωνιστικές, καταλαμβάνοντας τη 17η θέση της βαθμολογίας. Η εκκίνηση στην Ευρώπη ήταν εξίσου δύσκολη, καθώς η ομάδα ηττήθηκε με 4-1 από την Μπεσίκτας στην Κωνσταντινούπολη. Τα παραπάνω καθιστούν την επερχόμενη αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό κομβικής σημασίας από νωρίς.

Αμυντικά προβλήματα και δηλώσεις Ζενεσιό

Ένα από τα κύρια ζητήματα που απασχολούν την Ολιμπίκ αυτή την περίοδο είναι η εικόνα της άμυνάς της. Η Μαρσέιγ δέχεται γκολ με μεγάλη ευκολία, συχνά λόγω ατομικών λαθών ή κακών αντιδράσεων των παικτών μέσα και γύρω από την περιοχή της.

Ο προπονητής Μπρούνο Ζενεσιό έχει αναφερθεί επανειλημμένα στην ανάγκη να περιοριστούν τα «εύκολα» γκολ που δέχεται η ομάδα του. Αυτή η αμυντική αστάθεια αποτελεί ένα στοιχείο που ο Ολυμπιακός θα έχει ενδιαφέρον να παρακολουθήσει και ενδεχομένως να εκμεταλλευτεί, καθώς οι Πειραιώτες θα ταξιδέψουν σε περίπου 20 μέρες στη Μασσαλία γνωρίζοντας τις αδυναμίες του αντιπάλου τους.

Η πίεση στον Μπρούνο Ζενεσιό

Ο Μπρούνο Ζενεσιό βρίσκεται στο επίκεντρο της συζήτησης, καθώς τα αρνητικά αποτελέσματα έχουν αυξήσει την πίεση γύρω από τον Γάλλο τεχνικό. Οι επιλογές του τίθενται πλέον υπό μεγαλύτερη αμφισβήτηση, καθώς η ομάδα δεν καταφέρνει να βρει σταθερότητα.

Ωστόσο, στη Μασσαλία δεν υπάρχει απόλυτα ενιαία άποψη ότι η λύση είναι η αλλαγή προπονητή. Υπάρχουν φωνές που ζητούν να δοθεί χρόνος στον Ζενεσιό, επισημαίνοντας ότι έχει να διαχειριστεί έναν δύσκολο και περιορισμένο σε επιλογές κορμό παικτών. Παρόλα αυτά, η πίεση παραμένει δεδομένη και κάθε νέο αρνητικό αποτέλεσμα αναμένεται να την αυξάνει περαιτέρω.

Οικονομικές δυσκολίες και μεταγραφικός σχεδιασμός

Η αγωνιστική κρίση της Μαρσέιγ συνδέεται σε σημαντικό βαθμό και με τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο σύλλογος. Οι οικονομικοί περιορισμοί οδήγησαν τη Μαρσέιγ να κινηθεί πιο συγκρατημένα στη μεταγραφική αγορά, χωρίς να μπορεί να πραγματοποιήσει τις επιθυμητές κινήσεις.

Επιπλέον, υπήρξαν αποχωρήσεις σημαντικών παικτών και περιορισμοί στο μισθολογικό κόστος, γεγονός που επηρέασε τον συνολικό σχεδιασμό της ομάδας. Η Μαρσέιγ δεν μπόρεσε να κινηθεί με την ίδια ελευθερία που θα ήθελε και πλέον καλείται να ολοκληρώσει τη σεζόν με έναν κορμό που δεν διαθέτει απεριόριστες λύσεις.

Ο σεβασμός στον Ολυμπιακό και η δύναμη του Βελοντρόμ

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον αβεβαιότητας, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζεται με σεβασμό στη Μασσαλία. Η ευρωπαϊκή εμπειρία των Πειραιωτών, η σταθερή παρουσία τους τα τελευταία χρόνια στις διοργανώσεις της UEFA και η ικανότητά τους να διαχειρίζονται παιχνίδια υψηλής πίεσης δεν περνούν απαρατήρητες από τη γαλλική ομάδα.

Παράλληλα, υπάρχει και η ιδιαιτερότητα της αναμέτρησης στο Βελοντρόμ. Η ατμόσφαιρα του γηπέδου αποτελεί διαχρονικά ένα από τα μεγαλύτερα όπλα της Μαρσέιγ, ειδικά στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Η γαλλική ομάδα προσδοκά ότι ο κόσμος της θα παίξει καθοριστικό ρόλο στην προσπάθεια της απέναντι στον Ολυμπιακό, δημιουργώντας μια δυναμική έδρα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta