Τα ζευγάρια Ολυμπιακός-ΑΕΚ και Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ στους ημιτελικούς του Super Cup

Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, το Super Cup μπάσκετ κάνει τζάμπολ στο Περιστέρι, φιλοξενώντας τους ημιτελικούς της διοργάνωσης. Στον πρώτο αγώνα της ημέρας, ο Ολυμπιακός θα αναμετρηθεί με την ΑΕΚ, ενώ αργότερα ο Παναθηναϊκός θα κοντραριστεί με τον ΠΑΟΚ. Και οι δύο αναμετρήσεις αναμένονται με μεγάλο ενδιαφέρον και θα μεταδοθούν ζωντανά από τον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ.

Οι ημιτελικοί του Super Cup στο Περιστέρι

Η κορυφαία διοργάνωση του Super Cup ξεκινάει τις αναμετρήσεις της το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, με το Περιστέρι να φιλοξενεί τους δύο μεγάλους ημιτελικούς. Οι φίλοι του μπάσκετ θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν δύο δυνατές αναμετρήσεις, οι οποίες θα κρίνουν τα ζευγάρια του τελικού.

Ο πρώτος ημιτελικός είναι προγραμματισμένος για τις 16:45, όπου ο Ολυμπιακός θα τεθεί αντιμέτωπος με την ΑΕΚ. Αργότερα την ίδια ημέρα, στις 21:00, θα διεξαχθεί ο δεύτερος ημιτελικός, με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται τον ΠΑΟΚ. Όλες οι αναμετρήσεις θα μεταδοθούν ζωντανά από τον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, προσφέροντας πλήρη κάλυψη στους φιλάθλους.

Ο Ολυμπιακός απέναντι στην ΑΕΚ

Στην αναμέτρηση που ανοίγει την αυλαία του Super Cup, ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ. Για τους «ερυθρόλευκους», οι πιο πιθανές επιλογές για την εξάδα των ξένων παικτών που θα αγωνιστούν κόντρα στην ΑΕΚ περιλαμβάνουν τους Μιλουτίνοφ, Φουρνιέ, Μοντέρο, ΜακΙντάι, Γουόρντ και Χολ. Αυτοί οι παίκτες θεωρούνται οι επικρατέστεροι για να στελεχώσουν την ομάδα στην πρώτη τους επίσημη εμφάνιση.

Από την πλευρά της, η ΑΕΚ αντιμετωπίζει σημαντικές απουσίες στην frontline της. Συγκεκριμένα, δεν θα είναι διαθέσιμοι οι Μπράουν, Φίζελ και Γουίλιαμς, γεγονός που δημιουργεί προκλήσεις για την Ένωση. Ως εκ τούτου, η εξάδα των ξένων παικτών της ΑΕΚ αναμένεται να αποτελείται από τους Μπάρτλεϊ, Τζόζεφ, Νόλεϊ, Λεκαβίτσιους, Πίνκνεϊ και Ερτέλ, οι οποίοι θα κληθούν να καλύψουν τα κενά.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού

Στον δεύτερο ημιτελικό της ημέρας, ο Παναθηναϊκός θα αναμετρηθεί με τον ΠΑΟΚ. Για τους «πράσινους», η αποστολή περιλαμβάνει επτά διαθέσιμους ξένους παίκτες. Αυτοί είναι οι Φρανσίσκο, Μπάντιο, Μπόνγκα, Γκραντ, Λεσόρ, Χουάντσο και Γιαμπουσέλε. Ωστόσο, σύμφωνα με τους κανονισμούς, ένας από αυτούς τους επτά παίκτες θα πρέπει να «κοπεί» και να μην αγωνιστεί στον ημιτελικό.

Η επιλογή του παίκτη που θα μείνει εκτός θα αποτελέσει ένα από τα βασικά ζητήματα για την τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού, καθώς θα πρέπει να αποφασιστεί ποιος θα θυσιαστεί από την επτάδα των ξένων. Η απόφαση αυτή θα επηρεάσει τη σύνθεση και τη στρατηγική της ομάδας ενόψει του κρίσιμου αγώνα.

Η πλήρης σύνθεση του ΠΑΟΚ

Αντίθετα με τις άλλες ομάδες, ο ΠΑΟΚ δεν αντιμετωπίζει προβλήματα απουσιών, καθώς όλοι οι παίκτες του είναι διαθέσιμοι για τον ημιτελικό κόντρα στον Παναθηναϊκό. Η πλήρης αποστολή του ΠΑΟΚ περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα παικτών, έτοιμους να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό στην αναμέτρηση.

Συγκεκριμένα, η αποστολή του ΠΑΟΚ αποτελείται από τους εξής αθλητές: Γκρέι, Μήτρου-Λονγκ, Ταϊρί, Όσμαν, Αλεξάντερ, Χουγκάζ, Ομορούγι, Χάτζινς, Κακλαμανάκη, Φόστερ, Περσίδη, Φίλλιο, Μουρ, Καλάθη και Μπαζίνα. Η διαθεσιμότητα όλων των παικτών προσφέρει στον προπονητή του ΠΑΟΚ περισσότερες επιλογές και ευελιξία στην τακτική προσέγγιση του αγώνα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta