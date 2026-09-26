Ο Κιλιάν Μπαπέ τραυματίστηκε με τη Γαλλία και αποχώρησε από την αποστολή

Έντονη ανησυχία έχει προκληθεί στις τάξεις της Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς ο Κιλιάν Μπαπέ αποχώρησε από τις υποχρεώσεις της Εθνικής Γαλλίας. Ο 27χρονος στράικερ υπέστη τραυματισμό στο γόνατο, γεγονός που τον οδήγησε στην αναγκαστική αποχώρηση από την αποστολή των «Τρικολόρ» και έχει θέσει σε «αναμμένα κάρβουνα» τους ανθρώπους του ισπανικού συλλόγου, οι οποίοι παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις.

Ο καθοριστικός αγώνας και ο τραυματισμός

Ο Κιλιάν Μπαπέ τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του εκτός έδρας παιχνιδιού της Γαλλίας με την Τουρκία. Η αναμέτρηση αυτή ήταν κρίσιμη και κρίθηκε χάρη σε δικό του γκολ, με το τελικό σκορ να διαμορφώνεται σε 0-1 υπέρ της Γαλλίας. Ο 27χρονος Γάλλος επιθετικός σημείωσε το 67ο «τεμάχιό» του με τη φανέλα της Εθνικής Γαλλίας στο 54ο λεπτό της αναμέτρησης, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά την καθοριστική του παρουσία.

Ωστόσο, η χαρά για το σημαντικό αυτό γκολ δεν κράτησε πολύ. Δευτερόλεπτα μετά την επίτευξη του τέρματος και ενώ πανηγύριζε με τους συμπαίκτες του, ο Μπαπέ φάνηκε να πονάει έντονα. Η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε άμεσα, με αποτέλεσμα να ξαπλώσει στο χορτάρι του γηπέδου, δείχνοντας ότι αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα στο γόνατο.

Η αναγκαστική αλλαγή και η διάγνωση

Μετά τον έντονο πόνο που ένιωσε ο Κιλιάν Μπαπέ, η αντικατάστασή του κρίθηκε επιβεβλημένη. Ο Γάλλος στράικερ έγινε αναγκαστική αλλαγή, με τον Ντουέ να περνάει στη θέση του. Την απόφαση για την αλλαγή έλαβε ο Ζιντάν, ο οποίος είδε τον βασικό του επιθετικό να αποχωρεί από τον αγωνιστικό χώρο, προκαλώντας άμεσα ανησυχία στον πάγκο της Γαλλίας.

Η επίσημη ενημέρωση που δόθηκε από την Ομοσπονδία επιβεβαίωσε τους φόβους. Ο Μπαπέ έχει υποστεί τραυματισμό στον τένοντα του αριστερού γονάτου. Αυτή η διάγνωση τον έθεσε άμεσα εκτός από τις υπόλοιπες υποχρεώσεις της Εθνικής Γαλλίας για το τρέχον αγωνιστικό παράθυρο. Ο παίκτης, χωρίς καθυστέρηση, έχει ήδη αποχωρήσει από την αποστολή της ομάδας, προκειμένου να επικεντρωθεί στην αποκατάστασή του.

Οι επόμενες κινήσεις και η αγωνία της Ρεάλ Μαδρίτης

Οι επόμενες ώρες αναμένονται κρίσιμες για την πλήρη εκτίμηση της κατάστασης του Κιλιάν Μπαπέ και τον καθορισμό του χρόνου αποκατάστασής του. Ο Γάλλος στράικερ πρόκειται να μεταβεί άμεσα στη Μαδρίτη, όπου θα υποβληθεί σε περαιτέρω και εξειδικευμένες εξετάσεις. Αυτές οι εξετάσεις θα καθορίσουν με ακρίβεια το ακριβές διάστημα απουσίας του από τους αγωνιστικούς χώρους, ένα στοιχείο ζωτικής σημασίας για τον ίδιο και τη νέα του ομάδα.

Η ανησυχία στις τάξεις της Ρεάλ Μαδρίτης είναι ιδιαίτερα έντονη, καθώς ο τραυματισμός ενός τόσο σημαντικού παίκτη, και μάλιστα λίγο μετά την ένταξή του στην ομάδα, δημιουργεί προβληματισμό για την αγωνιστική του ετοιμότητα και την ομαλή ενσωμάτωσή του. Όλοι στον ισπανικό σύλλογο αναμένουν με αγωνία τις επίσημες ανακοινώσεις σχετικά με το μέγεθος του προβλήματος και τον αναμενόμενο χρόνο αποκατάστασης, ευελπιστώντας σε όσο το δυνατόν συντομότερη επιστροφή του στις προπονήσεις και τους αγώνες.

Με πληροφορίες από: Gazzetta