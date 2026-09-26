Ο Άλεκ Πίτερς στο ντεμπούτο του με τη Μιλάνο στη Euroleague

Η Μιλάνο δεν κατάφερε να ξεκινήσει με θετικό πρόσημο την εφετινή της πορεία στη EuroLeague, καθώς γνώρισε την ήττα από την Παρτίζαν με σκορ 92-76. Η αναμέτρηση διεξήχθη στην «καυτή» Belgrade Arena, με την ιταλική ομάδα να μην μπορεί να αποφύγει την ήττα παρά την εξαιρετική πρώτη εμφάνιση του Άλεκ Πίτερς.

Η εντυπωσιακή πρεμιέρα του Άλεκ Πίτερς

Ο Άλεκ Πίτερς πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στην EuroLeague με τη φανέλα της Αρμάνι Μιλάνο, αφήνοντας θετικές εντυπώσεις. Ο πρώην «ερυθρόλευκος» Αμερικανός φόργουορντ αναδείχθηκε ο καλύτερος παίκτης της ομάδας του Πέπε Ποέτα, συνεχίζοντας από εκεί που είχε σταματήσει κατά τη θητεία του στον Ολυμπιακό.

Ο Πίτερς έδειξε την ετοιμότητά του να ηγηθεί της προσπάθειας της ιταλικής ομάδας, η οποία φέτος επιδιώκει να ξεφύγει από τη μετριότητα των προηγούμενων ετών. Παρά την προσωπική του απόδοση, η Μιλάνο γνώρισε βαριά ήττα από την Παρτίζαν στο Βελιγράδι, με την παρουσία του να μην είναι αρκετή για να αλλάξει την έκβαση του αγώνα.

Τα στατιστικά του Αμερικανού φόργουορντ

Στην πρώτη του αναμέτρηση με τη Μιλάνο, ο Άλεκ Πίτερς αγωνίστηκε για 30 λεπτά. Κατά τη διάρκεια αυτού του χρόνου, σημείωσε 17 πόντους, επιβεβαιώνοντας τις εκτελεστικές του ικανότητες. Η ευστοχία του ήταν αξιοσημείωτη, καθώς μέτρησε 3/5 δίποντα και ήταν αλάνθαστος στα τρίποντα με 2/2 εύστοχες προσπάθειες. Από τη γραμμή των βολών, ο Πίτερς ήταν επίσης άχαστος, μετρώντας 5/5 εύστοχες εκτελέσεις.

Πέρα από το σκοράρισμα, ο Αμερικανός φόργουορντ συνέβαλε και σε άλλους τομείς του παιχνιδιού. Μοίρασε μία ασίστ και μάζεψε ένα ριμπάουντ. Ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 21 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης, επίδοση που ήταν και η υψηλότερη για παίκτη της ιταλικής ομάδας.

Η εξέλιξη του αγώνα και η συνεισφορά ανά δεκάλεπτο

Ο Πίτερς ξεκίνησε στη βασική πεντάδα του Πέπε Ποέτα. Στο ξεκίνημα του αγώνα, έδειξε να δυσκολεύεται να βρει ρυθμό απέναντι στην καλή physical άμυνα της σερβικής ομάδας. Στην πρώτη περίοδο, η συνεισφορά του περιορίστηκε σε ένα εύστοχο μαρκαρισμένο τρίποντο, το οποίο προήλθε από μια καλή συνεργασία με τον βασικό χειριστή Ντέβον Χολ. Είχε επίσης ορισμένες καλές τοποθετήσεις στην κατά τα άλλα προβληματική άμυνα της ομάδας του Μιλάνο.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, ο Αμερικανός φόργουορντ ήταν εξαιρετικά επιδραστικός στο επιθετικό κομμάτι, προσθέτοντας 10 πόντους. Με το φινάλε του πρώτου μέρους, ο Πίτερς ήταν ο πρώτος «διψήφιος» του αγώνα με 4/5 σουτ εντός παιδιάς, ενώ είχε και τη μεγαλύτερη βαθμολογία στον δείκτη αξιολόγησης (15). Παρόλα αυτά, το ημίχρονο βρήκε την ομάδα του να βρίσκεται πίσω στο σκορ με 42-36.

Στο δεύτερο μέρος, ο Πίτερς ξεκίνησε κάπως μουδιασμένα, με την «μπαγκέτα» να περνάει στον Μάρκο Γκούντουριτς, ο οποίος ήταν ιδιαίτερα απειλητικός για την άμυνα της Παρτίζαν από την περιφέρεια, βοηθώντας στη συνολική βελτίωση της εικόνας των Μιλανέζων. Μόλις δύο πόντοι από τη «γραμμή της φιλανθροπίας» προστέθηκαν στη στατιστική του στο τρίτο δεκάλεπτο, όμως έδειξε ιδιαίτερη διάθεση στην άμυνα, όπου στις αλλαγές και τα double team της Αρμάνι, ο Πίτερς βρέθηκε να μαρκάρει από τον πόιντ γκαρντ μέχρι τον σέντερ των αντιπάλων.

Η τελική έκβαση και η ήττα της Μιλάνο

Το τέταρτο δεκάλεπτο βρήκε την Αρμάνι να κυνηγά διαφορά 5 πόντων, με το σκορ να είναι 63-58. Ο Πίτερς βρισκόταν αρχικά στον πάγκο. Δύο λεπτά μετά την έναρξη της τελευταίας περιόδου, ο Αμερικανός φόργουορντ μπήκε ξανά στο παρκέ, με την Αρμάνι να βρίσκεται πλέον πίσω με 70-61. Πέτυχε ξανά καλάθι, δύο πόντων, στα μέσα της περιόδου, αλλά το ματς είχε αρχίσει να ξεφεύγει από τα χέρια της Αρμάνι, φτάνοντας σε διψήφια διαφορά.

Ο Άλεκ Πίτερς παρέμεινε εντός του παρκέ μέχρι το τέλος του αγώνα, ωστόσο δεν άλλαξε κάτι δραματικά στην εξέλιξη. Η Παρτίζαν, με έναν δαιμονιώδη Κάρλικ Τζόουνς, πήρε τελικά τη νίκη με το τελικό σκορ 92-76, αφήνοντας τη Μιλάνο με την ήττα στην πρεμιέρα της EuroLeague.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Gazzetta