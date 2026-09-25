Ο Τι Τζέι Σορτς και η εκτόξευση στη Βαλένθια μετά τον Παναθηναϊκό

Ο Τι Τζέι Σορτς, ο Αμερικανός γκαρντ, φαίνεται να ανακτά την αγωνιστική του ταυτότητα στη Βαλένθια, έχοντας εντυπωσιάσει ήδη από την πρεμιέρα του στη EuroLeague. Η νέα του αρχή στην ισπανική ομάδα έρχεται μετά από μια περίοδο στον Παναθηναϊκό, όπου η προσαρμογή του δεν εξελίχθηκε όπως αναμενόταν. Η διαδρομή του παίκτη τα τελευταία χρόνια χαρακτηρίζεται από έντονες μεταπτώσεις, με την επιστροφή του σε πρωταγωνιστικό ρόλο να είναι πλέον εμφανής.

Η πορεία πριν τον Παναθηναϊκό

Η αγωνιστική διαδρομή του βραχύσωμου γκαρντ θυμίζει ένα τρενάκι υψηλών ταχυτήτων. Ο Σορτς γνώρισε την απόλυτη καταξίωση αγωνιζόμενος στη Βόννη, υπό τις οδηγίες του προπονητή Τουόμας Ίσαλο. Εκεί, ανέπτυξε τις ικανότητές του και έδειξε το ταλέντο του.

Η εξέλιξή του συνεχίστηκε με τη μεταγραφή του στην Παρί, όπου το μοντέλο του γρήγορου και εκρηκτικού μπάσκετ εφαρμόστηκε στην εντέλεια από τον Τιάγκο Σπλίτερ. Σε αυτό το περιβάλλον, ο Τι Τζέι Σορτς μεταμορφώθηκε σε έναν από τους πιο επιδραστικούς playmakers στην Ευρώπη, συστήνοντας τον εαυτό του στην κορυφαία ευρωπαϊκή σκηνή με την μπάλα στα χέρια του και το παιχνίδι να περνά μέσα από αυτόν.

Η δύσκολη προσαρμογή στο «τριφύλλι»

Το αποκορύφωμα αυτής της διαδρομής ήταν η μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό, μετά την πρώτη του γεμάτη παρουσία στη EuroLeague. Ωστόσο, η συνύπαρξη με τους «πράσινους» δεν εξελίχθηκε όπως πολλοί θα περίμεναν. Ο Σορτς δυσκολεύτηκε να βρει τον ρόλο του στο «τριφύλλι», σε μια θέση, αυτή του point guard, που για καιρό είχε προβληματίσει την ομάδα.

Στον Παναθηναϊκό, οι απαιτήσεις ήταν υψηλές και το περιθώριο λάθους εξαιρετικά περιορισμένο, όπως δικαιολογείται από το μέγεθος του συλλόγου. Κάθε παραφωνία είχε άμεσες επιπτώσεις τόσο στον χρόνο συμμετοχής του Σορτς όσο και στη χημεία του με την υπόλοιπη ομάδα. Αρκετές μεταγραφικές επιλογές για τη θέση του point guard, όπως οι Λορέντζο Μπράουν, Λούκα Βιλντόζα και ο ίδιος ο Τι Τζέι Σορτς, δεν κατάφεραν να αποδώσουν τα αναμενόμενα.

Το φινάλε της συνεργασίας και οι εξαιρετικές εμφανίσεις

Το φινάλε της συνεργασίας του Τι Τζέι Σορτς με τους «πράσινους» ήρθε μετά από μία σεζόν στην οποία η προσαρμογή του δεν ήταν αυτή που θα περίμενε κανείς, λαμβάνοντας υπόψη όσα είχε παρουσιάσει τα προηγούμενα χρόνια. Παρόλα αυτά, στο φινάλε της σεζόν στην Ελλάδα και ειδικά στους τελικούς της Stoiximan GBL κόντρα στον Ολυμπιακό, ο Αμερικανός γκαρντ πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις, δείχνοντας σημάδια του παλιού του εαυτού.

Η νέα αρχή στη Βαλένθια και ο κεντρικός ρόλος

Η Βαλένθια κινήθηκε αστραπιαία για να τον αποκτήσει, έχοντας αντιμετωπίσει τον Σορτς και ως αντίπαλο στα Playoffs της EuroLeague. Η ισπανική ομάδα του προσέφερε διετές συμβόλαιο, συνολικής αξίας 5 εκατομμυρίων ευρώ, με 2,5 εκατομμύρια ευρώ ανά έτος. Οι Ισπανοί είχαν ένα ξεκάθαρο πλάνο για τον Αμερικανό παίκτη: να τον τοποθετήσουν στο επίκεντρο της αγωνιστικής τους φιλοσοφίας.

Στη Βαλένθια, ο Τι Τζέι Σορτς μοιάζει να ξαναβρίσκει τον παλιό καλό του εαυτό. Το παιχνίδι περνά από αυτόν, με τους συμπαίκτες του να τον συμπληρώνουν ιδανικά, δίνοντάς του την ελευθερία να παίρνει τις πρωτοβουλίες. Αυτός ο ρόλος, που δυσκολεύτηκε να βρει στον Παναθηναϊκό του Εργκίν Άταμαν, φαίνεται πλέον να αποτελεί ξανά τον βασικό άξονα γύρω από τον οποίο χτίζεται η επίθεση της ομάδας. Ο ίδιος ο Σορτς, στις πρώτες του δηλώσεις, ήταν απόλυτα ειλικρινής για τους λόγους που τον οδήγησαν να πει το «ναι» στην ισπανική ομάδα, καταδεικνύοντας τι ήταν αυτό που τον έπεισε.

Με πληροφορίες από: Gazzetta