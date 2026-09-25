Φενέρμπαχτσε-Βίρτους Μπολόνια 78-68: Ζορίστηκε, αλλά στο τέλος «μίλησε» η ποιότητα

Η Φενέρμπαχτσε ξεκίνησε με νίκη τις υποχρεώσεις της στην πρεμιέρα της Euroleague, επικρατώντας της μαχητικής Βίρτους Μπολόνια με σκορ 78-68 στην Ulker Sports Hall. Η τουρκική ομάδα, αν και ζορίστηκε σε αρκετά σημεία της αναμέτρησης, κατάφερε να επιβάλει την ποιότητα και την εμπειρία της στα κρίσιμα σημεία. Οι Τάλεν Χόρτον-Τάκερ, Γουέιντ Μπάλντουιν, Μπράξτον Κι και Σέβιον Σιλντς ήταν οι βασικοί συντελεστές της επικράτησης.

Δυναμικό ξεκίνημα και η αντίδραση της Βίρτους

Η Φενέρμπαχτσε ξεκίνησε την αναμέτρηση με τον έλεγχο, με τον Γουέιντ Μπάλντουιν να οδηγεί την ομάδα της Κωνσταντινούπολης σε ένα αρχικό προβάδισμα επτά πόντων, φτάνοντας το σκορ στο 19-12 στα 7 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα του πρώτου δεκαλέπτου. Η παρουσία του Μπράξτον Κι, ο οποίος σημείωσε επτά πόντους στο πρώτο ημίχρονο, καθώς και του Σέβιον Σιλντς με οκτώ πόντους, ήταν καθοριστική για την αρχική υπεροχή της τουρκικής ομάδας.

Το πρώτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με τη Φενέρμπαχτσε να προηγείται με έξι πόντους, 23-17. Ωστόσο, η Βίρτους Μπολόνια δεν το έβαλε κάτω. Οι Ιταλοί αύξησαν την πίεσή τους και βρήκαν λύσεις στην επίθεση μέσω των Γουέντελ Μουρ και Μουχάμεντ Ντιούφ, οι οποίοι σημείωσαν από επτά πόντους ο καθένας. Αυτό επέτρεψε στην ομάδα του Άλεξ Μουμπρού να μειώσει τη διαφορά στον έναν πόντο, φτάνοντας το σκορ στο 31-30 στα 15 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα.

Ανατροπή και οριακό προβάδισμα στο ημίχρονο

Η Βίρτους Μπολόνια κατάφερε μάλιστα να προσπεράσει στο σκορ, παίρνοντας το προβάδισμα 37-38 στα τελευταία δευτερόλεπτα του πρώτου ημιχρόνου, χάρη σε καλάθι του Φρανσέσκο Φεράρι. Ωστόσο, ο Γουέιντ Μπάλντουιν απάντησε άμεσα, βάζοντας ξανά τη Φενέρμπαχτσε σε θέση οδηγού με σκορ 39-38 ακριβώς πριν την ανάπαυλα του ημιχρόνου.

Στατιστικά, η τουρκική ομάδα αντιμετώπισε σοβαρό πρόβλημα στην περιφέρεια κατά το πρώτο μέρος, έχοντας μόλις 1/11 τρίποντα, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 9.1%. Παρόλα αυτά, υπερείχε στα ριμπάουντ, μαζεύοντας 22 έναντι 17 των Ιταλών. Από την πλευρά της, η Βίρτους μετρούσε 2/12 τρίποντα (16.7%) και μοίρασε 10 ασίστ για 5 λάθη, αλλά η αποτελεσματική λειτουργία στην άμυνα τη βοήθησε να διατηρηθεί κοντά στο σκορ και να βρει πόντους στο ανοικτό γήπεδο.

Η αντεπίθεση της Βίρτους και η απάντηση της Φενέρμπαχτσε

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με τους Ιταλούς να αιφνιδιάζουν τη Φενέρμπαχτσε. Με τους Ντιαρά και Άλστον να σκοράρουν, η Βίρτους δημιούργησε ένα προβάδισμα επτά πόντων, φτάνοντας στο 46-53 στα 25 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα του αγώνα. Ο προπονητής της Φενέρμπαχτσε, Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, αναζητούσε λύσεις για να ανατρέψει την κατάσταση.

Η τουρκική ομάδα αντέδραξε δυναμικά, αυξάνοντας την αμυντική της πίεση από την πρώτη πάσα. Με ένα επιμέρους σκορ 13-0, η Φενέρμπαχτσε κατάφερε να προσπεράσει ξανά, προηγούμενη με 59-53 στα 29 λεπτά. Το τρίτο δεκάλεπτο έκλεισε με τη Φενέρμπαχτσε να διατηρεί μια διαφορά τεσσάρων πόντων, 59-55, χάρη στα καλάθια των Μπάλντουιν, Σαργιούνας και Χόρτον-Τάκερ.

Η ποιότητα «μίλησε» στο τέλος

Στην τελευταία περίοδο, η αναμέτρηση παρέμεινε ισορροπημένη, με το σκορ να φτάνει στο 62-62 στα 33 λεπτά, δείχνοντας την αντοχή της ομάδας του Άλεξ Μουμπρού. Ωστόσο, η εμπειρία και η ποιότητα της Φενέρμπαχτσε άρχισαν να κάνουν τη διαφορά στα κρίσιμα λεπτά.

Σημαντικά καλάθια από τους Σιλντς, Χόρτον-Τάκερ και Κι έδωσαν «οξυγόνο» στους Τούρκους, ανεβάζοντας τη διαφορά στους έξι πόντες (74-68 στα 37 λεπτά). Οι κακές επιλογές των Ιταλών στην επίθεση και ένα καλάθι του Τρεντ Φόρεστ διεύρυναν το προβάδισμα της Φενέρμπαχτσε στους οκτώ πόντες (76-68 στα 39 λεπτά), εξασφαλίζοντας ουσιαστικά τη νίκη για την ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους στην πρεμιέρα της Euroleague.

Με πληροφορίες από: Gazzetta