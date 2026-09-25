Οι ομάδες της Premier League κινούνται νομικά κατά της Μάντσεστερ Σίτι μετά το πόρισμα

Η Μάντσεστερ Σίτι βρίσκεται στο επίκεντρο των εξελίξεων, καθώς ανεξάρτητη τριμελής επιτροπή την έκρινε ένοχη για 114 περιπτώσεις οικονομικών παραβιάσεων. Οι παραβάσεις αυτές, οι οποίες τοποθετούνται χρονικά μεταξύ των ετών 2009 και 2018, έχουν προκαλέσει έντονες συζητήσεις και αντιδράσεις στο χώρο του αγγλικού ποδοσφαίρου. Εν αναμονή της οριστικής απόφασης για τις ποινές που θα επιβληθούν, άλλες ομάδες της Premier League ετοιμάζονται να κινηθούν νομικά, διεκδικώντας οικονομικές αποζημιώσεις.

Η ετυμηγορία για τις οικονομικές παραβιάσεις

Η ανεξάρτητη τριμελής επιτροπή, μετά από ενδελεχή εξέταση, έκρινε τη Μάντσεστερ Σίτι ένοχη για 114 από τις συνολικά 115 κατηγορίες οικονομικών παραβιάσεων που αντιμετώπιζε. Οι παραβάσεις αυτές αφορούν ένα εκτεταμένο χρονικό διάστημα, συγκεκριμένα από το 2009 έως και το 2018, περίοδο κατά την οποία η ομάδα σημείωσε σημαντικές αγωνιστικές επιτυχίες.

Προς το παρόν, δεν έχει υπάρξει οριστική απόφαση σχετικά με το ποιες ποινές θα επιβληθούν στην ομάδα. Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, με τις εξελίξεις να αναμένονται με μεγάλο ενδιαφέρον από το σύνολο της ποδοσφαιρικής κοινότητας.

Πιθανές ποινές και η αντίδραση της Μάντσεστερ Σίτι

Οι πιθανές κυρώσεις που δύνανται να αντιμετωπίσουν οι «Πολίτες» είναι ποικίλες και σοβαρές. Αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν από μια απλή επίπληξη και την επιβολή χρηματικού προστίμου, μέχρι την αφαίρεση βαθμών, την αφαίρεση τίτλων που έχουν κατακτηθεί, ακόμη και τον υποβιβασμό της ομάδας από την Premier League.

Από την πλευρά της, η διοίκηση της Μάντσεστερ Σίτι έχει ξεκαθαρίσει τη θέση της, δηλώνοντας πως θα ασκήσει έφεση κατά της απόφασης, με σκοπό να δικαιωθεί. Ωστόσο, την ίδια στιγμή, η ομάδα καλείται να διαχειριστεί και άλλα μέτωπα που ανοίγουν από τους ανταγωνιστές της στο πρωτάθλημα.

Νομικές κινήσεις από άλλες ομάδες της Premier League

Μετά την αποκάλυψη του πορίσματος, αρκετές ομάδες της Premier League έχουν εκφράσει την πρόθεσή τους να κινηθούν νομικά εναντίον της Μάντσεστερ Σίτι. Ο βασικός τους στόχος είναι η διεκδίκηση οικονομικών αποζημιώσεων, θεωρώντας ότι οι παραβιάσεις της Σίτι τους έχουν προκαλέσει ζημία.

Τα νομικά επιτελεία πολλών συλλόγων βρίσκονται ήδη σε πλήρη ετοιμότητα, προκειμένου να προχωρήσουν σε επίσημες ενέργειες. Αυτές οι νομικές κινήσεις αναμένεται να δρομολογηθούν μετά την ολοκλήρωση οποιασδήποτε διαδικασίας έφεσης εκ μέρους της Μάντσεστερ Σίτι, σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες.

Το δεδικασμένο της υπόθεσης Έβερτον

Οι ομάδες που σχεδιάζουν νομικές ενέργειες στηρίζουν το αίτημά τους σε ένα προηγούμενο δεδικασμένο, αυτό της υπόθεσης της Έβερτον. Η Έβερτον κλήθηκε να καταβάλει το ποσό των 35 εκατομμυρίων λιρών στη Μπέρνλι, έπειτα από διαπίστωση παραβίασης των Κανόνων Κερδοφορίας και Βιωσιμότητας (PSR) της Premier League.

Η συγκεκριμένη παραβίαση αφορούσε τη σεζόν 2021-22 και είχε κριθεί ότι προσέφερε στην Έβερτον σημαντικό αγωνιστικό πλεονέκτημα. Η απόφαση αυτή θεωρήθηκε τότε ως ένα πιθανό σημείο καμπής. Πλέον, μπορεί να προσφέρει νομικό πάτημα στις υπόλοιπες ομάδες της Premier League, ώστε να διεκδικήσουν μεγάλα ποσά σε αποζημιώσεις από τη Μάντσεστερ Σίτι, βασιζόμενες στην αρχή του αθέμιτου ανταγωνισμού.

Πιθανή αφαίρεση τίτλων και οι επωφελούμενες ομάδες

Ένα από τα σενάρια που εξετάζονται σοβαρά είναι αυτό της αφαίρεσης τίτλων από τη Μάντσεστερ Σίτι. Η ομάδα κατέκτησε τρία πρωταθλήματα Premier League στο διάστημα που καταγράφηκαν οι παραβάσεις, συγκεκριμένα τις σεζόν 2011-12, 2013-14 και 2017-18.

Σε περίπτωση που αυτά τα τρόπαια αφαιρεθούν επίσημα από τη Σίτι, θα δοθούν στις ομάδες που είχαν τερματίσει στη δεύτερη θέση της εκάστοτε χρονιάς. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, δύο αγγλικοί σύλλογοι θα μπορούσαν να καρπωθούν τα εν λόγω πρωταθλήματα, αλλάζοντας έτσι τα δεδομένα στην ιστορία του αγγλικού ποδοσφαίρου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Reader