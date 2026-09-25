Ο Ντούσκο Ιβάνοβιτς μίλησε ισπανικά σε ρώσους δημοσιογράφους που ρωτούσαν στα αγγλικά

Ο Ντούσκο Ιβάνοβιτς, ο οποίος ανέλαβε πρόσφατα τα ηνία της Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης, ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του με μια εμφατική νίκη στην πρεμιέρα της VTB. Ωστόσο, μετά το τέλος του αγώνα, ο έμπειρος τεχνικός βρέθηκε στο επίκεντρο ενός απρόσμενου και χιουμοριστικού περιστατικού κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, προκαλώντας πολλά γέλια στους παρευρισκόμενους.

Η επιτυχημένη πρεμιέρα της Ζενίτ στη VTB

Η Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης ξεκίνησε τη φετινή της πορεία στη VTB με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η ρωσική ομάδα αντιμετώπισε την Ουραλμάς και κατάφερε να επικρατήσει με το εντυπωσιακό σκορ 92-68, δείχνοντας από νωρίς τις διαθέσεις της για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Αυτή η νίκη σηματοδότησε την επίσημη έναρξη των υποχρεώσεων της Ζενίτ στο πρωτάθλημα και, ταυτόχρονα, την πρώτη επιτυχία του Ντούσκο Ιβάνοβιτς στον πάγκο της ομάδας. Ο σπουδαίος προπονητής εκκίνησε με το «δεξί» τη θητεία του, αφήνοντας υποσχέσεις για το μέλλον.

Ο Ντούσκο Ιβάνοβιτς και οι παλιές του συνήθειες

Ο Ντούσκο Ιβάνοβιτς, με την πλούσια προπονητική του εμπειρία, ανέλαβε πρόσφατα τη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης. Η έναρξη της θητείας του στην ομάδα της Ρωσίας έδειξε πως, παρά τη νέα πρόκληση, ο ίδιος διατηρεί ακόμα κάποιες από τις παλιές του συνήθειες, οι οποίες ενίοτε οδηγούν σε απρόοπτα.

Ο έμπειρος τεχνικός είναι γνωστός για την πορεία του σε διάφορες ομάδες, ενώ η μακρά του παρουσία σε συγκεκριμένες χώρες έχει επηρεάσει, όπως φάνηκε, και τις γλωσσικές του επιλογές σε στιγμές πίεσης ή εφησυχασμού.

Η συνέντευξη Τύπου και οι ρώσοι δημοσιογράφοι

Μετά το τέλος του νικηφόρου αγώνα της Ζενίτ με την Ουραλμάς, ο Ντούσκο Ιβάνοβιτς παραβρέθηκε στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου. Εκεί, κλήθηκε να απαντήσει στις ερωτήσεις των ρώσων δημοσιογράφων, οι οποίοι περίμεναν τις δηλώσεις του για την αναμέτρηση και την απόδοση της ομάδας.

Οι δημοσιογράφοι, αναγνωρίζοντας προφανώς ότι ο προπονητής δεν ομιλεί τη ρωσική γλώσσα, επέλεξαν να του απευθύνουν τις ερωτήσεις τους στα αγγλικά. Μάλιστα, η προσφορά των ερωτήσεων στα αγγλικά περιγράφηκε ως «σπαστή», θυμίζοντας, όπως αναφέρθηκε, σκηνές από ταινίες.

Η απρόσμενη απάντηση στα ισπανικά

Εκείνη τη στιγμή, ο Ντούσκο Ιβάνοβιτς φαίνεται να... μπερδεύτηκε. Αντί να απαντήσει στα αγγλικά, όπως αναμενόταν, ξεκίνησε να δίνει την απάντησή του στα ισπανικά. Αυτή η γλωσσική επιλογή προκάλεσε άμεσα την έκπληξη και, στη συνέχεια, τα γέλια των παρευρισκομένων.

Η αιτία αυτής της παρεξήγησης αποδίδεται στο γεγονός ότι ο Ιβάνοβιτς έχει προπονήσει επί σειρά ετών στην Ισπανία. Η μακρά του θητεία σε ισπανικές ομάδες φαίνεται πως έχει εντυπωθεί τόσο βαθιά, ώστε σε μια στιγμή, η ισπανική γλώσσα βγήκε αυθόρμητα ως πρώτη επιλογή.

Η αντίδραση του προπονητή και η διόρθωση

Ο έμπειρος τεχνικός, αντιλαμβανόμενος γρήγορα την κατάσταση, είδε ότι κανένας από τους δημοσιογράφους που βρίσκονταν μπροστά του δεν καταλάβαινε τι ακριβώς έλεγε. Η συνειδητοποίηση αυτή τον οδήγησε σε μια αυθόρμητη αντίδραση.

Ο Ιβάνοβιτς γέλασε με το λάθος του, αυτοσαρκάστηκε και, αμέσως μετά, διόρθωσε την κατάσταση. Έτσι, το «γύρισε» στα αγγλικά, συνεχίζοντας κανονικά τη συνέντευξη Τύπου και ολοκληρώνοντας τις δηλώσεις του για την αναμέτρηση.

Με πληροφορίες από: Athletiko