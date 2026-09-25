Η Βαλένθια απέδρασε από την Κωνσταντινούπολη, επικρατώντας της Μπεσίκτας με 94-96

Η Βαλένθια ξεκίνησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις φετινές της υποχρεώσεις στην Euroleague, καθώς επικράτησε της Μπεσίκτας μέσα στην Κωνσταντινούπολη με τελικό σκορ 94-96. Ο αγώνας, που διεξήφθη στο «Turkcell Basketball Development Center» και κρίθηκε στις λεπτομέρειες, ήταν μια πραγματική «ματσάρα». Η ισπανική ομάδα είχε ως κορυφαίο της παίκτη τον Τι Τζέι Σορτς, ο οποίος με την απόδοσή του έκανε τη διαφορά.

Η έναρξη της Euroleague και η αναμέτρηση στην Πόλη

Η φετινή σεζόν της Euroleague ξεκίνησε με μια εντυπωσιακή αναμέτρηση στην Κωνσταντινούπολη, όπου η Βαλένθια αντιμετώπισε την Μπεσίκτας. Το παιχνίδι διεξήχθη στο «Turkcell Basketball Development Center» και προσέφερε έντονες συγκινήσεις.

Η Βαλένθια κατάφερε να πάρει τη νίκη στις λεπτομέρειες, σε ένα παιχνίδι όπου η Μπεσίκτας έδειξε επίσης ανταγωνιστικότητα, χάνοντας την ευκαιρία για επικράτηση στα τελευταία δευτερόλεπτα. Η αναμέτρηση ήταν αμφίρροπη καθ' όλη τη διάρκειά της, με τις δύο ομάδες να εναλλάσσονται στο προβάδισμα.

Η καθοριστική συμβολή του Τι Τζέι Σορτς

Ο Τι Τζέι Σορτς αναδείχθηκε ο μεγάλος πρωταγωνιστής για τη Βαλένθια, κάνοντας την ουσιαστική διαφορά στον αγώνα. Ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού αποδείχθηκε «όλα τα λεφτά» για την ισπανική ομάδα, προσφέροντας την απαραίτητη ώθηση, ειδικά με το τρομερό τρίτο δεκάλεπτο που πραγματοποίησε.

Συνολικά, ο Σορτς αγωνίστηκε για 22 λεπτά και 33 δευτερόλεπτα, σημειώνοντας 26 πόντους. Η στατιστική του περιλάμβανε 9/17 δίποντα, 2/3 τρίποντα και 2/2 βολές, ενώ πρόσθεσε 1 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο και υπέπεσε σε 2 λάθη. Με αυτή την εμφάνιση, ο Σορτς έδειξε από νωρίς ότι θα έχει πολλές αρμοδιότητες τη φετινή σεζόν στη Βαλένθια.

Το πρώτο ημίχρονο και οι πρωταγωνιστές

Στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης στην Κωνσταντινούπολη ξεχώρισαν τρία βασικά στοιχεία. Αρχικά, η Μπεσίκτας πήρε μια διαφορά, φτάνοντας στο 27-20. Ωστόσο, η Βαλένθια αντέδρασε άμεσα με ένα σερί 0-8, καταφέρνοντας να προηγηθεί με 27-28 με τη λήξη της πρώτης περιόδου.

Ένα άλλο σημείο που ξεχώρισε ήταν η εμφάνιση του Ομορούγι για την Μπεσίκτας, ο οποίος οδηγούσε την ομάδα του στο πρώτο μισό του αγώνα έχοντας σημειώσει 13 πόντους. Από την πλευρά των φιλοξενούμενων, ο πλουραλισμός ήταν εμφανής, καθώς τέσσερις παίκτες – οι Σορτς, Μπρουκς, Τέιλορ και Ριβέρο – είχαν πετύχει από 10 πόντους ο καθένας. Αυτό οδήγησε τη Βαλένθια να προηγείται στο ημίχρονο με σκορ 51-54.

Θετικό ντεμπούτο πραγματοποίησε και ο Νίκολα Μίροτιτς για τη Βαλένθια, ο οποίος σε 13 λεπτά και 45 δευτερόλεπτα συμμετοχής είχε 13 πόντους με 2/3 δίποντα, 1/3 τρίποντα και 6/6 βολές, ενώ μάζεψε και 3 ριμπάουντ και έκανε 1 κλέψιμο. Εκτός από τον ίδιο, άλλοι τέσσερις παίκτες της Βαλένθια ήταν επίσης διψήφιοι στο σκοράρισμα.

Η αντίδραση της Μπεσίκτας και η ανατροπή

Στην τρίτη περίοδο, ο Τι Τζέι Σορτς συνέχισε την εξαιρετική του απόδοση, όντας ασταμάτητος. Πέτυχε 14 πόντους σε αυτό το διάστημα, φτάνοντας τους 24 προσωπικούς πόντους συνολικά. Με την καθοριστική του συμβολή, η Βαλένθια κατάφερε να αποκτήσει προβάδισμα 11 πόντων (69-81) λίγο πριν κλείσει η τρίτη περίοδος, η οποία ολοκληρώθηκε με τη Βαλένθια στο +10 (71-81).

Ωστόσο, η Μπεσίκτας δεν είχε πει την τελευταία της λέξη. Πραγματοποίησε μια άμεση και δυναμική αντίδραση, απαντώντας με ένα επιμέρους σκορ 22-5. Αυτό το σερί της επέτρεψε να βρεθεί ξανά μπροστά στο σκορ, προηγούμενη με 91-86 στο 35ο λεπτό του αγώνα, ανατρέποντας πλήρως το σκηνικό.

Δραματικό φινάλε στην Πόλη

Παρά την ανατροπή της Μπεσίκτας, η Βαλένθια αντέδρασε εκ νέου, οδηγώντας το παιχνίδι σε ένα δραματικό φινάλε. Η έκβαση του αγώνα κρίθηκε στα τελευταία δευτερόλεπτα με έναν αξιοπερίεργο τρόπο, καθώς οι δύο ομάδες έχασαν σημαντικές ευκαιρίες από τη γραμμή των βολών.

Με το σκορ στο 94-96, τόσο ο Ομορούγι της Μπεσίκτας όσο και ο Τέιλορ της Βαλένθια αστόχησαν σε 0/2 βολές ο καθένας, κρατώντας την αγωνία στο κόκκινο. Τελικά, η Μπεσίκτας έχασε την ευκαιρία να «κλέψει» τη νίκη με ένα buzzer beater τρίποντο του Νόουελ, καθώς το σουτ που επιχείρησε δεν βρήκε στόχο, με τη Βαλένθια να παίρνει τη νίκη.

Με πληροφορίες από: Gazzetta