Ώρα αποφάσεων για την είσοδο της Geely στην κατηγορία Hypercar του WEC

Τα επόμενα 24ωρα αναμένονται κρίσιμα σχετικά με την πιθανή είσοδο της Geely ως κατασκευαστής στην κατηγορία Hypercar του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Αντοχής (WEC). Ο κινεζικός όμιλος εξετάζει εδώ και μήνες την είσοδό του στο πρωτάθλημα, χωρίς ωστόσο να έχει δώσει μέχρι σήμερα το οριστικό «πράσινο φως» στο πρόγραμμα. Οι εξελίξεις φαίνεται πλέον να μπαίνουν στην τελική τους ευθεία, καθώς οι συζητήσεις γύρω από το project συνεχίζονται εντατικά.

Οι καθοριστικές συναντήσεις και το χρονοδιάγραμμα

Κρίσιμες συναντήσεις έχουν προγραμματιστεί για τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, αμέσως μετά την ολοκλήρωση των 6 Ωρών του Φούτζι. Σε αυτές τις συναντήσεις αναμένεται να ληφθούν βασικές αποφάσεις που θα καθορίσουν το μέλλον του project της Geely στο WEC. Οι επόμενες ημέρες θα είναι καθοριστικές για το εάν ο κινεζικός όμιλος θα ενταχθεί στο grid της κορυφαίας κατηγορίας του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Αντοχής από το 2027.

Το WEC ενδέχεται να υποδεχθεί έναν ακόμη μεγάλο κατασκευαστή στην ήδη εντυπωσιακή σύνθεση της κατηγορίας Hypercar. Η απόφαση της Geely αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς θα σηματοδοτήσει την επέκταση της παρουσίας της στην παγκόσμια αγωνιστική σκηνή.

Το σχέδιο απόκτησης του προγράμματος της Alpine

Το σχέδιο που βρίσκεται υπό συζήτηση προβλέπει την απόκτηση από τη Geely ολόκληρου του αγωνιστικού προγράμματος Hypercar της Alpine. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα της γαλλικής μάρκας ολοκληρώνεται στο τέλος της φετινής σεζόν. Με αυτό τον τρόπο, η Geely θα μπορούσε να αποφύγει την ανάγκη να ξεκινήσει την εξέλιξη ενός LMDh αυτοκινήτου από το μηδέν, εξοικονομώντας χρόνο και πόρους.

Αντίθετα, η κινεζική εταιρεία θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει ως βάση το υπάρχον Alpine A424. Το Hypercar αναμένεται να δεχθεί περιορισμένες σχεδιαστικές αλλαγές, οι οποίες θα εστιάζουν κυρίως στο εμπρός και πίσω μέρος του οχήματος. Μετά τις τροποποιήσεις αυτές, το αυτοκίνητο θα περάσει από νέα διαδικασία ομολογκασιόν, προκειμένου να είναι έτοιμο για την αγωνιστική σεζόν του 2027.

Ο κομβικός ρόλος της Signatech και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Κομβικό ρόλο στο εγχείρημα της Geely θα μπορούσε να διατηρήσει η Signatech. Η γαλλική ομάδα είναι αυτή που διαχειρίζεται σήμερα το εργοστασιακό πρόγραμμα της Alpine στο WEC. Με την αποχώρηση της γαλλικής μάρκας, η Signatech αναζητά ενεργά τρόπο να παραμείνει στην κορυφαία κατηγορία του πρωταθλήματος.

Οι συζητήσεις μεταξύ της Signatech και της Geely είχαν προχωρήσει σημαντικά κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου. Ένα από τα βασικά ζητήματα που έπρεπε να επιλυθούν στις διαπραγματεύσεις αφορούσε τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ειδικότερα αυτά που σχετίζονται με τα συστήματα ελέγχου του αγωνιστικού αυτοκινήτου.

Εταιρικά εμπόδια και παράλληλες συνεργασίες ομίλων

Παρά την πρόοδο που είχε σημειωθεί στις συζητήσεις, το «deal» για την απόκτηση του αγωνιστικού προγράμματος δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, έχουν εμφανιστεί εταιρικά εμπόδια που περιπλέκουν την κατάσταση. Αυτά τα εμπόδια σχετίζονται με τις παράλληλες συνεργασίες που διατηρούν ο Renault Group και η Geely σε άλλους τομείς.

Οι δύο όμιλοι έχουν ήδη σημαντικούς επιχειρηματικούς δεσμούς, μεταξύ άλλων μέσω της HORSE Powertrain, η οποία δραστηριοποιείται σε αυτοκίνητα παραγωγής και μονάδες ισχύος. Αυτή η υπάρχουσα συνεργασία προσθέτει ακόμη μία διάσταση στις διαπραγματεύσεις για τη μεταβίβαση του αγωνιστικού προγράμματος της Alpine στη Geely, καθιστώντας τις πιο σύνθετες.

Η χρονική πίεση για τη συνέχεια της Signatech

Η χρονική πίεση αποτελεί έναν σημαντικό παράγοντα στην ολοκλήρωση της συμφωνίας. Η Alpine αποχωρεί οριστικά από την κατηγορία Hypercar μετά το τέλος του 2026. Η Signatech, από την πλευρά της, επιθυμεί διακαώς να συνεχίσει την παρουσία της στο πρωτάθλημα χωρίς να μεσολαβήσει χρονιά απουσίας.

Μια ενδεχόμενη απουσία από το WEC θα έκανε δυσκολότερη τη διατήρηση του εξειδικευμένου προσωπικού, των οδηγών και της υπάρχουσας τεχνικής δομής της ομάδας. Για τον λόγο αυτό, η επίτευξη συμφωνίας με τη Geely εντός των χρονικών πλαισίων είναι ζωτικής σημασίας για τη Signatech.

Με πληροφορίες από: Gazzetta