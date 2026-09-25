Ο Τομά Ερτέλ στο Gazzetta: Θέλω να γράψω ιστορία στην ΑΕΚ

Ο Τομά Ερτέλ, ο οποίος εντάχθηκε πρόσφατα στην καθημερινότητα της ΑΕΚ, μίλησε στο Gazzetta για την αποστολή του με τη νέα του ομάδα. Ο Γάλλος γκαρντ θα έχει την ευκαιρία να αγωνιστεί για πρώτη φορά σε επίσημο ματς με τη φανέλα της Ένωσης το Σάββατο, στον ημιτελικό του Super Cup, όπου η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό. Ο Ερτέλ εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για το νέο κεφάλαιο στην καριέρα του και αναφέρθηκε στον κύριο στόχο της ομάδας.

Ο ερχομός στην ΑΕΚ και οι πρώτοι στόχοι

Ο Τομά Ερτέλ, ένας παίκτης με σημαντική ευρωπαϊκή εμπειρία, έχοντας αγωνιστεί σε ομάδες όπως η Ρεάλ, η Μπαρτσελόνα, η Εφές και η Βιλερμπάν, ήρθε στην ΑΕΚ με σκοπό να ανεβάσει το επίπεδό της. Ο Γάλλος γκαρντ έχει διαπρέψει και με την Εθνική Γαλλίας, φορώντας μετάλλια σε πολλά μεγάλα τουρνουά.

Μιλώντας στο Gazzetta, στο πλαίσιο της εκδήλωσης της ΑΕΚ για την παρουσίαση της φανέλας, ο Ερτέλ αποκάλυψε ότι η ιδέα να παίξει στην ΑΕΚ του γεννήθηκε, εν μέρει, παρακολουθώντας τον περσινό τελικό του BCL. Ωστόσο, τόνισε πως ο βασικός λόγος δεν ήταν μόνο αυτός. Ο Γάλλος γκαρντ δήλωσε χαρακτηριστικά: «Θέλω να γράψω ιστορία με την ΑΕΚ. Το να κερδίσουμε το BCL, τον κύριο στόχο μας, θα είναι τέλειο».

Ο Ερτέλ αναφέρθηκε επίσης στην ανταγωνιστικότητα του ελληνικού πρωταθλήματος, προβλέποντας ότι φέτος θα είναι πολύ σκληρό. Σημείωσε ότι ο Άρης και ο ΠΑΟΚ έχουν ανέβει, γεγονός που θα κάνει τη διοργάνωση ιδιαίτερα ανταγωνιστική. Ο ίδιος δήλωσε ενθουσιασμένος που θα αγωνίζεται στην ΑΕΚ.

Η επιρροή του Ντράγκαν Σάκοτα

Ένας από τους σημαντικότερους λόγους για την απόφαση του Τομά Ερτέλ να έρθει στην ΑΕΚ ήταν ο Ντράγκαν Σάκοτα. Ο Γάλλος γκαρντ δήλωσε ότι γνωρίζει τον Σάκοτα εδώ και πολλά χρόνια, έχοντας έρθει αντιμέτωποι όταν ο Σάκοτα βρισκόταν στον Ερυθρό Αστέρα. Ο Ερτέλ έχει πλήρη γνώση της φιλοσοφίας του έμπειρου προπονητή.

Πριν την άφιξή του στην Ελλάδα, ο Τομά Ερτέλ είχε μια «πολύ όμορφη κουβέντα» με τον Ντράγκαν Σάκοτα, την οποία ευχαριστήθηκε ιδιαίτερα. Όπως ανέφερε, μίλησαν για το μπάσκετ, τη ζωή και πολλά άλλα θέματα. Ο Ερτέλ υπογράμμισε τη σημασία του Σάκοτα στην απόφασή του: «Ο Σάκοτα ήταν ένας από τους λόγους που ήρθα στην ΑΕΚ».

Επιπλέον, ο Γάλλος γκαρντ ανέφερε ότι γνωρίζει πολλούς παίκτες που έχουν συνεργαστεί με τον Ντράγκαν Σάκοτα. Αυτοί οι παίκτες, σύμφωνα με τον Ερτέλ, έπαιξαν εξαιρετικά υπό την καθοδήγησή του, ένιωθαν άνετα και απόλαυσαν να αγωνίζονται για τον Σάκοτα. Ο ίδιος επανέλαβε ότι ο κόουτς αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς λόγους της παρουσίας του στην ΑΕΚ.

Η εμπειρία από τις «clutch» καταστάσεις

Ο Τομά Ερτέλ αναφέρθηκε και στην ικανότητά του στις κρίσιμες καταστάσεις των αγώνων, τις λεγόμενες «clutch» στιγμές. Σχολίασε πόσο γρήγορα πέρασαν τα χρόνια, ανακαλώντας στη μνήμη του μια σπουδαία στιγμή από το 2014. Τότε, με την Εθνική Γαλλίας, είχε ένα μεγάλο ματς και ένα κρίσιμο τρίποντο απέναντι στην Ισπανία.

Ο Γάλλος γκαρντ θυμήθηκε επίσης το 2013 με την Εθνική Γαλλίας, αλλά ξεχώρισε το 2014 ως μια ιδιαίτερη στιγμή για τον ίδιο, την οποία δεν ξεχνά. Θεωρεί ότι ήταν μια σπουδαία στιγμή στο ξεκίνημα της καριέρας του με την Εθνική Γαλλίας. Σήμερα, ο Τομά Ερτέλ πιστεύει ότι είναι καλύτερος παίκτης σε σχέση με το 2014.

Ο «μαέστρος» των ασίστ και οι συνεργασίες

Ο Τομά Ερτέλ είναι γνωστός για την ικανότητά του να οργανώνει το παιχνίδι και να μοιράζει ασίστ, χαρακτηριζόμενος ως «assist maestro» ή «floor general». Ο ίδιος επιβεβαίωσε ότι αυτή η ικανότητα δεν έχει αλλάξει. Ανυπομονεί να συνεργαστεί με θεαματικούς παίκτες της ΑΕΚ, όπως ο Μπράουν και ο Γουίλιαμς.

Ο Γάλλος γκαρντ υποσχέθηκε ότι θα προσφέρει όμορφες φάσεις στον κόσμο της ΑΕΚ, αξιοποιώντας τις ικανότητές του στην πάσα και την οργάνωση του παιχνιδιού. Η παρουσία του αναμένεται να προσδώσει νέα δυναμική στην επίθεση της Ένωσης, δημιουργώντας ευκαιρίες για τους συμπαίκτες του και προσφέροντας θέαμα στους φιλάθλους.

Με πληροφορίες από: Gazzetta