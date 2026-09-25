Η Πολωνία εξασφάλισε την πρόκρισή της στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος βόλεϊ, επικρατώντας της Σλοβενίας με 3-0 σετ. Η ομάδα του Νίκολα Γκρμπιτς κατέκτησε τη νίκη με επιμέρους σκορ 23-25, 23-25 και 18-25, δείχνοντας την αγωνιστική της υπεροχή, ιδιαίτερα στο τρίτο σετ. Η αναμέτρηση χαρακτηρίστηκε από έντονο ανταγωνισμό στα δύο πρώτα σετ, προτού οι Πολωνοί επιβληθούν οριστικά.

Η εξέλιξη του ημιτελικού

Ο αγώνας ανάμεσα στην Πολωνία και τη Σλοβενία ξεκίνησε με έντονο ρυθμό και από τις δύο πλευρές, με τα δύο πρώτα σετ να εξελίσσονται σε πραγματικό ντέρμπι. Οι δύο ομάδες πάλεψαν πόντο με πόντο, με την Πολωνία να καταφέρνει να κερδίσει και τα δύο σετ στις λεπτομέρειες, με το ίδιο σκορ, 23-25. Αυτή η εξέλιξη έδωσε ένα σημαντικό ψυχολογικό πλεονέκτημα στους τυπικά φιλοξενούμενους.

Με το σκορ στο 0-2 σετ υπέρ τους, οι Πολωνοί μπήκαν στο τρίτο σετ με ανεβασμένη ψυχολογία και αποφασιστικότητα. Η Σλοβενία δεν κατάφερε να αντιδράσει αποτελεσματικά, με αποτέλεσμα η Πολωνία να κατακτήσει το σετ με άνεση, 18-25. Έτσι, οι Πολωνοί πήραν τη μεγάλη νίκη και το εισιτήριο για τον τελικό του Eurovolley.

Οι πρωταγωνιστές από την πλευρά της Πολωνίας

Στην αναμέτρηση αυτή, ο Μπαρτολομιέι Μπολάντζ αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ για την Πολωνία, συνεισφέροντας 14 πόντους στην ομάδα του. Ο Μπολάντζ είχε 13/28 επιθέσεις και 1 μπλοκ, ενώ η υποδοχή του ήταν 100% άριστη. Σημαντική ήταν και η συμβολή των Τόμας Φορνάλ, Μπαρτολομιέι Λεμάνσκι και Γουιλφρέντο Λεόν, οι οποίοι πρόσθεσαν από 11 πόντους ο καθένας.

Πιο αναλυτικά, ο Τόμας Φορνάλ σημείωσε 8/16 επιθέσεις, 1 άσσο και 2 μπλοκ, με την υποδοχή του να φτάνει το 55%. Ο Μπαρτολομιέι Λεμάνσκι είχε 7/9 επιθέσεις και 4 μπλοκ, ενώ ο Γουιλφρέντο Λεόν κατέγραψε 9/22 επιθέσεις και 2 άσσους. Άλλοι παίκτες που συνέβαλαν στο σκοράρισμα ήταν ο Κομέντα με 1 άσσο, ο Γιακούμπισακ με 3 πόντους (2/4 επ., 1 μπλοκ) και ο Σεμένιουκ με 4 πόντους (4/6 επ.).

Η απόδοση της Σλοβενίας

Από την πλευρά της Σλοβενίας, ο Νικ Μουγιάνοβιτς ήταν ο παίκτης που ξεχώρισε, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 20 πόντους. Ο Μουγιάνοβιτς σημείωσε 14/34 επιθέσεις, 4 άσσους και 2 μπλοκ, ενώ η υποδοχή του ήταν 71% άριστη. Παρά την εξαιρετική του εμφάνιση, δεν ήταν αρκετή για να αλλάξει τη ροή του αγώνα.

Άλλοι παίκτες της Σλοβενίας που συνέβαλαν στο σκοράρισμα ήταν ο Κοζάμερνικ με 7 πόντους (3/10 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ), ο Τσέμπουλ με 9 πόντους (9/20 επ.) και ο Μόζιτς με 7 πόντους (6/18 επ., 1 μπλοκ). Ο Πάγενκ πρόσθεσε 2 πόντους (2/2 επ.) και ο Νάιντιτς 1 πόντο (1 μπλοκ). Ο Φάμπιο Σόλι ήταν ο προπονητής της Σλοβενίας.

Συγκριτικά στατιστικά και ο επόμενος αντίπαλος

Στα συνολικά στατιστικά του αγώνα, οι πόντοι της Σλοβενίας προήλθαν από 5 άσσους, 34 επιθέσεις, 7 μπλοκ και 18 λάθη αντιπάλων. Αντίστοιχα, η Πολωνία κατέγραψε 4 άσσους, 43 επιθέσεις, 8 μπλοκ και 20 λάθη αντιπάλων. Η Πολωνία είχε ελαφρώς καλύτερη επίδοση στις επιθέσεις και τα μπλοκ, ενώ η Σλοβενία υπερείχε στους άσσους.

Ο αντίπαλος της Πολωνίας στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος θα προκύψει από τον δεύτερο ημιτελικό. Αυτός ο αγώνας έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί σήμερα Παρασκευή και θα φέρει αντιμέτωπες τις ομάδες της Γαλλίας και της Φινλανδίας. Η Πολωνία αναμένει τον νικητή για να διεκδικήσει το τρόπαιο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta