Προβληματισμός στον Προμηθέα για τον Νίκολας, στο στόχαστρο ο Λάντζεβαϊν

Προβληματισμός επικρατεί στις τάξεις του Προμηθέα όσον αφορά την περίπτωση του Τζόιρντον Νίκολας. Ο Αμερικανός σέντερ δεν έχει παρουσιάσει τα στοιχεία που αναμένονταν από τον προπονητή Γιώργο Βόβορα και τους ανθρώπους της ομάδας, γεγονός που έχει οδηγήσει σε σκέψεις για την αντικατάστασή του. Ήδη, στο ραντάρ του συλλόγου έχει μπει ο Σίριλ Λάντζεβαϊν, ένας παίκτης με προηγούμενη εμπειρία στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Ο προβληματισμός για τον Τζόιρντον Νίκολας

Στον Προμηθέα, η κατάσταση του Τζόιρντον Νίκολας απασχολεί έντονα τη διοίκηση και το τεχνικό επιτελείο. Ο Αμερικανός σέντερ δεν έχει καταφέρει να δείξει τις ικανότητες και την απόδοση που προσδοκούσε ο Γιώργος Βόβορας, ο προπονητής της ομάδας, από την αρχή της συνεργασίας τους. Αυτή η έλλειψη ανταπόκρισης στις προσδοκίες έχει δημιουργήσει ένα κλίμα προβληματισμού εντός του συλλόγου.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Τζόιρντον Νίκολας βρίσκεται κοντά στην πόρτα της εξόδου από τον Προμηθέα. Παρά τον προβληματισμό, ο Έλληνας τεχνικός, Γιώργος Βόβορας, φέρεται να μην επιθυμεί να προχωρήσει σε άμεσες αλλαγές χωρίς να δώσει μία ακόμη ευκαιρία στον παίκτη. Ωστόσο, οι σκέψεις για πιθανή αντικατάσταση είναι πλέον ενεργές και αποτελούν αντικείμενο συζήτησης.

Ο Σίριλ Λάντζεβαϊν στο στόχαστρο

Εν μέσω των σκέψεων για την περίπτωση του Νίκολας, ο Προμηθέας έχει ήδη στρέψει το ενδιαφέρον του σε άλλες επιλογές για την ενίσχυση της ομάδας. Ένα από τα ονόματα που έχουν μπει στο ραντάρ του Γιώργου Βόβορα είναι αυτό του Σίριλ Λάντζεβαϊν. Ο Λάντζεβαϊν είναι ένας παίκτης ηλικίας 28 ετών και ύψους 2.03 μέτρων, ο οποίος θεωρείται ότι θα μπορούσε να προσφέρει λύσεις.

Η περίπτωση του Σίριλ Λάντζεβαϊν παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον Προμηθέα, καθώς ο παίκτης είναι γνώριμος του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ, της Stoiximan GBL. Η προηγούμενη εμπειρία του στην Ελλάδα αποτελεί ένα σημαντικό πλεονέκτημα, καθώς μπορεί να συμβάλει στην άμεση προσαρμογή του στην ομάδα και στις απαιτήσεις του πρωταθλήματος.

Η πορεία του Λάντζεβαϊν στην Ελλάδα

Ο Σίριλ Λάντζεβαϊν έχει ήδη αγωνιστεί σε ελληνικές ομάδες, κάτι που τον καθιστά μια δοκιμασμένη επιλογή για το πρωτάθλημα. Συγκεκριμένα, ο παίκτης φόρεσε τη φανέλα του Λαυρίου κατά την αγωνιστική περίοδο 2022-2023, όπου είχε την ευκαιρία να δείξει δείγματα των ικανοτήτων του. Η παρουσία του στο Λαύριο του προσέδωσε πολύτιμη εμπειρία από την ελληνική πραγματικότητα του μπάσκετ.

Επιπλέον, ο Λάντζεβαϊν αγωνίστηκε και στο Μαρούσι, κατά την αγωνιστική περίοδο 2024-2025. Αυτές οι δύο θητείες του στην Stoiximan GBL έχουν επιτρέψει στον Γιώργο Βόβορα να γνωρίζει καλά τον παίκτη και το στυλ παιχνιδιού του. Η γνώση αυτή, σε συνδυασμό με την εμπειρία του Λάντζεβαϊν από το ελληνικό μπάσκετ, εκτιμάται ότι θα βοηθήσει στην ταχεία ενσωμάτωσή του σε περίπτωση που προχωρήσει η μεταγραφή του στον Προμηθέα.

Η περσινή σεζόν στο Ισραήλ

Πριν από την πιθανή επιστροφή του στην Ελλάδα, ο Σίριλ Λάντζεβαϊν αγωνίστηκε στο πρωτάθλημα του Ισραήλ την περσινή σεζόν. Εκεί, φόρεσε τη φανέλα της Χάποελ Γκαλίλ Ελιόν, όπου είχε μια παραγωγική παρουσία. Οι επιδόσεις του στο Ισραήλ αποτελούν ένα ακόμη στοιχείο που εξετάζεται από το τεχνικό επιτελείο του Προμηθέα.

Συγκεκριμένα, με τη Χάποελ Γκαλίλ Ελιόν, ο Λάντζεβαϊν κατέγραψε μέσο όρο 9.4 πόντους ανά αγώνα. Παράλληλα, συνέλεξε 7.4 ριμπάουντ, ενώ μοίρασε 1.6 ασίστ. Στα αμυντικά του καθήκοντα, είχε 0.6 κλεψίματα και 0.6 κοψίματα ανά παιχνίδι. Οι επιδόσεις αυτές σημειώθηκαν σε 28.2 λεπτά συμμετοχής κατά μέσο όρο, αναδεικνύοντας την πολυδιάστατη συνεισφορά του στο παιχνίδι.

Με πληροφορίες από: Gazzetta