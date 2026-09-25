Ο Γκουστάβο Σα επιστρέφει σταδιακά στις προπονήσεις του Ολυμπιακού

Ο Γκουστάβο Σα, ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός του Ολυμπιακού, βρίσκεται ένα βήμα πριν την επιστροφή του στις κανονικές προπονήσεις της ομάδας. Η αποκατάστασή του από τη θλάση που τον ταλαιπωρεί προχωρά ομαλά, με τον ποδοσφαιριστή να αναμένεται να αυξήσει σταδιακά την ένταση των προπονήσεών του από την επόμενη εβδομάδα. Στόχος είναι να ενταχθεί πλήρως στο πρόγραμμα και να είναι έτοιμος για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στις 11 Οκτωβρίου, ένα παιχνίδι που έχει «σημαδέψει» ο ίδιος ο Σα.

Η πορεία της αποκατάστασης και η επιστροφή

Ο Γκουστάβο Σα παραμένει εκτός δράσης εξαιτίας της θλάσης που τον ταλαιπωρεί, αποτελώντας μία από τις απουσίες που αντιμετωπίζει ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ στον Ρέντη. Η δουλειά για την αποκατάσταση του Πορτογάλου μεσοεπιθετικού συνεχίστηκε εντατικά και την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, με την πορεία της ανάρρωσής του να βρίσκεται πλέον σε προχωρημένο στάδιο, δίνοντας αισιόδοξα μηνύματα για την επάνοδό του.

Από την επόμενη εβδομάδα, ο Σα αναμένεται να πατήσει «γκάζι» και να αρχίσει να αυξάνει σταδιακά την ένταση της προπόνησής του. Αυτό το πρόγραμμα έχει ως στόχο την ομαλή και βήμα-βήμα επανένταξή του στο κανονικό πρόγραμμα της ομάδας του Ολυμπιακού, ώστε να αποκτήσει ξανά τον απαιτούμενο αγωνιστικό ρυθμό και να είναι πλήρως έτοιμος.

Οι προσδοκίες του Ισπανού τεχνικού

Η εξέλιξη αυτή ασφαλώς ικανοποιεί τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, τον Βάσκο τεχνικό των Πειραιωτών, ο οποίος περιμένει με ανυπομονησία να έχει ξανά στη διάθεσή του τον Γκουστάβο Σα. Ο Ισπανός προπονητής εκτιμά ότι ο Πορτογάλος ποδοσφαιριστής μπορεί να προσφέρει σημαντικά στοιχεία στο παιχνίδι του Ολυμπιακού, ενισχύοντας την αγωνιστική του ταυτότητα.

Ο Αλγκουαθίλ επιδιώκει να βελτιώσει την κυκλοφορία της μπάλας, να προσδώσει μεγαλύτερη ταχύτητα στη δημιουργία φάσεων και να αυξήσει την παραγωγή τους. Ο Γκουστάβο Σα, με τα χαρακτηριστικά που διαθέτει, μπορεί να υπηρετήσει αυτή τη φιλοσοφία, γεγονός που καθιστά την επιστροφή του ιδιαίτερα σημαντική για τα πλάνα του προπονητή, ειδικά σε μια περίοδο που ο τεχνικός δεν έχει στη διάθεσή του τους διεθνείς, ενώ παράλληλα υπάρχουν και άλλοι ποδοσφαιριστές που ακολουθούν πρόγραμμα αποθεραπείας.

Προτεραιότητα η πλήρης αποκατάσταση χωρίς ρίσκο

Στον Ολυμπιακό, πάντως, δεν υπάρχει καμία διάθεση για βιασύνη όσον αφορά την επιστροφή του Σα στους αγωνιστικούς χώρους. Το γεγονός ότι ο ποδοσφαιριστής βρίσκεται πλέον κοντά στην επανένταξή του δεν σημαίνει πως θα πιεστεί για να αγωνιστεί πριν να είναι απολύτως έτοιμος. Η προτεραιότητα της ομάδας είναι να ολοκληρώσει σωστά το πρόγραμμα επανένταξης.

Ο στόχος είναι η πλήρης αποκατάσταση και η επιστροφή του παίκτη χωρίς τον κίνδυνο υποτροπής. Το σύνθημα που επικρατεί στον Ρέντη είναι «σταδιακά και χωρίς κανένα ρίσκο», διασφαλίζοντας ότι ο Γκουστάβο Σα θα επανέλθει σε άριστη κατάσταση, τόσο σωματικά όσο και αγωνιστικά.

Ο χρονικός ορίζοντας του ντέρμπι

Ο χρονικός ορίζοντας που έχει τεθεί στον Ρέντη για την πλήρη επιστροφή του Γκουστάβο Σα στην αγωνιστική δράση είναι το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Η κρίσιμη αναμέτρηση έχει προγραμματιστεί για τις 11 Οκτωβρίου, και αποτελεί το σημείο αναφοράς για την επανεμφάνιση του Πορτογάλου μεσοεπιθετικού.

Εφόσον η αποθεραπεία του εξελιχθεί ομαλά και ο Σα αποκτήσει ξανά τον απαιτούμενο αγωνιστικό ρυθμό, τότε στόχος είναι να βρίσκεται στη διάθεση του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Η ομάδα παρακολουθεί στενά την πρόοδο του παίκτη, με την ελπίδα να τον έχει ξανά στις επιλογές της για ένα τόσο σημαντικό ματς.

Εντατική δουλειά και κατά το τριήμερο ρεπό

Η αφοσίωση του Γκουστάβο Σα στην αποκατάστασή του είναι εμφανής, καθώς ο ποδοσφαιριστής θα συνεχίσει το ατομικό του πρόγραμμα ακόμη και κατά το τριήμερο ρεπό που έχουν οι Πειραιώτες. Το ρεπό αφορά το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου και τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου.

Κατά τη διάρκεια αυτών των ημερών, ο Σα θα παραμείνει στον Ρέντη και θα δουλέψει εντατικά, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή του για την ταχύτερη και ασφαλέστερη δυνατή επιστροφή του στους αγωνιστικούς χώρους. Η συνεχής προσπάθεια του παίκτη αποτελεί βασικό παράγοντα για την επιτυχή επανένταξή του στην ομάδα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta