Αφαίρεση δύο βαθμών στην ΑΕΚ από την Ομοσπονδία Χειροσφαίρισης Ελλάδας

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Χειροσφαίρισης Ελλάδας (ΟΧΕ) προχώρησε στην αφαίρεση δύο βαθμών από το σωματείο της ΑΕΚ. Η απόφαση αυτή ελήφθη κατά τη συνεδρίαση του ΔΣ, η οποία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου. Η ΑΕΚ, παρότι ξεκίνησε νικηφόρα στο πρωτάθλημα της Handball Premier απέναντι στη Δράμα, θα δει τους κερδισμένους βαθμούς να αφαιρούνται από τη βαθμολογία της.

Ο λόγος της αφαίρεσης βαθμών

Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΧΕ για την αφαίρεση των δύο βαθμών από την ΑΕΚ οφείλεται σε καθυστέρηση καταβολής δόσης ενός οφειλόμενου προστίμου. Το πρόστιμο αυτό είχε επιβληθεί στο παρελθόν και η μη έγκαιρη εξόφληση της δόσης οδήγησε στην εφαρμογή των προβλεπόμενων κυρώσεων από την Ομοσπονδία. Η συγκεκριμένη ενέργεια αποτελεί μέρος των διαδικασιών που ακολουθεί η ΟΧΕ για την τήρηση των οικονομικών υποχρεώσεων των σωματείων.

Οι κανονισμοί που εφαρμόστηκαν

Η αφαίρεση των βαθμών βασίζεται σε αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης της Ομοσπονδίας Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος, η οποία είχε πραγματοποιηθεί στις 26 Μαρτίου 2025. Πιο συγκεκριμένα, η απόφαση εφαρμόζει το άρθρο 6, παράγραφος 6 του κανονισμού αγώνων. Σύμφωνα με αυτό το άρθρο, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας έχει τη δυνατότητα να προβαίνει σε συμφωνία με τα σωματεία για την τμηματική καταβολή οφειλόμενων προστίμων, τα οποία έχουν επιβληθεί από το Μονομελές Δικαιοδοτικό Όργανο και έχουν καταστεί τελεσίδικα.

Ο κανονισμός προβλέπει ρητά ότι για τα σωματεία που δεν τηρούν τις συμφωνίες και δεν καταβάλλουν τις δόσεις, δύναται να αφαιρεθούν από τη βαθμολογία τους δύο (2) έως δέκα (10) βαθμοί, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Αυτή η αφαίρεση αφορά το πρωτάθλημα στο οποίο συμμετέχουν τα σωματεία. Παράλληλα, το Διοικητικό Συμβούλιο διατηρεί το δικαίωμα επαναφοράς των αφαιρεθέντων βαθμών, εφόσον το σωματείο τηρήσει εκ των υστέρων τους όρους καταβολής, όπως αυτοί έχουν συμφωνηθεί μεταξύ της ΟΧΕ και του σωματείου.

Η στάση της ΑΕΚ

Από την πλευρά της Ένωσης, επικρατεί ψυχραιμία σχετικά με την εξέλιξη αυτή. Το σωματείο της ΑΕΚ έχει επίγνωση τόσο της υφιστάμενης κατάστασης όσο και του τρόπου με τον οποίο μπορεί να επιλυθεί το ζήτημα της οφειλόμενης δόσης. Η διοίκηση του συλλόγου αναμένεται να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την τακτοποίηση της εκκρεμότητας, προκειμένου να επανέλθει η βαθμολογική ισορροπία.

Βαλκανικό Κύπελλο Κορασίδων στη Βέροια

Στο πλαίσιο των αποφάσεων της ίδιας συνεδρίασης, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΧΕ έλαβε και άλλες αποφάσεις που αφορούν την ανάπτυξη του αθλήματος. Μία από αυτές είναι η διοργάνωση του Βαλκανικού Κυπέλλου στην κατηγορία των Κορασίδων. Η διοργάνωση θα φιλοξενηθεί στο «Φιλίππειο» της Βέροιας, με την υποστήριξη του Δήμου Βέροιας.

Το Βαλκανικό Κύπελλο Κορασίδων έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί το διάστημα από τις 23 έως τις 25 Οκτωβρίου. Στη διοργάνωση αναμένεται να συμμετάσχουν οι Εθνικές ομάδες της Ελλάδας, της Τουρκίας και της Βόρειας Μακεδονίας, προσφέροντας μια σημαντική ευκαιρία για τις νεαρές αθλήτριες να αποκτήσουν εμπειρίες και να αναδείξουν το ταλέντο τους σε διεθνές επίπεδο.

Με πληροφορίες από: Athletiko