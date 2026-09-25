Έξι αλλαγές προπονητών στη Super League 2 στις τρεις πρώτες αγωνιστικές

Μετά την ολοκλήρωση της 3ης αγωνιστικής της Super League 2, τέσσερις ομάδες προχώρησαν σε αλλαγή προπονητών, με μία εξ αυτών να αναζητεί ακόμη τον διάδοχο. Αυτές οι εξελίξεις έρχονται να προστεθούν σε δύο ακόμη αποχωρήσεις τεχνικών που είχαν συμβεί πριν την επίσημη έναρξη του πρωταθλήματος. Η Stoiximan Super League μπορεί να βρίσκεται σε διακοπή λόγω των υποχρεώσεων των εθνικών ομάδων, ωστόσο η Super League 2 συνεχίζει κανονικά, φτάνοντας στην 4η αγωνιστική με τα πρώτα σημαντικά «ανακατέματα» στους πάγκους.

Οι ανακατατάξεις μετά την 3η αγωνιστική

Είναι χαρακτηριστικό ότι, μετά το πέρας της 3ης αγωνιστικής, το ένα τέταρτο των ομάδων του πρωταθλήματος, δηλαδή 4 από τις 16, είχε ήδη προχωρήσει σε αλλαγή στην τεχνική του ηγεσία. Αξίζει να σημειωθεί ότι δύο από αυτές τις ομάδες είχαν ξεκινήσει τη σεζόν ως φαβορί για την «κούρσα» του πρωταθλήματος, γεγονός που καθιστά τις αλλαγές ακόμη πιο εντυπωσιακές.

Πρόκειται για τον Πανσερραϊκό και τη Νίκη Βόλου. Ο Αλέκος Βοσνιάδης, ένας προπονητής με επιτυχημένο ιστορικό ανόδων, αποχώρησε από τα «Λιοντάρια» έχοντας υποστεί δύο ήττες σε ισάριθμα ντέρμπι στις τρεις πρώτες αγωνιστικές, συγκεκριμένα κόντρα σε Μαρκό και Athens Kallithea. Ο ίδιος επέστρεψε σε γνώριμα λημέρια, αναλαμβάνοντας εκ νέου τη Νίκη Βόλου, ομάδα την οποία είχε οδηγήσει στη Super League το 2014.

Το «ντόμινο» σε Νίκη Βόλου και Πανθρακικό

Στη Νίκη Βόλου, ο Αλέκος Βοσνιάδης αντικατέστησε τον Στέλιο Μαλεζά. Ο Μαλεζάς είχε αποχωρήσει δίχως να καταφέρει να πάρει βαθμό στις πρώτες τρεις αγωνιστικές, καθώς η ομάδα του ηττήθηκε διαδοχικά από την Athens Kallithea στο «Ελ Πάσο», τον Ολυμπιακό Β' στο «Παντελής Μαγουλάς» και τον Πανθρακικό στην Κομοτηνή.

Το «ντόμινο» των αλλαγών συνεχίστηκε, καθώς ο Κώστας Γεωργιάδης υπέβαλε την παραίτησή του από τον Πανθρακικό. Η παραίτηση αυτή ήρθε παρά το εξαιρετικό ξεκίνημα της ομάδας του, η οποία είχε συγκεντρώσει επτά βαθμούς. Ο Γεωργιάδης ανέλαβε στη συνέχεια τον Πανσερραϊκό, αντικαθιστώντας τον Αλέκο Βοσνιάδη. Ο σύλλογος της Θράκης άφησε αιχμές για το χρονικό σημείο της αποχώρησης του Μακεδόνα τεχνικού, ο οποίος αντικαταστάθηκε από τον Γιάννη Αποστολίδη.

Η περίπτωση του Νέστου Χρυσούπολης και οι πρώτες αποχωρήσεις

Η τέταρτη ομάδα που προχώρησε σε αλλαγή προπονητή μετά την 3η αγωνιστική είναι ο Νέστος Χρυσούπολης. Ο Τίμος Καβακάς αποχώρησε από την ομάδα της Καβάλας. Αξίζει να σημειωθεί ότι, δύο μέρες πριν από τον αγώνα με τη Νίκη Βόλου, ο οποίος θα είναι το πρώτο ματς της νέας θητείας του Αλέκου Βοσνιάδη, ο Νέστος Χρυσούπολης δεν είχε ακόμη ανακοινώσει τον νέο του προπονητή.

Οι συνολικές αλλαγές προπονητών στη Super League 2 φτάνουν τις έξι, καθώς δύο τεχνικοί δεν πρόλαβαν καν τη σέντρα του πρωταθλήματος. Λίγες μέρες μετά την έναρξη της προετοιμασίας της Αναγέννησης Καρδίτσας, ο Απόστολος Χαραλαμπίδης αντικατέστησε τον Μανώλη Σκύβαλο, μετά την ανάληψη του management από τον Γιώργο Χριστοδουλόπουλο. Παράλληλα, ο Γιάννης Αποστολίδης είχε αποχωρήσει από τη Ζάκυνθο μετά τη συντριβή με 6-1 από την Κηφισιά Tutu Deals, με τη θέση του να αναλαμβάνει ο Περικλής Αμανατίδης.

Η συνέχεια του πρωταθλήματος

Το πρωτάθλημα της Super League 2 συνεχίζεται με την 4η αγωνιστική, και μένει να φανεί εάν θα υπάρξουν περαιτέρω αλλαγές στους πάγκους των ομάδων. Το «ορόσημο» της... παρέλασης των προπονητών, όπως αναφέρεται, απέχει ακόμη έναν μήνα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta