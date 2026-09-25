Ματαιώθηκε το φιλικό του ΠΑΟΚ με τον Λεβαδειακό, αναζητά νέο αντίπαλο

Αλλαγή δεδομένων στον αγωνιστικό προγραμματισμό του ΠΑΟΚ, καθώς το φιλικό παιχνίδι με τον Λεβαδειακό, που ήταν προγραμματισμένο για την ερχόμενη Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, δεν θα διεξαχθεί. Η ματαίωση της αναμέτρησης προέκυψε από την πλευρά της ομάδας της Βοιωτίας, αναγκάζοντας τους «ασπρόμαυρους» να αναζητήσουν άμεσα νέο αντίπαλο για τη διακοπή των αγωνιστικών υποχρεώσεων.

Η ματαίωση της προγραμματισμένης αναμέτρησης

Το φιλικό παιχνίδι μεταξύ του ΠΑΟΚ και του Λεβαδειακού, το οποίο είχε ενταχθεί στο πρόγραμμα της ομάδας της Θεσσαλονίκης για την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, ακυρώθηκε. Η απόφαση για τη ματαίωση της αναμέτρησης ελήφθη από την πλευρά του Λεβαδειακού, δημιουργώντας έτσι ένα κενό στον αγωνιστικό σχεδιασμό του ΠΑΟΚ για την τρέχουσα περίοδο της διακοπής.

Η εξέλιξη αυτή αλλάζει τα δεδομένα για τους «ασπρόμαυρους», οι οποίοι είχαν προγραμματίσει τη συγκεκριμένη φιλική αναμέτρηση ως μέρος της προετοιμασίας τους. Η ακύρωση του αγώνα καθιστά αναγκαία την εξεύρεση εναλλακτικής λύσης, προκειμένου να διατηρηθεί ο αρχικός στόχος της ομάδας για τη διακοπή.

Ο αρχικός σχεδιασμός του Αλέσιο Λίσι

Ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Αλέσιο Λίσι, είχε εντάξει το φιλικό με τον Λεβαδειακό στο πρόγραμμα της διακοπής των αγωνιστικών υποχρεώσεων. Ο βασικός λόγος για την ένταξη αυτής της αναμέτρησης ήταν η ανάγκη να διατηρηθούν σε καλό αγωνιστικό ρυθμό οι ποδοσφαιριστές που θα παραμείνουν στη Θεσσαλονίκη κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Πέρα από τη διατήρηση του ρυθμού, ο Λίσι επιδίωκε επίσης να δώσει χρόνο συμμετοχής σε παίκτες οι οποίοι τον χρειάζονται. Αυτό θα συνέβαλε στην ενίσχυση της αγωνιστικής τους ετοιμότητας και στην καλύτερη ενσωμάτωσή τους στο σύνολο, ενόψει της επανέναρξης των επίσημων αγώνων.

Αναζήτηση νέου αντιπάλου για φιλικό

Παρά τη ματαίωση του αγώνα με τον Λεβαδειακό, στον ΠΑΟΚ δεν εγκαταλείπουν την πρόθεση να πραγματοποιήσουν ένα φιλικό παιχνίδι μέσα στη διακοπή. Η επιθυμία για τη διεξαγωγή μιας τέτοιας αναμέτρησης παραμένει ισχυρή, καθώς θεωρείται σημαντική για την ομάδα.

Οι «ασπρόμαυροι» βρίσκονται ήδη σε διαδικασία εξέτασης των διαθέσιμων επιλογών για την εξεύρεση νέου αντιπάλου. Στόχος είναι να καλυφθεί το κενό που προέκυψε μετά την ακύρωση του προγραμματισμένου αγώνα, διασφαλίζοντας ότι η ομάδα θα έχει την ευκαιρία να αγωνιστεί φιλικά.

Η σημασία των φιλικών αγώνων στην περίοδο διακοπής

Οι φιλικοί αγώνες κατά τη διάρκεια των διακοπών των πρωταθλημάτων, όπως αυτή που προκαλείται από τις υποχρεώσεις των Εθνικών ομάδων, έχουν ιδιαίτερη σημασία για τις ποδοσφαιρικές ομάδες. Επιτρέπουν στους προπονητές να διατηρήσουν την ομάδα σε εγρήγορση και να αξιολογήσουν την κατάσταση των παικτών τους.

Ειδικότερα, για τους ποδοσφαιριστές που δεν συμμετέχουν στις Εθνικές ομάδες, τα φιλικά προσφέρουν μια ευκαιρία να παραμείνουν σε αγωνιστική φόρμα και να αποφύγουν την απώλεια ρυθμού. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα σε παίκτες με λιγότερο χρόνο συμμετοχής να αποκτήσουν πολύτιμα αγωνιστικά λεπτά, κάτι που είναι κρίσιμο για την ψυχολογία και την ετοιμότητά τους.

Με πληροφορίες από: Gazzetta