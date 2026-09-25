Χάλκινο μετάλλιο για τον Στέλιο Μαλακόπουλο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα παρα-τριάθλου

Ο Στέλιος Μαλακόπουλος αναδείχθηκε χάλκινος μεταλλιούχος στο παγκόσμιο πρωτάθλημα παρα-τριάθλου, που διεξήχθη στην Ποντεβέδρα της Ισπανίας. Ο Έλληνας αθλητής αγωνίστηκε στην κατηγορία PTS3 και κατάφερε να ανέβει στο βάθρο, χάρη στην εξαιρετική του επίδοση, ιδίως στο σκέλος του τρεξίματος.

Η επιτυχία στην Ποντεβέδρα της Ισπανίας

Ο 31χρονος πρωταθλητής Στέλιος Μαλακόπουλος έλαβε μέρος στο παγκόσμιο πρωτάθλημα παρα-τριάθλου, το οποίο φιλοξενήθηκε στην Ποντεβέδρα της Ισπανίας, μια πόλη που βρίσκεται στα περίχωρα του Βίγκο. Εκεί, ο Έλληνας αθλητής κατάφερε να διακριθεί στην κατηγορία PTS3, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο, μια σημαντική επιτυχία για τον ίδιο και τον ελληνικό αθλητισμό.

Η διοργάνωση προσέλκυσε κορυφαίους αθλητές από όλο τον κόσμο, με τον Μαλακόπουλο να επιδεικνύει την αγωνιστικότητα και την προετοιμασία του σε ένα απαιτητικό περιβάλλον. Η Ποντεβέδρα αποτέλεσε το πεδίο όπου ο Έλληνας πρωταθλητής έδωσε τον καλύτερό του εαυτό, επιβεβαιώνοντας την υψηλή του θέση στην παγκόσμια κατάταξη του παρα-τριάθλου.

Η διαδρομή και ο συνολικός χρόνος

Ο αγώνας του παρα-τριάθλου περιλάμβανε τρία απαιτητικά σκέλη, τα οποία ο Στέλιος Μαλακόπουλος ολοκλήρωσε με επιτυχία. Συγκεκριμένα, οι αθλητές κλήθηκαν να καλύψουν 750 μέτρα κολύμβησης, να διανύσουν 20 χιλιόμετρα ποδηλασίας και τέλος, να τρέξουν 5 χιλιόμετρα.

Ο Έλληνας πρωταθλητής ολοκλήρωσε και τα τρία αυτά σκέλη σε συνολικό χρόνο 1 ώρα, 10 λεπτά και 23 δευτερόλεπτα. Αυτή η επίδοση ήταν αρκετή για να του εξασφαλίσει την τρίτη θέση στο βάθρο των νικητών, αποδεικνύοντας την αντοχή και την ταχύτητά του σε όλες τις φάσεις του αγώνα.

Η καθοριστική επίδοση στο τρέξιμο

Η πορεία του Στέλιου Μαλακόπουλου στον αγώνα είχε διακυμάνσεις, αλλά η επίδοσή του στο τρέξιμο ήταν αυτή που τελικά τον ανέβασε στο βάθρο. Μετά την ολοκλήρωση του σκέλους της κολύμβησης, ο Μαλακόπουλος βρισκόταν στην τρίτη θέση, έχοντας σημειώσει χρόνο 11 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα.

Στο σκέλος της ποδηλασίας, ο χρόνος του ήταν 37 λεπτά και 46 δευτερόλεπτα, με αποτέλεσμα να πέσει στην έβδομη θέση της γενικής κατάταξης. Ωστόσο, στο τελευταίο και καθοριστικό σκέλος, αυτό του τρεξίματος, ο Στέλιος Μαλακόπουλος ήταν ο ταχύτερος από όλους τους εννέα αθλητές που συμμετείχαν στον αγώνα. Με χρόνο 17 λεπτά και 14 δευτερόλεπτα στα 5 χιλιόμετρα τρεξίματος, κατάφερε να ανατρέψει την κατάσταση και να κατακτήσει τελικά την τρίτη θέση του βάθρου.

Οι υπόλοιποι αθλητές του βάθρου

Στην κορυφή του βάθρου, το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Βρετανός αθλητής Χένρι Ούραντ, ο οποίος ολοκλήρωσε τον αγώνα σε συνολικό χρόνο 1 ώρα, 7 λεπτά και 17 δευτερόλεπτα. Η επίδοσή του τον έφερε στην πρώτη θέση, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία του στην κατηγορία.

Τη δεύτερη θέση και το ασημένιο μετάλλιο κέρδισε ο Ισπανός Ντανιέλ Μολίνα, με συνολικό χρόνο 1 ώρα, 9 λεπτά και 11 δευτερόλεπτα. Ο Μολίνα αγωνίστηκε στην έδρα του, προσφέροντας μια δυνατή εμφάνιση. Συνολικά, εννέα αθλητές πήραν μέρος στον αγώνα, με τον Στέλιο Μαλακόπουλο να συμπληρώνει την τριάδα των μεταλλίων.

Με πληροφορίες από: Gazzetta