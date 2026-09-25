Η αθόρυβη αλλά καθοριστική παρουσία των Ζαφείρη και Κουρμπέλη στον άξονα της Εθνικής

Με το δεξί ξεκίνησε το ταξίδι της Εθνικής Ελλάδος στο Nations League, καθώς η χώρα μας πέτυχε μία σπουδαία ανατροπή στην έδρα της Σερβίας, επικρατώντας με 2-1. Η νίκη αυτή δίνει ήδη τον πρώτο λόγο για παραμονή στην πρώτη κατηγορία της διοργάνωσης. Ανάμεσα στους πρωταγωνιστές της αναμέτρησης ξεχώρισαν οι Χρήστος Ζαφείρης και Δημήτρης Κουρμπέλης, των οποίων οι αριθμοί στη μεσαία γραμμή άγγιξαν το τέλειο.

Ο ρόλος του άξονα στη σπουδαία ανατροπή

Η Εθνική Ελλάδος κατάφερε να πάρει ένα σπουδαίο διπλό μέσα στο γήπεδο του Ερυθρού Αστέρα, με την εμφάνιση του Χρήστου Τζόλη να οδηγεί στην ισοφάριση και την απίθανη εκτέλεση του Δουβίκα να χαρίζει τη νίκη. Ωστόσο, η «αθόρυβη» αλλά καθοριστική δουλειά στον άξονα της μεσαίας γραμμής δεν πέρασε απαρατήρητη.

Ο Χρήστος Ζαφείρης και ο Δημήτρης Κουρμπέλης ανέλαβαν τον δύσκολο ρόλο στον σχηματισμό 4-4-2, απέναντι σε μία Σερβία που διαθέτει μία αρκετά καλή μεσαία γραμμή. Οι δύο ποδοσφαιριστές πραγματοποίησαν ένα σχεδόν άρτιο παιχνίδι, τόσο στις μονομαχίες όσο και, κυρίως, στην κυκλοφορία της μπάλας.

Κυριαρχία στον αγωνιστικό χώρο μέσω της κυκλοφορίας

Οι αριθμοί των Ζαφείρη και Κουρμπέλη ήταν σε υψηλά επίπεδα, γεγονός που επέτρεψε στην Ελλάδα να κυριαρχήσει στον αγωνιστικό χώρο, ειδικά κατά το δεύτερο ημίχρονο. Αυτή η κυριαρχία συνέβαλε καθοριστικά στην επίτευξη της σπουδαίας νίκας.

Το παιχνίδι της Εθνικής περνούσε σε μεγάλο βαθμό από τα δικά τους πόδια. Ο Ζαφείρης κατέγραψε 80 επαφές με την μπάλα, ενώ ο Κουρμπέλης είχε 86. Συνολικά, οι δύο μέσοι μέτρησαν 144 πάσες, με τον χαφ του ΠΑΟΚ, Χρήστο Ζαφείρη, να γίνεται αλλαγή στο 89ο λεπτό.

Η απόδοση του Χρήστου Ζαφείρη

Ο Χρήστος Ζαφείρης πραγματοποίησε συνολικά 71 πάσες κατά τη διάρκεια του αγώνα, βρίσκοντας συμπαίκτη στις 66 από αυτές, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 93% επιτυχία. Από αυτές, οι 51 πάσες έγιναν στο επιθετικό μισό του γηπέδου, με ποσοστό επιτυχίας 90% (46 σωστές μεταβιβάσεις).

Στις μακρινές μπαλιές, ο Ζαφείρης επιχείρησε τέσσερις, με τις δύο να καταλήγουν επιτυχημένα σε συμπαίκτη του. Στον αμυντικό τομέα, έδωσε έξι μονομαχίες, κερδίζοντας τις τέσσερις, ενώ είχε 2/3 μονομαχίες στον αέρα. Κατέγραψε επίσης δύο ανακτήσεις της μπάλας και 1/2 τάκλιν, κάνοντας μόλις ένα φάουλ.

Τα εντυπωσιακά στατιστικά του Δημήτρη Κουρμπέλη

Ο Δημήτρης Κουρμπέλης έφτασε τις 73 πάσες, με ένα συγκλονιστικό ποσοστό ευστοχίας 96%, έχοντας μόλις τρεις λανθασμένες μεταβιβάσεις. Το υψηλό αυτό ποσοστό διατηρήθηκε και στις μεταβιβάσεις στο αντίπαλο μισό, όπου είχε 43 σωστές πάσες σε 45 προσπάθειες. Στις μεγάλες μπαλιές, ο χαφ του Αστέρα AKTOR ήταν άριστος, με 7 στις 7 επιτυχημένες.

Στην αμυντική προσήλωση, ο Κουρμπέλης έπιασε επίσης υψηλά στάνταρ. Κατέγραψε 4/5 κερδισμένες μονομαχίες και 1/2 στον αέρα. Παράλληλα, μέτρησε επτά ανακτήσεις της μπάλας και είχε 2/3 τάκλιν, κάνοντας και αυτός μόλις ένα φάουλ, όπως και ο συμπαίκτης του.

Με πληροφορίες από: Gazzetta