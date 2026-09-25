Ο Φερστάπεν ταχύτερος στις τρίτες ελεύθερες δοκιμές του grand prix Αζερμπαϊτζάν

Ο Μαξ Φερστάπεν αναδείχθηκε ο ταχύτερος οδηγός στην τρίτη και τελευταία περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Formula 1, η οποία διεξήχθη στο σιρκουί πόλης του Μπακού. Η δράση στο Grand Prix Αζερμπαϊτζάν, τον 15ο αγώνα της Formula 1 για το 2026, συνεχίστηκε με το FP3, όπου ομάδες και οδηγοί είχαν στη διάθεσή τους μόλις μία ώρα για τις τελικές τους ετοιμασίες. Η διαδικασία αυτή έδειξε τις πρώτες ενδείξεις για τη μάχη της pole position που αναμένεται να ακολουθήσει.

Οι συνθήκες στην πίστα και οι δυσκολίες

Το πρωί του Σαββάτου, η ένταση του ανέμου άλλαξε σημαντικά, γεγονός που δημιούργησε έντονους πονοκεφάλους σε ομάδες και οδηγούς. Κατά τη διάρκεια του FP3, παρατηρήθηκαν πολλά μπλοκαρίσματα τροχών και αρκετές εξόδους, οι οποίες ήταν περισσότερες από όσες είχαν σημειωθεί σε όλη την Παρασκευή.

Παρόλα αυτά, η δράση στη διαδικασία δεν διακόπηκε παρά μόνο δύο φορές, και αυτές για πολύ μικρή διάρκεια, με την παρέμβαση του Virtual Safety Car. Οι οδηγοί προσπάθησαν να προσαρμοστούν στις μεταβαλλόμενες συνθήκες, αναζητώντας την ιδανική ρύθμιση για τα μονοθέσιά τους.

Η κυριαρχία του Φερστάπεν και η απόδοση της Red Bull

Ο Μαξ Φερστάπεν ήταν ο ταχύτερος οδηγός στο FP3 του Grand Prix Αζερμπαϊτζάν. Ο οδηγός της Red Bull Racing, πραγματοποιώντας συνεχόμενους γρήγορους γύρους, κατάφερε να γράψει στο τέλος της διαδικασίας χρόνο 1:43,922, εξασφαλίζοντας την πρώτη θέση. Η επίδοσή του επωφελήθηκε και από τη βελτίωση της πρόσφυσης της πίστας, καθώς η διαδικασία προχωρούσε.

Η Red Bull, μαζί με τη Mercedes, δείχνουν να διαθέτουν τα καλύτερα μονοθέσια στο Μπακού αυτό το τριήμερο. Η απόδοσή τους δεν θεωρείται τυχαία, καθώς αμφότερες οι ομάδες διαθέτουν τους ισχυρότερους κινητήρες, κάτι που τους δίνει ένα σημαντικό πλεονέκτημα στην πίστα.

Η απάντηση της Mercedes και η μάχη για την pole

Στη δεύτερη θέση της κατάταξης βρέθηκε ο Τζορτζ Ράσελ της Mercedes-AMG, ο οποίος ήταν μόλις 0,099 δευτερόλεπτα πίσω από τον Φερστάπεν. Ο Βρετανός σημείωσε τον καλύτερο χρόνο του με τη μαλακή γόμα ελαστικών νωρίτερα από τον Φερστάπεν, όταν η πίστα δεν βρισκόταν στην ιδανική κατάσταση πρόσφυσης. Αυτό υποδηγλώνει ότι η μάχη για την pole position αναμένεται να είναι ιδιαίτερα έντονη.

Ο Λιούις Χάμιλτον, επίσης οδηγός της Mercedes, κατέλαβε την τρίτη θέση, όντας 0,1 δευτερόλεπτα πίσω από τον Φερστάπεν. Ωστόσο, ο χρόνος του θεωρείται πλασματικός, καθώς επωφελήθηκε από μια γενναία δόση slipstream στον τελευταίο τομέα της πίστας. Η παρουσία δύο μονοθεσίων της Mercedes στις πρώτες θέσεις υπογραμμίζει την ανταγωνιστικότητα της ομάδας.

Οι επιδόσεις των υπόλοιπων ομάδων

Στην τέταρτη θέση της κατάταξης βρέθηκε ο Κίμι Αντονέλι, ενώ ο Σαρλ Λεκλέρ της Ferrari κατέλαβε την πέμπτη θέση. Η διαφορά των 0,6 δευτερολέπτων που τον χωρίζει από τον Φερστάπεν θεωρείται ότι αντιπροσωπεύει μια πιο καθαρή εικόνα της πραγματικής ταχύτητας της Ferrari. Η SF-26 είναι ανταγωνιστική στον πρώτο και τον δεύτερο τομέα του Μπακού, όμως στο δεύτερο κομμάτι χάνει έως και μισό δευτερόλεπτο από τους ανταγωνιστές της.

Εντυπωσιακή ήταν η έκτη θέση του Πιερ Γκασλί της Alpine, ο οποίος βρέθηκε μπροστά από τους δύο οδηγούς της McLaren. Η βρετανική ομάδα συνέχισε την τακτική να μην ολοκληρώνει γρήγορες προσπάθειες που θα της έδιναν καλύτερο χρόνο, κάτι που προκαλεί ανησυχία σχετικά με την πραγματική θέση της MCL40. Την πρώτη δεκάδα συμπλήρωσαν οι Ίσακ Χάτζαρ και Φράνκο Κολαπίντο.

Τι ακολουθεί στο Grand Prix Αζερμπαϊτζάν

Η αλήθεια σχετικά με τις πραγματικές επιδόσεις των μονοθεσίων και την τελική κατάταξη αναμένεται να φανεί στις κατατακτήριες δοκιμές που ακολουθούν. Ένας παράγοντας που μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την κατάταξη είναι το slipstream στον τελευταίο τομέα της πίστας, το οποίο μπορεί να προσφέρει έως και μισό δευτερόλεπτο απόδοσης σε έναν οδηγό.

Η δράση συνεχίζεται στις 15:00 ώρα Ελλάδος με τις κατατακτήριες δοκιμές. Οι φίλοι της Formula 1 μπορούν να συντονιστούν από τις 14:40 στο LIVE του gMotion by Gazzetta και της Ford, προκειμένου να μπουν στο κλίμα για τη μάχη της pole position στο Μπακού.

Με πληροφορίες από: Gazzetta