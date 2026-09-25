Θλίψη στο ελληνικό μπάσκετ: Πέθανε ο Σούλης Μαρκόπουλος

Το ελληνικό μπάσκετ βυθίστηκε στο πένθος το μεσημέρι της Παρασκευής (25/9), καθώς γνωστοποιήθηκε ο θάνατος του Σούλη Μαρκόπουλου σε ηλικία 77 ετών. Η απώλεια αυτή χαρακτηρίζεται ως μεγάλη τόσο για την καλαθοσφαίριση όσο και για τον ευρύτερο ελληνικό αθλητισμό, καθώς ο εκλιπών υπηρέτησε πιστά το άθλημα για πάνω από τέσσερις δεκαετίες.

Η απώλεια μιας εμβληματικής μορφής

Ο Σούλης Μαρκόπουλος, μία προσωπικότητα που σημάδεψε το ελληνικό μπάσκετ, έφυγε από τη ζωή, αφήνοντας πίσω του ένα σημαντικό έργο και μία μακρά πορεία στον χώρο. Η είδηση του θανάτου του, που έγινε γνωστή την Παρασκευή, προκάλεσε θλίψη σε όλο τον αθλητικό κόσμο. Σε ηλικία 77 ετών, ο Μαρκόπουλος είχε αφιερώσει τη ζωή του στην καλαθοσφαίριση με αφοσίωση.

Για περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες, ο Σούλης Μαρκόπουλος υπηρέτησε το άθλημα της καλαθοσφαίρισης με συνέπεια και πάθος. Η προσφορά του θεωρείται ανεκτίμητη, καθώς συνέβαλε καθοριστικά στην εξέλιξη και την πορεία του ελληνικού μπάσκετ, αφήνοντας ανεξίτηλο το στίγμα του ως προπονητής και άνθρωπος του αθλητισμού.

Το συγκινητικό σχόλιο του Παντελή Μπούτσκου

Ο Παντελής Μπούτσκος, ο οποίος είχε τη δυνατότητα να συνεργαστεί στενά με τον Σούλη Μαρκόπουλο και να καθίσει και ο ίδιος στον πάγκο του Δικεφάλου του Βορρά, εξέφρασε τη θλίψη του για την τραγική είδηση. Μιλώντας στο Gazz Floor by Novibet, ο κ. Μπούτσκος αναφέρθηκε στην προσωπική του σχέση με τον εκλιπόντα.

Συγκεκριμένα, ο Παντελής Μπούτσκος δήλωσε χαρακτηριστικά: «Οκτώ χρόνια ήμουν δίπλα του, το παράδειγμα του Σούλη στα πέτρινα χρόνια του ΠΑΟΚ έχει δώσει άλλον ορισμό στη λέξη αφοσίωση». Η δήλωση αυτή αναδεικνύει όχι μόνο τη μακροχρόνια συνεργασία τους, αλλά και τον βαθύ σεβασμό και την εκτίμηση που έτρεφε για την προσωπικότητα και την προσφορά του Σούλη Μαρκόπουλου.

Η αφοσίωση στα «πέτρινα χρόνια» του ΠΑΟΚ

Η αναφορά του Παντελή Μπούτσκου στα «πέτρινα χρόνια» του ΠΑΟΚ, μία περίοδο προκλήσεων για την ομάδα, υπογραμμίζει την αφοσίωση του Σούλη Μαρκόπουλου. Ο Μπούτσκος τόνισε ότι το παράδειγμα του Μαρκόπουλου κατά τη διάρκεια αυτής της δύσκολης περιόδου έδωσε έναν νέο και ουσιαστικό ορισμό στην έννοια της αφοσίωσης στο άθλημα και στον σύλλογο.

Η μακρά και αδιάλειπτη παρουσία του Σούλη Μαρκόπουλου στον χώρο του μπάσκετ, και ειδικότερα η πολυετής θητεία του στον ΠΑΟΚ, αποτελεί απόδειξη της αφοσίωσής του. Η δήλωση του κ. Μπούτσκου, ο οποίος υπήρξε στενός συνεργάτης του για οκτώ ολόκληρα χρόνια, επιβεβαιώνει την αξία του εκλιπόντος ως ανθρώπου, προπονητή και πιστού υπηρέτη του αθλητισμού.

Η μεγάλη απώλεια για τον ελληνικό αθλητισμό

Ο Σούλης Μαρκόπουλος χαρακτηρίζεται ως ένας άνθρωπος που υπηρέτησε πιστά το άθλημα της καλαθοσφαίρισης για πάνω από τέσσερις δεκαετίες. Αυτή η μακρά και αδιάκοπη πορεία στον χώρο του αθλητισμού αναδεικνύει την αφοσίωση, τη συνέπεια και την αγάπη του για το μπάσκετ, στοιχεία που τον καθιστούν μία ξεχωριστή μορφή.

Η απώλειά του θεωρείται μεγάλη και αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό όχι μόνο για το ελληνικό μπάσκετ, αλλά και για τον ευρύτερο ελληνικό αθλητισμό. Ο Σούλης Μαρκόπουλος αποτελούσε μία αναγνωρίσιμη, σεβαστή και εμβληματική προσωπικότητα, η οποία συνέβαλε σημαντικά στην ανάπτυξη και την προβολή της καλαθοσφαίρισης στην Ελλάδα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta