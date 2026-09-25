Θρήνος στο ελληνικό μπάσκετ: Πέθανε ο ιστορικός προπονητής Σούλης Μαρκόπουλος

Στο πένθος βυθίστηκε το ελληνικό μπάσκετ, καθώς ο εμβληματικός προπονητής Σούλης Μαρκόπουλος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών. Η απώλεια του ιστορικού τεχνικού προκάλεσε θλίψη στον αθλητικό κόσμο, ο οποίος αποχαιρετά έναν άνθρωπο που αφιέρωσε τη ζωή του στην καλαθοσφαίριση. Ο θάνατός του επιβεβαιώθηκε επίσημα, σηματοδοτώντας μια μεγάλη απώλεια τόσο για το μπάσκετ όσο και για τον ευρύτερο ελληνικό αθλητισμό.

Η απώλεια του εμβληματικού προπονητή

Ο Σούλης Μαρκόπουλος, μια εμβληματική μορφή του ελληνικού μπάσκετ, απεβίωσε σε ηλικία 77 ετών, βυθίζοντας στο πένθος το άθλημα. Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε θλίψη σε όσους τον γνώριζαν και συνεργάστηκαν μαζί του, καθώς ο ίδιος υπήρξε ένας από τους πλέον αναγνωρίσιμους και σεβαστούς προπονητές της χώρας.

Η απώλεια του Σούλη Μαρκόπουλου αποτελεί ένα πλήγμα για το ελληνικό μπάσκετ, το οποίο γίνεται φτωχότερο από σήμερα. Ο αθλητικός κόσμος αποχαιρετά έναν άνθρωπο που υπηρέτησε πιστά το άθλημα της καλαθοσφαίρισης για πάνω από τέσσερις δεκαετίες, αφήνοντας πίσω του ένα σημαντικό έργο και μια πλούσια κληρονομιά.

Μια ζωή αφιερωμένη στο άθλημα

Η πορεία του Σούλη Μαρκόπουλου στον χώρο του μπάσκετ ξεκίνησε το μακρινό 1967, όταν έκανε τα πρώτα του βήματα ως παίκτης. Η μακρά του διαδρομή, που ξεπέρασε τις τέσσερις δεκαετίες, τον καθιέρωσε ως μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες του ελληνικού αθλητισμού, με προσφορά τόσο εντός όσο και εκτός αγωνιστικών χώρων.

Ο Σούλης Μαρκόπουλος υπηρέτησε το μπάσκετ με αφοσίωση και πάθος, αρχικά ως αθλητής και στη συνέχεια ως προπονητής. Η παρουσία του στους πάγκους μεγάλων ομάδων του ελληνικού πρωταθλήματος άφησε το στίγμα της, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη και την εξέλιξη πολλών παικτών και συλλόγων.

Τα πρώτα βήματα ως παίκτης

Ο Σούλης Μαρκόπουλος ξεκίνησε την καριέρα του ως παίκτης το 1967, φορώντας τη φανέλα του Όλυμπου 40 Εκκλησιών. Στη συνέχεια, το 1973, μεταπήδησε στον Δημόκριτο, όπου αγωνίστηκε μέχρι το 1978.

Το 1978 σηματοδότησε το τέλος της ενεργού δράσης του ως καλαθοσφαιριστής. Ωστόσο, η αγάπη του για το άθλημα τον οδήγησε να παραμείνει ενεργός στον χώρο, ξεκινώντας ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, αυτή τη φορά από τον πάγκο.

Η πορεία του στους πάγκους

Την ίδια χρονιά που αποσύρθηκε από την ενεργό δράση ως παίκτης, το 1978, ο Σούλης Μαρκόπουλος ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα. Πρώτος του σταθμός ως προπονητής ήταν ο Δημόκριτος, η ομάδα στην οποία είχε αγωνιστεί και ως παίκτης.

Στη συνέχεια, ακολούθησαν επιτυχημένα περάσματα από διάφορους συλλόγους της Ελλάδας. Ο Σούλης Μαρκόπουλος εργάστηκε στον Ηρακλή, στον ΠΑΟΚ τόσο ως βοηθός όσο και ως πρώτος προπονητής, στον Άρη και στο Μαρούσι. Η παρουσία του σε αυτές τις ομάδες χαρακτηρίστηκε από σκληρή δουλειά και αφοσίωση.

Η κορυφαία στιγμή της προπονητικής του καριέρας

Η κορυφαία στιγμή στην προπονητική καριέρα του Σούλη Μαρκόπουλου καταγράφηκε το 1994. Τότε, οδήγησε τον ΠΑΟΚ στην κατάκτηση του Κυπέλλου Κόρατς, ενός σημαντικού ευρωπαϊκού τίτλου.

Ο «δικέφαλος του βορρά», υπό την καθοδήγηση του Μαρκόπουλου, επικράτησε στους διπλούς τελικούς της Στεφανέλ Τεργέστης, μιας ομάδας από την Ιταλία. Αυτή η επιτυχία αποτελεί ένα από τα λαμπρότερα κεφάλαια στην ιστορία του ΠΑΟΚ και της ελληνικής καλαθοσφαίρισης, φέροντας την υπογραφή του αείμνηστου προπονητή.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Topontiki, Gazzetta