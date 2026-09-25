Πανθρακικός: τέλος ο Γεωργιάδης, αναλαμβάνει ο Αποστολίδης

Ο Πανθρακικός προχώρησε στην ανακοίνωση της λύσης της συνεργασίας του με τον προπονητή Κώστα Γεωργιάδη και το επιτελείο του. Η ομάδα της Κομοτηνής, στην επίσημη ενημέρωσή της, απέδωσε την ευθύνη για αυτή την εξέλιξη στους ίδιους τους αποχωρήσαντες, αφήνοντας σαφείς αιχμές. Παράλληλα, έγινε γνωστό ότι ο Γιάννης Αποστολίδης θα είναι ο νέος τεχνικός που θα καθίσει στον πάγκο του συλλόγου, με τις επίσημες ανακοινώσεις να εκκρεμούν.

Η επίσημη ανακοίνωση του Πανθρακικού

Η ΠΑΕ Πανθρακικός εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση με την οποία γνωστοποίησε τη λύση της συνεργασίας της με τον προπονητή Κώστα Γεωργιάδη. Στην ίδια ανακοίνωση, αναφέρεται ότι μαζί με τον κ. Γεωργιάδη, αποχωρούν και οι συνεργάτες του, Πάρης Λεωνιδάκης και Γιώργος Σβύνος. Η απόφαση αυτή, όπως διευκρινίζεται, ελήφθη κατόπιν επιθυμίας των ίδιων των εμπλεκομένων.

Στην εν λόγω ανακοίνωση, ο σύλλογος τόνισε με σαφήνεια πως «η χρονική στιγμή και οι συνθήκες της αποχώρησής τους αποτελούν αποκλειστικά δική τους επιλογή». Αυτή η δήλωση του Πανθρακικού ερμηνεύεται ως σαφής αιχμή προς τον Έλληνα τεχνικό και τους συνεργάτες του για την επιλογή τους να εγκαταλείψουν την ομάδα σε αυτή τη φάση.

Οι συνθήκες της αποχώρησης και οι αιχμές

Η πρώην ομάδα του Κώστα Γεωργιάδη, ο Πανθρακικός, υπογράμμισε με έμφαση ότι τόσο η χρονική στιγμή όσο και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε η αποχώρηση του ίδιου και του επιτελείου του, αποτελούν αποκλειστικά δική τους επιλογή. Ο σύλλογος, μέσω της επίσημης ενημέρωσης, επιρρίπτει το βάρος της ευθύνης για αυτή την εξέλιξη στον προπονητή και τους συνεργάτες του. Η ανακοίνωση αυτή εκδόθηκε λίγες ώρες πριν την επιβεβαίωση του επόμενου σταθμού στην προπονητική καριέρα του κ. Γεωργιάδη.

Ο επόμενος σταθμός του Κώστα Γεωργιάδη

Ο Κώστας Γεωργιάδης, μετά την αποχώρησή του από τον Πανθρακικό, θα συνεχίσει την προπονητική του καριέρα στον Πανσερραϊκό. Η ομάδα των Σερρών επιβεβαίωσε πριν από λίγες ώρες τη συμφωνία με τον Έλληνα τεχνικό, καθιστώντας επίσημη τη μετακίνησή του. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί την οριστική αποχώρηση του κ. Γεωργιάδη από τον πάγκο του Πανθρακικού και την έναρξη ενός νέου κεφαλαίου για τον ίδιο σε άλλη ομάδα της Super League 2.

Ο Γιάννης Αποστολίδης στον πάγκο του Πανθρακικού

Μετά την αιφνίδια αποχώρηση του Κώστα Γεωργιάδη, ο Πανθρακικός έχει ήδη προχωρήσει στην εξεύρεση του αντικαταστάτη του. Ο Γιάννης Αποστολίδης είναι το πρόσωπο που θα αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας της Κομοτηνής. Ο κ. Αποστολίδης θα κάθεται στο εξής στην άκρη του πάγκου του Πανθρακικού, αναλαμβάνοντας τα νέα του καθήκοντα. Το μόνο που εκκρεμεί, σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, είναι οι ανάλογες επίσημες ανακοινώσεις από τον σύλλογο για την έναρξη της συνεργασίας και την παρουσίαση του νέου προπονητή.

Το μήνυμα του συλλόγου για την επόμενη ημέρα

Στην ανακοίνωσή του, ο Πανθρακικός έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση σχετικά με την πορεία και τους στόχους του συλλόγου. «Ο Πανθρακικός συνεχίζει με πίστη στο πλάνο και στους στόχους του», αναφέρεται χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας τη σταθερότητα και την αφοσίωση στην προγραμματισμένη πορεία. Η διοίκηση της ομάδας τόνισε επίσης ότι «ο Σύλλογος είναι πάνω από πρόσωπα και παραμένει προσηλωμένος στην επόμενη ημέρα». Αυτή η δήλωση καταδεικνύει την προσήλωση του Πανθρακικού στους μακροπρόθεσμους στόχους του, ανεξάρτητα από τις αλλαγές που μπορεί να προκύψουν στο προπονητικό επιτελείο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta