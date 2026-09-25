Εξετάζονται αλλαγές στον μηχανισμό ADUO της Formula 1 από το 2027

Η Διεθνής Ομοσπονδία Αυτοκινήτου (FIA), σε συνεργασία με τους κατασκευαστές που συμμετέχουν στη Formula 1, βρίσκεται σε διαδικασία συζητήσεων για ενδεχόμενες αλλαγές στον μηχανισμό ADUO. Εάν οι προτεινόμενες τροποποιήσεις γίνουν αποδεκτές, θα εφαρμοστούν από το 2027. Οι συζητήσεις αυτές βρίσκονται ακόμη σε πρώιμο στάδιο και δεν έχει ληφθεί καμία τελική απόφαση.

Ο μηχανισμός ADUO και οι αρχικοί του στόχοι

Ο μηχανισμός ADUO αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές, αλλά και ταυτόχρονα αμφιλεγόμενες, προσθήκες στους νέους κανονισμούς που διέπουν τις μονάδες ισχύος της Formula 1. Ο αρχικός του σχεδιασμός προέβλεπε τη λειτουργία του ως ένα «δίχτυ ασφαλείας» για τους κατασκευαστές που ενδεχομένως θα έμεναν πίσω σε επίπεδο απόδοσης.

Ωστόσο, η πρώτη χρονιά εφαρμογής του συστήματος αποκάλυψε ορισμένες αδυναμίες. Αυτές οι αδυναμίες είναι πλέον το αντικείμενο που η FIA επιθυμεί να αντιμετωπίσει, εξετάζοντας αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας του μηχανισμού από το 2027. Στο τραπέζι των συζητήσεων έχουν τεθεί προτάσεις που μπορούν να επηρεάσουν τόσο τον τρόπο υπολογισμού της κατάταξης των κατασκευαστών, όσο και τα κριτήρια βάσει των οποίων παρέχονται οι πρόσθετες ευκαιρίες εξέλιξης.

Το κεντρικό ζήτημα: Η μέτρηση της απόδοσης

Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που έχουν ανακύψει αφορά τον τρόπο με τον οποίο η FIA μετρά σήμερα την απόδοση των μονάδων ισχύος. Ο μηχανισμός ADUO βασίζεται στον δείκτη απόδοσης του θερμικού κινητήρα και όχι στο συνολικό επίπεδο της μονάδας ισχύος.

Αυτή η προσέγγιση οδήγησε σε μία ιδιαίτερη κατάσταση κατά τη διάρκεια του 2026. Η Red Bull Ford Powertrains αναδείχθηκε ως σημείο αναφοράς στις μετρήσεις που αφορούσαν τον θερμικό κινητήρα. Την ίδια στιγμή, η Mercedes, παρόλο που διέθετε συνολικά την καλύτερη μονάδα ισχύος, βρέθηκε εντός του παραθύρου απόδοσης 2-4% και απέκτησε το δικαίωμα για μία επιπλέον αναβάθμιση, τόσο για το 2026 όσο και για το 2027. Αντίστοιχα, οι ομάδες Ferrari, Audi και Honda βρέθηκαν περισσότερο από 4% πίσω από το σημείο αναφοράς, εξασφαλίζοντας δύο επιπλέον αναβαθμίσεις για κάθε μία από τις δύο χρονιές.

Προτάσεις για διεύρυνση των δεδομένων

Η FIA εξετάζει πλέον το ενδεχόμενο να διευρύνει τα δεδομένα που λαμβάνονται υπόψη για την αξιολόγηση της απόδοσης. Μεταξύ των παραμέτρων που έχουν συζητηθεί βρίσκονται το μέγεθος και η πίεση του turbo, οι θερμοκρασίες λειτουργίας, καθώς και άλλοι εξωτερικοί παράγοντες που μπορούν να επηρεάζουν την πραγματική ισχύ του κινητήρα.

Ακόμη πιο σημαντική είναι η πιθανότητα η αξιολόγηση στο μέλλον να αφορά ολόκληρη τη μονάδα ισχύος και όχι αποκλειστικά τον θερμικό κινητήρα. Ο Νικόλας Τομπάζης, στέλεχος της FIA, έχει ήδη παραδεχθεί ότι αυτή θα ήταν η ιδανική κατεύθυνση. Συγκεκριμένα, δήλωσε: «Πιστεύω ότι το σύστημα λειτουργεί όπως σχεδιάστηκε. Υπάρχουν όμως κάποιες αδυναμίες που πρέπει να αντιμετωπίσουμε στο μέλλον, ώστε να γίνει λιγότερο χρονοβόρο και λιγότερο αμφιλεγόμενο. Ιδανικά, θα περιλαμβάνει ολόκληρη τη μονάδα ισχύος και όχι μόνο τον θερμικό κινητήρα».

Αλλαγή φιλοσοφίας στα κριτήρια

Οι συζητήσεις για τον μηχανισμό ADUO δεν περιορίζονται μόνο στην προσθήκη περισσότερων τεχνικών παραμέτρων. Μία πολύ πιο ριζική πρόταση που έχει τεθεί στο τραπέζι θα ήταν να αλλάξει συνολικά η φιλοσοφία με την οποία καθορίζονται οι δικαιούχοι των πρόσθετων δυνατοτήτων εξέλιξης του ADUO.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο επικεφαλής του προγράμματος της Audi στην F1, Ματία Μπινότο, έχει προτείνει οι πρόσθετες δυνατότητες εξέλιξης να συνδέονται με τη θέση που καταλαμβάνει κάθε ομάδα στο Πρωτάθλημα Κατασκευαστών. Η πρόταση αυτή απομακρύνεται από την τρέχουσα πρακτική που βασίζεται στην εκτίμηση της ισχύος ενός συγκεκριμένου τμήματος της μονάδας ισχύος.

Με πληροφορίες από: Gazzetta