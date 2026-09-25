Η Χάποελ Τελ Αβίβ ηττήθηκε στην πρεμιέρα της Euroleague παρά το τεράστιο μπάτζετ

Η Χάποελ Τελ Αβίβ γνώρισε την ήττα στην πρεμιέρα της EuroLeague, καθώς ηττήθηκε από την Μπάγερν Μονάχου με σκορ 86-84. Ο αγώνας διεξήχθη στη Σόφια, την πόλη που χρησιμοποιεί η ισραηλινή ομάδα ως έδρα για τις αναμετρήσεις της στη διοργάνωση. Η ήττα αυτή αποτελεί μια έκπληξη, δεδομένου ότι η Χάποελ διαθέτει ένα μπάτζετ σχεδόν πενταπλάσιο από αυτό της γερμανικής ομάδας.

Η πρεμιέρα στη Σόφια και η ήττα

Η μεγαλύτερη έκπληξη της πρεμιέρας της φετινής EuroLeague έλαβε χώρα στην πρωτεύουσα της Βουλγαρίας. Η Χάποελ Τελ Αβίβ ξεκίνησε με το... αριστερό τη σεζόν, παρά τις δικαιολογημένα μεγάλες προσδοκίες που υπήρχαν για την ομάδα. Αν και οι Ισραηλινοί ξεκίνησαν καλά στην αναμέτρηση, είδαν την Μπάγερν Μονάχου να αντεπιτίθεται δυναμικά.

Η γερμανική ομάδα κατάφερε να βρεθεί μπροστά στο σκορ ακόμα και με 18 πόντους, με την έναρξη της τέταρτης περιόδου. Αυτή η εξέλιξη έφερε σε δύσκολη θέση το σύνολο του Δημήτρη Ιτούδη, το οποίο έδειχνε να αντιμετωπίζει προβλήματα σε διάφορους τομείς του παιχνιδιού.

Αμυντικές αδυναμίες και περιφερειακό σουτ

Στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη έδειχνε να πονά στην άμυνα, κυρίως όσον αφορά το περιφερειακό σουτ των αντιπάλων. Παράλληλα, στην επίθεση, η Χάποελ φάνηκε να δυσκολεύεται να ξεδιπλώσει τις αρετές που αναμφίβολα διαθέτει ως ομάδα.

Ένας βασικός παράγοντας για τη νίκη της Μπάγερν ήταν το εξαιρετικό ποσοστό της στο τρίποντο, με 38% ευστοχία. Αντίθετα, η Χάποελ Τελ Αβίβ σουτάρε με 27% από την περιφέρεια, ποσοστό που ήταν αρκετά χαμηλότερο από τα συνηθισμένα της στάνταρ, κάτι που συνέβαλε στην τελική έκβαση του αγώνα.

Η ανατροπή του τέταρτου δεκαλέπτου και οι χαμένες ευκαιρίες

Το τέταρτο δεκάλεπτο ανήκε σχεδόν ολοκληρωτικά στους Ισραηλινούς, οι οποίοι προσπάθησαν να ανατρέψουν την κατάσταση. Μάλιστα, κατόρθωσαν να περάσουν μπροστά στο σκορ με βραχεία κεφαλή, περίπου 1:30 πριν από τη λήξη της αναμέτρησης. Παρόλα αυτά, η προσπάθειά τους δεν ήταν αρκετή για να τους χαρίσει τη νίκη.

Παρά το γεγονός ότι είχαν τρεις ευκαιρίες για να ευστοχήσουν σε σουτ που θα τους έδινε τη νίκη ή θα έστελνε το ματς στην παράταση, η Χάποελ Τελ Αβίβ γνώρισε τελικά την ήττα. Αυτό το αποτέλεσμα, αν και δεν συνιστά καταστροφή για την πρεμιέρα, λειτουργεί ως ένα ηχηρό «καμπανάκι» ενόψει της συνέχειας της διοργάνωσης.

Τεράστια επένδυση και μεγάλες προσδοκίες

Η Χάποελ Τελ Αβίβ έχει πραγματοποιήσει μια τεράστια επένδυση φέτος, με το μπάτζετ της να έχει εκτοξευθεί πάνω από τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό το ποσό την καθιστά την ομάδα με το μεγαλύτερο μπάτζετ στη λίγκα, δημιουργώντας παράλληλα πολύ μεγάλες προσδοκίες για διάκριση στη διοργάνωση.

Από την άλλη πλευρά, η Μπάγερν Μονάχου, με ένα συνολικό μπάτζετ που φέρεται να κινείται κοντά στα 10 εκατομμύρια ευρώ, απέδειξε πως είναι ικανή να προκαλέσει ζημιά. Η γερμανική ομάδα κατάφερε να χτυπήσει τη Χάποελ στις αδυναμίες που εμφάνισε, αγωνιζόμενη μάλιστα ως γηπεδούχος μακριά από τη φυσική της έδρα.

Η περσινή σεζόν και η φετινή πρόκληση

Οι μεγάλες προσδοκίες που συνοδεύουν την επένδυση στη Χάποελ Τελ Αβίβ φέρνουν και ανάλογα μεγάλη πίεση. Η ομάδα το βίωσε αυτό και την περσινή σεζόν, η οποία έκλεισε απογοητευτικά. Συγκεκριμένα, αποκλείστηκε από το Final Four της Αθήνας από τη Ρεάλ Μαδρίτης με 3-1, παρόλο που βρισκόταν στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα για τη μεγαλύτερη διάρκεια της κανονικής σεζόν.

Φέτος, με τα περισσότερα Power Rankings να τη δίνουν ως φαβορί για την είσοδο στην εξάδα, η Χάποελ μοιάζει «καταδικασμένη» να πετύγει. Η ομάδα διαθέτει σημαντικά ονόματα στο ρόστερ της, όπως οι Μίτσιτς, Μπράιαντ, Κόφι, ΛεΝτέι και Οτούρου. Το σύνολο του κόουτς Ιτούδη καλείται να βγάλει αντίδραση, αρχής γενομένης από τον επόμενο αγώνα στο Βελιγράδι, όπου θα αντιμετωπίσει τον Ερυθρό Αστέρα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta