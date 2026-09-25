Ο Αλέξης Καλογερόπουλος για την Εθνική Ελπίδων και τους προκριματικούς του EURO U21

Ο αρχηγός της Εθνικής Ελπίδων και ποδοσφαιριστής της Νυρεμβέργης, Αλέξης Καλογερόπουλος, παραχώρησε συνέντευξη στο Gazzetta. Στην τοποθέτησή του, αναφέρθηκε στην κρίσιμη τελική ευθεία των προκριματικών του EURO U21 του 2027. Η Εθνική μας ομάδα έχει μπροστά της τρία σημαντικά παιχνίδια, με στόχο την πρόκριση στην τελική φάση της διοργάνωσης.

Η κρίσιμη πορεία προς το EURO U21 2027

Η Εθνική Ελπίδων βρίσκεται στην τελική φάση της προκριματικής διαδικασίας για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα U21 του 2027. Η διοργάνωση αυτή θα φιλοξενηθεί στα γήπεδα της Αλβανίας και της Σερβίας. Για την ελληνική ομάδα απομένουν τρεις αναμετρήσεις, οι οποίες θεωρούνται καθοριστικές για την επίτευξη του στόχου της πρόκρισης.

Συγκεκριμένα, η ομάδα του Γιάννη Ταουσιάνη θα αγωνιστεί δύο φορές εκτός έδρας, αντιμετωπίζοντας τη Βόρεια Ιρλανδία και τη Γεωργία. Το τρίτο και τελευταίο παιχνίδι της προκριματικής φάσης θα διεξαχθεί εντός έδρας, με αντίπαλο τη Λετονία. Ο μοναδικός στόχος που έχει τεθεί είναι το «τρία στα τρία», προκειμένου η Εθνική να διατηρήσει ζωντανές τις ελπίδες της για απευθείας πρόκριση.

Τα σενάρια πρόκρισης και ο μεγάλος στόχος

Για να εξασφαλίσει η Εθνική Ελπίδων την απευθείας πρόκριση, θα χρειαστεί να περιμένει είτε ένα «στραβοπάτημα» της Γερμανίας, είτε το αποτέλεσμα της τελευταίας αγωνιστικής ανάμεσα σε Ιταλία και Πολωνία. Αυτά τα αποτελέσματα θα καθορίσουν εάν η ελληνική ομάδα θα μπορέσει να προκριθεί ως μία από τις καλύτερες δεύτερες των ομίλων.

Εάν τα παραπάνω σενάρια δεν ευδοκιμήσουν, τότε η Εθνική θα οδηγηθεί σε διαδικασία play-offs. Ο απώτερος στόχος είναι η επιστροφή της ομάδας σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος U21, κάτι που έχει να συμβεί από το μακρινό 2002. Η προσπάθεια αυτή απαιτεί αφοσίωση και συγκέντρωση από όλους τους παίκτες.

Το θετικό κλίμα και η προετοιμασία της ομάδας

Ο αρχηγός της ομάδας, Αλέξης Καλογερόπουλος, μετέφερε το κλίμα που επικρατεί στο «στρατόπεδο» της Εθνικής Ελπίδων. Όπως δήλωσε ο ίδιος, «Έχουμε πολύ καλό και θετικό κλίμα». Τόνισε επίσης ότι «Όλοι ξέρουμε τι μπορούμε να κάνουμε και για αυτό έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο». Ο Αλέξης Καλογερόπουλος υπογράμμισε τη σημασία των τριών εναπομεινάντων αγώνων. «Είναι σημαντικά τα τρία παιχνίδια και θα δώσουν όλοι παραπάνω από το 100% για το εθνόσημο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σχετικά με τους αντιπάλους, σημείωσε ότι «Στο ποδοσφαιρικό κομμάτι, πλέον όλοι οι αντίπαλοι είναι σε υψηλό επίπεδο, οπότε πρέπει να είσαι έτοιμος». Ως παράδειγμα ανέφερε τον αγώνα με τη Μάλτα, όπου «ξέραμε ότι θα ήταν πιο βατό αλλά είχαμε το πλάνο μας, ήμασταν πιστοί σε αυτό και έτσι ήρθαν αυτά τα αποτελέσματα».

Η δύναμη της συνοχής και το ελληνικό πάθος

Ένα από τα πλεονεκτήματα της Εθνικής Ελπίδων, σύμφωνα με τον αρχηγό της, είναι η σταθερή σύνθεση του γκρουπ των παικτών σε αρκετές κλήσεις. Αυτή η συνοχή συμβάλλει στην καλύτερη προετοιμασία της ομάδας σε κάθε «παράθυρο» αγώνων. «Παρότι μαζευόμαστε μετά από καιρό, δεν έχει σημασία. Ξέρουμε ο ένας τον άλλον πολύ καλά και τα νέα παιδιά τα βάζουμε άμεσα στο κλίμα», εξήλε ο Αλέξης Καλογερόπουλος. Πρόσθεσε επίσης ότι «Δεν υπάρχει διαφορά και μπορούν να βοηθήσουν με τον ίδιο τρόπο».

Ο Αλέξης Καλογερόπουλος επεσήμανε την ανάγκη να βγει το ελληνικό πάθος στον αγωνιστικό χώρο. «Θα πρέπει να βγάλουμε σαν Έλληνες το πάθος που έχουμε. Να τηρήσουμε τις αρχές και το πλάνο και πάνω από όλα να είμαστε μία ομάδα, όπως και στα προηγούμενα παιχνίδια. Έτσι θα έρθουν τα αποτελέσματα όπως θέλουμε», κατέληξε.

Οι πρώτες εμπειρίες στο γερμανικό ποδόσφαιρο

Πέρα από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις με την Εθνική Ελπίδων, ο Αλέξης Καλογερόπουλος μοιράστηκε με το Gazzetta και τις πρώτες του εμπειρίες από το γερμανικό ποδόσφαιρο. Ο νεαρός αμυντικός αγωνίζεται με τη φανέλα της Νυρεμβέργης, βιώνοντας ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του. Οι εμπειρίες αυτές, αν και δεν αναλύθηκαν περαιτέρω, αποτελούν μέρος της συνολικής του πορείας ως επαγγελματίας ποδοσφαιριστής.

Με πληροφορίες από: Gazzetta