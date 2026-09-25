Λιβάι Γκαρσία: Σκόραρε στην αναμέτρηση με την Αϊτή του Φραντζί Πιερό

Ο Λιβάι Γκαρσία βρήκε δίχτυα σε αγώνα του Concacaf Nations League, όπου η ομάδα του, το Τρινιντάντ και Τομπάγκο, αντιμετώπισε την Αϊτή. Στην αναμέτρηση αυτή συμμετείχε και ο Φραντζί Πιερό, προσδίδοντας ελληνικό ενδιαφέρον στον αγώνα. Παρά το γκολ του Γκαρσία, η Αϊτή κατάφερε να πάρει τη νίκη με μια εντυπωσιακή ανατροπή.

Η αναμέτρηση με ελληνικό ενδιαφέρον

Μια αναμέτρηση στο πλαίσιο του Concacaf Nations League προσέλκυσε το ενδιαφέρον του ελληνικού ποδοσφαιρικού κοινού, καθώς έφερε αντιμέτωπους δύο ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται σε ελληνικές ομάδες. Ο λόγος για τον Λιβάι Γκαρσία και τον Φραντζί Πιερό, οι οποίοι βρέθηκαν στο γήπεδο εκπροσωπώντας τις εθνικές τους ομάδες, Τρινιντάντ και Τομπάγκο και Αϊτή αντίστοιχα.

Η παρουσία του Λιβάι Γκαρσία, ο οποίος αγωνίζεται στην ΑΕΚ, και του Φραντζί Πιερό, του φορ του Παναθηναϊκού, έδωσε ένα ιδιαίτερο «άρωμα Ελλάδας» στον αγώνα. Οι φίλαθλοι των ελληνικών ομάδων παρακολούθησαν με προσοχή την εξέλιξη της αναμέτρησης, περιμένοντας να δουν την απόδοση των δύο παικτών.

Το γκολ του Λιβάι Γκαρσία

Ο Λιβάι Γκαρσία είχε μια καθοριστική συμβολή στον αγώνα, καθώς κατάφερε να βρει δίχτυα και να σημειώσει ένα τέρμα για την ομάδα του. Ο ποδοσφαιριστής του Τρινιντάντ και Τομπάγκο ξεκίνησε ως βασικός στην αναμέτρηση και έδειξε την επιθετική του διάθεση από νωρίς.

Συγκεκριμένα, στο 59ο λεπτό της αναμέτρησης, ο Λιβάι Γκαρσία εκμεταλλεύτηκε μια ευκαιρία αντεπίθεσης. Με μια γρήγορη κίνηση, ξεχύθηκε προς την αντίπαλη εστία και με ένα ψηλοκρεμαστό σουτ κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Το γκολ αυτό διαμόρφωσε το σκορ σε 2-1 υπέρ της ομάδας του, δίνοντας της προβάδισμα.

Η συμμετοχή του Φραντζί Πιερό

Από την πλευρά της Αϊτής, ο Φραντζί Πιερό, ο οποίος είναι φορ του Παναθηναϊκού, ξεκίνησε τον αγώνα από τον πάγκο των αναπληρωματικών. Η είσοδός του στο παιχνίδι πραγματοποιήθηκε αργότερα, καθώς ο προπονητής της Αϊτής τον χρησιμοποίησε ως αλλαγή.

Ο Φραντζί Πιερό εισήλθε στον αγωνιστικό χώρο στο 84ο λεπτό της αναμέτρησης, προσπαθώντας να ενισχύσει την επιθετική γραμμή της ομάδας του και να συμβάλει στην αναζήτηση ενός θετικού αποτελέσματος. Η παρουσία του στο γήπεδο συνέπεσε με τα τελευταία, δραματικά λεπτά του αγώνα.

Η δραματική ανατροπή της Αϊτής

Παρά το προβάδισμα που είχε αποκτήσει το Τρινιντάντ και Τομπάγκο χάρη στο γκολ του Λιβάι Γκαρσία, η Αϊτή ήταν αυτή που τελικά πανηγύρισε τη νίκη. Οι Αϊτινοί δεν το έβαλαν κάτω και κατάφεραν να ανατρέψουν την εις βάρος τους κατάσταση στα τελευταία λεπτά του αγώνα.

Η ισοφάριση για την Αϊτή ήρθε στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, στο 90+1', φέρνοντας το παιχνίδι στα ίσα. Η δραματική εξέλιξη συνεχίστηκε, καθώς οι Αϊτινοί ολοκλήρωσαν μια θεαματική ολική ανατροπή στο 90+8', πετυχαίνοντας ένα ακόμα τέρμα. Με αυτόν τον τρόπο, η Αϊτή πήρε τελικά τη νίκη με τελικό σκορ 3-2, σε ένα φινάλε γεμάτο αγωνία.

Η ολοκλήρωση της παρουσίας των παικτών

Ο Λιβάι Γκαρσία, μετά την επίτευξη του γκολ και την ενεργή του συμμετοχή στο παιχνίδι, αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο. Η αλλαγή του πραγματοποιήθηκε στο 76ο λεπτό της αναμέτρησης, έχοντας προσφέρει στην ομάδα του το προβάδισμα.

Ο Φραντζί Πιερό, αν και μπήκε στο παιχνίδι ως αλλαγή στα τελευταία λεπτά, βρέθηκε εν μέσω της μεγάλης ανατροπής της ομάδας του. Η παρουσία και των δύο παικτών προσέδωσε ιδιαίτερο ενδιαφέρον στον αγώνα του Concacaf Nations League, με την Αϊτή να φεύγει νικήτρια από την αναμέτρηση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta