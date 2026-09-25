Μέσι: Εξαντλήθηκαν σε χρόνο-ρεκόρ τα εισιτήρια για το τελευταίο ματς με την Αργεντινή

Λιγότερο από ενενήντα λεπτά χρειάστηκαν οι φίλοι της Αργεντινής για να εξαντλήσουν τα εισιτήρια του τελευταίου αγώνα του Λιονέλ Μέσι με το εθνόσημο. Η αναμέτρηση, η οποία χαρακτηρίζεται ως το «Last Dance» του «Πούλγκα» με την «Αλμπισελέστε», θα διεξαχθεί στις 6 Οκτωβρίου στο στάδιο «Μονουμεντάλ» απέναντι στο Μπενίν. Η φρενίτιδα για ένα «μαγικό χαρτάκι» ήταν πρωτοφανής, οδηγώντας σε ένα sold out ρεκόρ και επιβεβαιώνοντας την τεράστια αγάπη του κοινού για τον Αργεντινό σούπερ σταρ.

Η πρωτοφανής ζήτηση για το «Last Dance» του Μέσι

Μία πραγματική τρέλα επικράτησε στις τάξεις των Αργεντίνων φιλάθλων τα ξημερώματα της Παρασκευής, 25 Σεπτεμβρίου, καθώς προσπαθούσαν να εξασφαλίσουν ένα εισιτήριο για την ιστορική αυτή αναμέτρηση. Οι 85.000 και πλέον διαθέσιμες θέσεις του σταδίου «Μονουμεντάλ» καλύφθηκαν σε χρόνο dt, δείχνοντας το μέγεθος της προσμονής του κοινού.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το TNTArgentina, χρειάστηκε κάτι λιγότερο από έναν ποδοσφαιρικό αγώνα, δηλαδή περίπου 90 λεπτά, για να εξαντληθούν όλα τα εισιτήρια. Αυτό το γεγονός υπογραμμίζει την τεράστια επιθυμία των φιλάθλων να παραστούν στο τελευταίο παιχνίδι του Λιονέλ Μέσι με την εθνική ομάδα της χώρας του.

Ημερομηνία και αντίπαλος της ιστορικής αναμέτρησης

Ο Λιονέλ Μέσι, γνωστός και ως «Πούλγκα», θα αγωνιστεί για τελευταία φορά με την «Αλμπισελέστε» στις 6 Οκτωβρίου. Η αναμέτρηση θα είναι φιλικού χαρακτήρα και θα διεξαχθεί εναντίον της εθνικής ομάδας του Μπενίν.

Το γήπεδο που θα φιλοξενήσει αυτό το ξεχωριστό παιχνίδι είναι το εμβληματικό στάδιο «Μονουμεντάλ». Με συνολική χωρητικότητα 85.108 θέσεων, το «Μονουμεντάλ» αναμένεται να είναι κατάμεστο, προσφέροντας ένα εντυπωσιακό σκηνικό για τον αποχαιρετισμό του θρύλου.

Το κόστος των εισιτηρίων στη δευτερογενή αγορά

Η μεγάλη ζήτηση για τα εισιτήρια είχε ως αποτέλεσμα την άνοδο των τιμών στη δευτερογενή αγορά. Το κόστος για ένα «μαγικό χαρτάκι» κυμάνθηκε μεταξύ 52 και 2000 ευρώ, αναδεικνύοντας την αξία που δίνουν οι φίλαθλοι στην παρουσία τους σε αυτό το ιστορικό γεγονός.

Οι τιμές αυτές δείχνουν την προθυμία των φιλάθλων να καταβάλουν σημαντικά ποσά προκειμένου να γίνουν μέρος της τελευταίας εμφάνισης του Μέσι με το εθνόσημο, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα στο στάδιο.

Ειδικές εκδηλώσεις και τιμητικές στιγμές

Η βραδιά της 6ης Οκτωβρίου αναμένεται να είναι ιδιαίτερα συγκινητική και γεμάτη τιμητικές εκδηλώσεις. Στο «Μονουμεντάλ» θα δώσουν το παρών όλοι οι ποδοσφαιριστές που ήταν μέλη της ομάδας του 2022, η οποία κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο στα γήπεδα του Κατάρ. Η παρουσία τους θα προσθέσει ένα επιπλέον συμβολικό βάρος στην εκδήλωση.

Επιπλέον, έχει προγραμματιστεί η δημιουργία ενός μεγάλου κορεό προς τιμήν του Λιονέλ Μέσι, το οποίο αναμένεται να προσφέρει ένα εντυπωσιακό θέαμα. Μετά το φινάλε του αγώνα, οι άνθρωποι της Ομοσπονδίας θα καταβάλουν προσπάθειες να του δώσουν ένα μικρόφωνο, ώστε να απευθυνθεί ο ίδιος στο κοινό και να τους αποχαιρετήσει.

Με πληροφορίες από: Gazzetta