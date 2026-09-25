Εθνικιστικός πανηγυρισμός του Μουρίκι μετά το γκολ του Κοσόβου

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε ο πανηγυρισμός του Βέντατ Μουρίκι, μετά το νικητήριο τέρμα που σημείωσε για το Κόσοβο στην αναμέτρηση με την Ιρλανδία. Ο επιθετικός της Φενέρμπαχτσε ύψωσε ένα μπλουζάκι με εθνικιστικό μήνυμα, το οποίο αναφερόταν στον Στρατό Απελευθέρωσης του Κοσσυφοπεδίου (UCK) και τις πρόσφατες καταδίκες στελεχών του.

Το περιστατικό έλαβε χώρα το βράδυ της Πέμπτης (24/09) και προκάλεσε άμεσα σάλο στα κοινωνικά δίκτυα, με τον ποδοσφαιριστή να αφιερώνει αργότερα το γκολ και τη νίκη της ομάδας του στους κατηγορούμενους.

Το νικητήριο γκολ και ο πανηγυρισμός

Ο Βέντατ Μουρίκι αναδείχθηκε ο ήρωας για την ομάδα του Κοσόβου, καθώς πέτυχε το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης εναντίον της Ιρλανδίας. Ο αγώνας, που έληξε με σκορ 1-0 υπέρ του Κοσόβου, διεξήχθη στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής του φετινού Nations League.

Το κρίσιμο τέρμα σημειώθηκε στο 83ο λεπτό της αναμέτρησης. Αμέσως μετά την επίτευξη του γκολ, ο Μουρίκι πανηγύρισε με έναν τρόπο που τράβηξε την προσοχή, υψώνοντας ένα λευκό μπλουζάκι με συγκεκριμένο περιεχόμενο.

Το μήνυμα του μπλουζάκι

Το μπλουζάκι που ύψωσε ο Βέντατ Μουρίκι μετά το γκολ του περιείχε ένα καθαρά πολιτικό μήνυμα, το οποίο έγινε αμέσως αντιληπτό από τους θεατές και προκάλεσε συζητήσεις. Στο μπροστινό μέρος του μπλουζάκι αναγραφόταν η φράση «Δικαιοσύνη για τους απελευθερωτές» στα αλβανικά.

Στην πίσω πλευρά του μπλουζάκι, το μήνυμα ήταν «Όχι στο όνομα μου!». Αυτές οι φράσεις αναφέρονταν στις πρόσφατες καταδίκες για εγκλήματα πολέμου που αφορούσαν τέσσερα πρώην ανώτερα στελέχη του Στρατού Απελευθέρωσης του Κοσσυφοπεδίου (UCK).

Ο Στρατός Απελευθέρωσης του Κοσσυφοπεδίου (UCK)

Ο Στρατός Απελευθέρωσης του Κοσσυφοπεδίου, γνωστός και ως UCK, ήταν μια αλβανική εθνικιστική παραστρατιωτική οργάνωση. Η δράση της εντοπίζεται κυρίως κατά τη δεκαετία του 1990.

Ο βασικός στόχος του UCK ήταν η επίτευξη της ανεξαρτησίας του Κοσσυφοπεδίου από την τότε Γιουγκοσλαβία. Η οργάνωση αυτή βρέθηκε στο επίκεντρο των εξελίξεων στην περιοχή εκείνη την περίοδο.

Οι καταδίκες των πρώην στελεχών

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, τέσσερις πρώην ανώτεροι άνδρες του UCK καταδικάστηκαν για εγκλήματα πολέμου. Πρόκειται για τους Γιακούπ Κρασνίκι, Χασίμ Θάτσι, Κάντρι Βέσελι και Ρετζέπ Σελίμι.

Οι καταδίκες τους εκδόθηκαν από τα Ειδικά Επιμελητήρια του Κοσσυφοπεδίου, τα οποία εδρεύουν στη Χάγη. Οι ποινές φυλάκισης που τους επιβλήθηκαν ήταν 25, 18 και 13 έτη αντίστοιχα.

Το μήνυμα «Δικαιοσύνη για τους απελευθερωτές» εκφράζει την υποστήριξη προς αυτούς τους πρώην ηγέτες του UCK, ενώ το «Όχι στο όνομα μου» σηματοδοτεί την αντίθεση στις αποφάσεις των καταδικαστικών τους αποφάσεων.

Οι δηλώσεις του Βέντατ Μουρίκι

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Βέντατ Μουρίκι προέβη σε δηλώσεις σχετικά με τον αγώνα και τον πανηγυρισμό του. Ο ποδοσφαιριστής αφιέρωσε τόσο το γκολ του όσο και τη νίκη της ομάδας του στους τέσσερις κατηγορούμενους, τους οποίους χαρακτήρισε απελευθερωτές του Κοσόβου.

Συγκεκριμένα, ο Μουρίκι δήλωσε: «Δεδομένου ότι ξεκινήσαμε έναν νέο κύκλο στο Nations League, αυτή η νίκη είναι πολύ σημαντική. Γνωρίζαμε τα αδύναμα σημεία της Ιρλανδίας. Είχαμε τον έλεγχο του παιχνιδιού και δημιουργήσαμε πολλές ευκαιρίες, ιδιαίτερα στο πρώτο ημίχρονο. Το σημαντικότερο, όμως, είναι η νίκη. Συγχαρητήρια στην ομάδα, το τεχνικό επιτελείο και τους φιλάθλους, που αξίζουν συγχαρητήρια για τη μεγάλη τους στήριξη. Αυτή τη νίκη την αφιερώνουμε στους απελευθερωτές και τους ηγέτες του UCK».

Με πληροφορίες από: Gazzetta