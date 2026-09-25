Αντώνης Αντωνιάδης: «Ο Παναθηναϊκός μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα φέτος»

Ο Αντώνης Αντωνιάδης, μία εμβληματική μορφή του ελληνικού ποδοσφαίρου και ένα από τα ιδρυτικά μέλη του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών και Ποδοσφαιριστριών (ΠΣΑΠΠ), παραχώρησε συνέντευξη στο Gazzetta. Στη συνέντευξη αυτή, ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής αναφέρθηκε στα 50 χρόνια από την ίδρυση του ΠΣΑΠΠ, ενώ παράλληλα εξέφρασε την άποψή του για την πορεία του Παναθηναϊκού. Ειδικότερα, ο «Ψηλός» δήλωσε ότι το «τριφύλλι» έχει τη δυνατότητα να κατακτήσει το πρωτάθλημα φέτος, έπειτα από 16 χρόνια.

Η επετειακή εκδήλωση του ΠΣΑΠΠ

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών και Ποδοσφαιριστριών (ΠΣΑΠΠ) τίμησε τα 50 χρόνια από την ίδρυσή του με μια ξεχωριστή γιορτή. Η εκδήλωση, που διοργανώθηκε στο κέντρο της Αθήνας, είχε ως κεντρικό σύνθημα «Το Παιχνίδι που μας ενώνει» και ήταν αφιερωμένη στο ποδόσφαιρο.

Η πλατεία Συντάγματος μετατράπηκε σε σημείο συνάντησης για πλήθος κόσμου, μικρούς και μεγάλους, οι οποίοι προσήλθαν για να συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις. Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να φωτογραφηθούν και να λάβουν αυτόγραφα από τους «legends» του ελληνικού ποδοσφαίρου που τίμησαν με την παρουσία τους τη γιορτή. Επιπλέον, στο πλαίσιο των εορταστικών δράσεων, πραγματοποιήθηκαν βραβεύσεις σε πρόσωπα που έχουν αφήσει ανεξίτηλο το στίγμα τους στην ιστορία και την εξέλιξη του Συνδέσμου, αναγνωρίζοντας τη μακρόχρονη και ουσιαστική τους συμβολή.

Η τιμητική διάκριση στον Αντώνη Αντωνιάδη

Μεταξύ των προσωπικοτήτων που τιμήθηκαν κατά τη διάρκεια της επετειακής εκδήλωσης του ΠΣΑΠΠ ήταν και ο Αντώνης Αντωνιάδης. Ο ίδιος αναγνωρίστηκε ως ένα από τα ιδρυτικά μέλη του Συνδέσμου, έχοντας συμβάλει ενεργά στη δημιουργία και την πορεία του οργανισμού από τα πρώτα του βήματα. Η παρουσία του στην εκδήλωση υπογράμμισε τον ιστορικό του ρόλο.

Ο Αντωνιάδης βραβεύτηκε ειδικότερα για τη συνολική του προσφορά στο ελληνικό ποδόσφαιρο και την πολύτιμη παρακαταθήκη που άφησε στις επόμενες γενιές των ποδοσφαιριστών. Κατά την παραλαβή της διάκρισης, ο παλαίμαχος άσος του Παναθηναϊκού τόνισε πως, παρά τα όσα έχουν επιτευχθεί, παραμένουν πολλές ακόμα «μάχες» που πρέπει να δοθούν για την περαιτέρω προάσπιση των δικαιωμάτων και την εξέλιξη των αθλητών.

Οι τοποθετήσεις του «Ψηλού» για τους γηγενείς παίκτες

Στη συνέχεια, ο Αντώνης Αντωνιάδης, γνωστός και με το προσωνύμιο «Ψηλός» από την εποχή που αγωνιζόταν με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, μίλησε στο Gazzetta. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Αντωνιάδης έθιξε ένα σημαντικό θέμα που αφορά την ανάπτυξη του ελληνικού ποδοσφαίρου και τη δομή των ομάδων.

Ειδικότερα, ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής υπογράμμισε την επιτακτική ανάγκη να δοθεί μεγαλύτερη στήριξη και έμφαση στους γηγενείς παίκτες. Η ενίσχυση των Ελλήνων ποδοσφαιριστών αποτελεί, σύμφωνα με τις δηλώσεις του, έναν παράγοντα κλειδί για την ποιοτική αναβάθμιση και την ενδυνάμωση των ελληνικών συλλόγων στο μέλλον.

Η πρόβλεψη για την κατάκτηση του πρωταθλήματος

Πέρα από τις αναφορές του στον ΠΣΑΠΠ και την ανάγκη στήριξης των γηγενών παικτών, ο Αντώνης Αντωνιάδης προχώρησε και σε μια αξιοσημείωτη πρόβλεψη σχετικά με την εφετινή πορεία του Παναθηναϊκού. Ο «Ψηλός» εξέπρασε την απόλυτη πεποίθησή του για τις δυνατότητες της ομάδας στην τρέχουσα αγωνιστική περίοδο.

Ο πρώην ποδοσφαιριστής του «τριφυλλιού» δήλωσε με σαφήνεια ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί φέτος να κατακτήσει τον τίτλο του πρωταθλητή. Η συγκεκριμένη πρόβλεψη έρχεται σε μια στιγμή που η ομάδα διεκδικεί τον τίτλο μετά από 16 ολόκληρα χρόνια, δημιουργώντας ένα κλίμα προσμονής και ελπίδας μεταξύ των φίλων του συλλόγου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta