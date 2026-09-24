Ο Νίκος Ζήσης για την προετοιμασία του Άρη και τις προσδοκίες της σεζόν

Ο γενικός διευθυντής της ΚΑΕ Άρης, Νίκος Ζήσης, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την αγωνιστική εικόνα που παρουσίασε η ομάδα κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας. Ο Θεσσαλονικιός παράγοντας στάθηκε ιδιαίτερα στη συνοχή που έχει ήδη αρχίσει να αποκτά το σύνολο, τονίζοντας πως αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο για την πορεία της σεζόν. Οι δηλώσεις του έγιναν στο πλαίσιο της media day της ΚΑΕ Άρης, όπου αναφέρθηκε σε διάφορα ζητήματα που αφορούν την ομάδα.

Αλλαγές στο Αλεξανδρείο και η εικόνα της ομάδας

Ο Νίκος Ζήσης σχολίασε τις αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί στο Αλεξανδρείο, αναφερόμενος στην «άλλη όψη του Παλέ». Συγκεκριμένα, τόνισε την τοποθέτηση κερκίδας εκεί που βρίσκεται το βοηθητικό γήπεδο, σχηματίζοντας μια νέα εικόνα για το γήπεδο. «Για μας που γνωρίζουμε χρόνια το Παλέ, είναι ευδιάκριτες οι αλλαγές, κυρίως στην εξέδρα. Νομίζω ότι θα το ευχαριστηθούμε κι εμείς μέσα από την καθημερινότητα αλλά και ο κόσμος της ομάδας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Αναφορικά με την αγωνιστική κατάσταση, ο κ. Ζήσης δήλωσε ευχαριστημένος με όσα έχουν δει τις πρώτες είκοσι ημέρες της προετοιμασίας. Αυτό συμβαίνει παρά το γεγονός ότι πολλοί παίκτες απουσίαζαν λόγω υποχρεώσεων με τις εθνικές ομάδες, ενώ και ο προπονητής απουσίαζε επίσης. Παρόλα αυτά, η ομάδα έχει ήδη παίξει έξι φιλικά παιχνίδια και έχει κάνει λίγες προπονήσεις όλοι μαζί, με τον GM να θεωρεί ότι βρίσκονται σε πολύ καλό επίπεδο για την εποχή.

Η φιλοσοφία του προπονητή και οι επιλογές παικτών

Ο Νίκος Ζήσης ρωτήθηκε και για τις δηλώσεις του Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος είχε αναφερθεί στις εισηγήσεις που υλοποιήθηκαν. Ο κ. Ζήσης υπογράμμισε τη σημασία για κάθε γενικό διευθυντή να ακούει τον προπονητή του ότι πέτυχαν να φέρουν τους παίκτες που ήταν οι βασικές του επιλογές και ταιριάζουν στη φιλοσοφία του Βασίλη Σπανούλη. Αυτό το γεγονός αποτελεί πηγή ικανοποίησης για τη διοίκηση της ομάδας.

Σχετικά με τους στόχους της σεζόν, ο Νίκος Ζήσης ανέφερε ότι ο πήχης είναι ψηλά και η ομάδα δεν πρέπει να κρύβεται. Υπογράμμισε ότι ο Άρης έχει δυνατότητες και έχει γίνει μεγάλη επένδυση. Παρά τον μεγάλο ανταγωνισμό, ο GM πιστεύει ότι η ομάδα θα γίνεται καλύτερη κάθε εβδομάδα και μήνα, γνωρίζοντας τον Βασίλη Σπανούλη. Ο απώτερος σκοπός είναι η ομάδα να είναι πανέτοιμη όταν θα αρχίσουν τα παιχνίδια που κρίνουν τη σεζόν, δηλαδή μετά τον Φεβρουάριο.

Η σχέση με τον κόσμο και η πίεση

Ο Νίκος Ζήσης αναφέρθηκε και στην ιδιαίτερη σχέση της ομάδας με τον κόσμο της, όπως αυτή εκφράστηκε και στο πρόσφατο τουρνουά «Μαυροσκούφεια». «Είμαστε μαθημένοι στην πίεση από τότε που ήμασταν παίκτες», δήλωσε, προσθέτοντας ότι οι προσδοκίες του κόσμου είναι μεγάλες. Του έκανε εντύπωση η ένθερμη παρουσία των φιλάθλων ακόμη και στα Μαυροσκούφεια, δείχνοντας την ανυπομονησία τους να δουν την ομάδα στα επίσημα παιχνίδια.

Ο γενικός διευθυντής τόνισε ότι η πίεση που υπάρχει δίνει μεγαλύτερο κίνητρο για να γίνουν τα πράγματα καλά. «Το συμμεριζόμαστε, το ασπαζόμαστε», είπε, αναγνωρίζοντας ότι σίγουρα θα έρθουν και δύσκολες στιγμές. Ωστόσο, η εστίαση της ομάδας αυτή τη στιγμή είναι στο πρώτο επίσημο παιχνίδι.

Η προετοιμασία και οι απουσίες

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας, ο Άρης έδωσε έξι φιλικά παιχνίδια, μέσα από τα οποία είδε τόσο καλά στοιχεία όσο και αδυναμίες, κάτι που ήταν και ο στόχος. Ο Νίκος Ζήσης ανέφερε συγκεκριμένα ένα δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι στο Βελιγράδι, καθώς και αναμετρήσεις με μια ομάδα της GBL με συγκεκριμένο τρόπο παιχνιδιού και έπειτα με ένα από τα φαβορί για το Eurocup. Θεωρεί ότι η προετοιμασία ήταν καλή και η ομάδα είναι έτοιμη για το πρώτο επίσημο παιχνίδι.

Από τη media day απουσίασαν ο Βασίλης Τολιόπουλος και ο Νένο Ντιμιτρίγεβιτς, καθώς αμφότεροι ταλαιπωρούνται από ιώσεις. Ο GM του Άρης ρωτήθηκε επίσης για τον ρόλο των Ελλήνων παικτών στην ομάδα. Απάντησε ότι οι Έλληνες παίκτες έχουν τη δική τους αξία και είναι σημαντικοί στις κρίσιμες στιγμές της σεζόν.

Με πληροφορίες από: Gazzetta