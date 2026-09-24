Η Αθήνα θα φιλοξενήσει τις τελικές φάσεις του World Cup υδατοσφαίρισης ανδρών και γυναικών το 2027, σύμφωνα με απόφαση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Υγρού Στίβου (World Aquatics). Η διοργάνωση ανατέθηκε στην Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδας (ΚΟΕ) και θα πραγματοποιηθεί στο Ολυμπιακό Κολυμβητήριο του ΟΑΚΑ. Αυτό το σημαντικό γεγονός θα αποτελέσει την πρώτη μεγάλη διεθνή διοργάνωση στο πόλο για τη νέα χρονιά και θα προσφέρει τα πρώτα εισιτήρια για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028.

Η διοργάνωση και η σημασία της

Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Υγρού Στίβου (World Aquatics) ανακοίνωσε την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου την ανάθεση των τελικών φάσεων του World Cup Final στην Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδας (ΚΟΕ). Οι αγώνες θα διεξαχθούν το διάστημα 24-28 Φεβρουαρίου 2027 στο Ολυμπιακό Κολυμβητήριο του ΟΑΚΑ, στην Αθήνα.

Πρόκειται για την πρώτη μεγάλη διεθνή διοργάνωση στο πόλο για τη νέα χρονιά, η οποία θα συγκεντρώσει τις καλύτερες ομάδες της παγκόσμιας υδατοσφαίρισης. Μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2024, το ΟΑΚΑ θα φιλοξενήσει ξανά τις καλύτερες, κατά τεκμήριο, ομάδες της παγκόσμιας υδατοσφαίρισης.

Ολυμπιακή πρόκριση και συμμετοχές

Στο πλαίσιο των τελικών φάσεων του World Cup, οκτώ εθνικές ομάδες ανδρών και ισάριθμες γυναικών θα έχουν την ευκαιρία να διεκδικήσουν τον τίτλο στα αντίστοιχα Final 8. Η διοργάνωση έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς μέσα από αυτήν θα δοθεί από ένα εισιτήριο, τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες, για τη συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028.

Αυτά θα είναι μάλιστα τα πρώτα εισιτήρια που θα εξασφαλιστούν για τους συγκεκριμένους Ολυμπιακούς Αγώνες, προσδίδοντας επιπλέον κύρος και ανταγωνισμό στους αγώνες που θα διεξαχθούν στην ελληνική πρωτεύουσα.

Δηλώσεις του προέδρου της ΚΟΕ

Ο Κυριάκος Γιαννόπουλος, πρόεδρος της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδας και μέλος του Μπιρό της World Aquatics, εξέφρασε την υπερηφάνεια του για την ανάληψη της διοργάνωσης. Δήλωσε σχετικά: «Η Ελλάδα έχει μια βαθιά και διαχρονική σχέση με την υδατοσφαίριση και είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που η Αθήνα θα φιλοξενήσει την τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Υδατοσφαίρισης της World Aquatics το 2027».

Ο κ. Γιαννόπουλος τόνισε πως η παρουσία των κορυφαίων γυναικείων και ανδρικών εθνικών ομάδων του κόσμου στο Ολυμπιακό Κέντρο Υγρού Στίβου του ΟΑΚΑ θα αποτελέσει μια ξεχωριστή στιγμή για το άθλημα. Πρόσθεσε ότι η διοργάνωση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς θα δώσει τη δυνατότητα διεκδίκησης της πρόκρισης στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες 2028. Κλείνοντας, ανέφερε ότι «Περισσότερο από δύο δεκαετίες μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004, ανυπομονούμε να υποδεχθούμε και πάλι στην ίδια Ολυμπιακή εγκατάσταση την παγκόσμια οικογένεια της υδατοσφαίρισης, για ακόμη μία σημαντική στιγμή στην ιστορία του αθλήματός μας».

Η άποψη της αρχηγού της Εθνικής Γυναικών

Η Ελευθερία Πλευρίτου, αρχηγός της εθνικής μας ομάδας υδατοσφαίρισης των γυναικών, δήλωσε ιδιαίτερα χαρούμενη και ενθουσιασμένη που η Ελλάδα θα φιλοξενήσει την τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Χαρακτήρισε τη διοργάνωση ως «μία από τις σημαντικότερες διοργανώσεις της υδατοσφαίρισης».

Ως αθλήτρια, η κ. Πλευρίτου τόνισε: «Έχω ζήσει πολλές μεγάλες διοργανώσεις στο εξωτερικό και ξέρω πόσο ξεχωριστό είναι να αγωνίζεσαι σε τέτοιες στιγμές. Το να επιστρέφει, μετά από τόσα».

Πρόσφατες επιτυχίες και μελλοντικές διοργανώσεις

Η ελληνική υδατοσφαίριση έχει να επιδείξει σημαντικές επιτυχίες το τελευταίο διάστημα. Η εθνική ομάδα ανδρών κατέκτησε πριν από τρεις μήνες τον τίτλο στο Super Final του World Cup στο Σίνδεϊ, εξασφαλίζοντας το πρώτο χρυσό μετάλλιο στην ιστορία της. Αντίστοιχα, η εθνική ομάδα γυναικών είχε κατακτήσει τον αντίστοιχο τίτλο στην Τσενγκντού της Κίνας τον Απρίλιο του 2025.

Εκτός από την επικείμενη διοργάνωση του World Cup, η Ελλάδα αναμένει την τελική απόφαση της European Aquatics για την ανάληψη και του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος ανδρών, το οποίο προγραμματίζεται για τον Ιανουάριο του 2028.

Με πληροφορίες από: Gazzetta