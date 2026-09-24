Κύπελλο Ανδρών: Το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής της Β’ Φάσης

Η Β' Φάση του Κυπέλλου Ανδρών βρίσκεται σε εξέλιξη, με τη δεύτερη αγωνιστική να ολοκληρώνεται σήμερα, 24 Σεπτεμβρίου. Στο επίκεντρο βρίσκεται η πρόκριση στο UNICEF Trophy, του οποίου το Final 4 έχει προγραμματιστεί για το διήμερο 19-20 Δεκεμβρίου 2026. Το «παζλ» της οκτάδας αναμένεται να συμπληρωθεί το Σαββατοκύριακο 26-27 Σεπτεμβρίου, με την διεξαγωγή της 3ης αγωνιστικής.

Η πορεία προς το UNICEF Trophy

Η Β’ Φάση του Κυπέλλου Ανδρών έχει ως κύριο στόχο την ανάδειξη των ομάδων που θα εξασφαλίσουν την πρόκριση για το UNICEF Trophy. Το Final 4 της διοργάνωσης θα διεξαχθεί το διήμερο 19-20 Δεκεμβρίου 2026, σηματοδοτώντας την κορύφωση των προσπαθειών των σωματείων.

Η 2η αγωνιστική της Β' Φάσης ολοκληρώνεται σήμερα, 24 Σεπτεμβρίου, και τα βλέμματα στρέφονται ήδη στην 3η αγωνιστική. Αυτή η αγωνιστική θα είναι καθοριστική για τη διαμόρφωση της τελικής οκτάδας που θα διεκδικήσει το τρόπαιο.

Οι ομάδες που έχουν ήδη προκριθεί

Έξι ομάδες έχουν ήδη εξασφαλίσει τη θέση τους στην οκτάδα του UNICEF Trophy, δείχνοντας από νωρίς τις διαθέσεις τους στη διοργάνωση. Πρόκειται για τα Μέγαρα ONEX BC, το Λαύριο – Αφοί Λιοσάτου, την Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου, τον Interplast ΓΑΣ Κομοτηνή, τον Πανιώνιο Cosmorama Travel και τον Πρωτέα Βούλας.

Οι δύο τελευταίες θέσεις της οκτάδας θα συμπληρωθούν από τους νικητές των ζευγαριών ΑΟ Παλαιού Φαλήρου-ΑΕ Γλαύκου Εσπέρου και Ιωνικός Νικαίας-Kerakoll ΑΓΕΧ. Οι αναμετρήσεις αυτές αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς θα κρίνουν την τελική σύνθεση των ομάδων που θα συνεχίσουν.

Το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής

Το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής της Β’ Φάσης του Κυπέλλου Ανδρών περιλαμβάνει τέσσερις αναμετρήσεις, οι οποίες θα διεξαχθούν το Σαββατοκύριακο 26-27 Σεπτεμβρίου 2026. Οι αγώνες θα κρίνουν την πρόκριση για την επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Συγκεκριμένα, το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2026, στις 17:00, ο ΓΣ Λαυρίου θα υποδεχθεί την ΑΣΑ Αναγέννηση στο Λαυρίου, ενώ την ίδια ώρα, στο ΔΑΚ Γλυφάδας, η ΚΑΕ Πανιώνιος ΓΣΣ 1890 θα αντιμετωπίσει τον ΑΕΟ Πρωτέα Βούλας.

Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2026, στις 17:00, η ΝΕ Μεγαρίδος θα αναμετρηθεί με τον νικητή του ζευγαριού ΑΟ Παλαιού Φαλήρου/ΑΕ Γλαύκου Εσπέρου, με την αναφορά (24/10) να συνοδεύει το ζευγάρι. Επίσης, την ίδια ημέρα και ώρα, ο ΓΑΣ Κομοτηνή θα υποδεχθεί τον νικητή του ζευγαριού Ιωνικός Νικαίας/ΑΓΕΧ, επίσης με την ένδειξη (24/10).

Οι φάσεις του Κυπέλλου και οι συμμετοχές

Η διοργάνωση του Κυπέλλου Ανδρών ξεκίνησε με την Α’ Φάση και την 1η αγωνιστική της, το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026. Σε αυτή τη φάση συμμετείχαν τα σωματεία της National League 1 και της National League 2, θέτοντας τις βάσεις για την πορεία του θεσμού.

Η Β’ Φάση ξεκίνησε το Σαββατοκύριακο 19-20 Σεπτεμβρίου 2026, με την είσοδο στη διαδικασία των σωματείων της Elite League. Η σταδιακή ένταξη ομάδων από διαφορετικές κατηγορίες προσδίδει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ανταγωνιστικότητα στο Κύπελλο.

Λεπτομέρειες για το Final 4

Η διαδικασία της Β’ Φάσης θα ολοκληρωθεί το Σαββατοκύριακο 26-27 Σεπτεμβρίου 2026, οπότε και θα διαμορφωθούν οριστικά τα ζευγάρια που θα συμμετάσχουν στο Final 4 του UNICEF Trophy. Το Final 4, όπως προαναφέρθηκε, θα διεξαχθεί το διήμερο 19-20 Δεκεμβρίου 2026.

Η κλήρωση για αυτή την τελική φάση της διοργάνωσης έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί σε μεταγενέστερο χρόνο, ενώ και η έδρα όπου θα φιλοξενηθούν οι αγώνες του Final 4 θα γίνει γνωστή αργότερα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta