Ο 17χρονος Σιν Οχάσι κατέρριψε το παγκόσμιο ρεκόρ στα 200μ πρόσθιο

Ο 17χρονος Ιάπωνας κολυμβητής Σιν Οχάσι έγραψε ιστορία στους Ασιατικούς Αγώνες, καταφέρνοντας να καταρρίψει το παγκόσμιο ρεκόρ στα 200μ πρόσθιο. Ο νεαρός αθλητής τερμάτισε σε 2:04.83, μια επίδοση που τον καθιστά τον νεότερο κολυμβητή στην εποχή μετά τον Μάικλ Φελπς που πετυχαίνει ένα τέτοιο επίτευγμα σε αγώνισμα μεγάλης πισίνας.

Η ιστορική επίδοση στους Ασιατικούς Αγώνες

Ο Σιν Οχάσι, μόλις 17 ετών, πέτυχε το παγκόσμιο ρεκόρ στον τελικό των Ασιατικών Αγώνων, που διεξήχθη στη Ναγκόια της Ιαπωνίας και συγκεκριμένα στο Tokyo Aquatics Centre. Με τον χρόνο 2:04.83, ο Ιάπωνας κολυμβητής βελτίωσε κατά 0.65 δευτερόλεπτα το προηγούμενο παγκόσμιο ρεκόρ.

Το προηγούμενο ρεκόρ ανήκε στον Κινέζο Κιν Χαϊγιάνγκ, ο οποίος είχε σημειώσει 2:05.48 στις 27 Ιουλίου 2023, κατά τη διάρκεια του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος της Φουκουόκα. Με την επίδοσή του, ο Οχάσι Σιν έγινε ο πρώτος κολυμβητής στην ιστορία του αγωνίσματος που κατάφερε να «κατέβει» το «φράγμα» των 2:05.

Ο ρυθμός του αγώνα και το ατομικό ρεκόρ

Ο νεαρός Ιάπωνας μπήκε στον τελικό με ατομικό ρεκόρ 2:06.59, το οποίο αποτελούσε και παγκόσμιο ρεκόρ εφήβων. Στον ιστορικό αγώνα, βελτίωσε αυτή την επίδοση κατά 1.76 δευτερόλεπτα, δείχνοντας από νωρίς τον γρήγορο ρυθμό του.

Συγκεκριμένα, ο Οχάσι πέρασε τα 100μ σε 59.89 δευτερόλεπτα και τα 150μ σε 1:32.40. Το τελευταίο 50άρι της κούρσας το κάλυψε σε 32.43 δευτερόλεπτα, ολοκληρώνοντας έτσι την προσπάθειά του με το νέο παγκόσμιο ρεκόρ.

Στην ελίτ της κολύμβησης

Με την επίδοση των 2:04.83, ο Σιν Οχάσι εντάχθηκε σε μια πολύ μικρή ομάδα κολυμβητών που έχουν καταφέρει να «κατέβουν» τα 2:06 στα 200μ πρόσθιο. Πριν από αυτόν, μόνο τρεις άλλοι αθλητές είχαν πετύχει κάτι ανάλογο.

Αυτοί είναι ο Κιν Χαϊγιάνγκ με 2:05.48, ο Γάλλος Λεόν Μαρσάν, χρυσός Ολυμπιονίκης του 2024, με 2:05.85, και ο Αυστραλός Ζακ Στάμπλετι-Κουκ, χρυσός Ολυμπιονίκης του 2021, με 2:05.95. Ο Λεόν Μαρσάν, ο οποίος πριν από δύο χρόνια είχε κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι με ολυμπιακό και ευρωπαϊκό ρεκόρ 2:05.85, ήταν κατά ένα δευτερόλεπτο και δύο εκατοστά πιο αργός από τον χρόνο που σημείωσε ο Σιν στη Ναγκόια.

Η «μετα-Φελπς» εποχή και οι δηλώσεις

Η επίδοση του Οχάσι αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία, καθώς τον καθιστά τον πρώτο άνδρα μετά τον Μάικλ Φελπς που κατάφερε να καταρρίψει παγκόσμιο ρεκόρ σε αγώνισμα μεγάλης πισίνας. Ο Αμερικανός Ολυμπιονίκης είχε σημειώσει αντίστοιχο επίτευγμα σε ηλικία 15 ετών, όταν κατέρριψε για πρώτη φορά το παγκόσμιο ρεκόρ στα 200μ πεταλούδα.

Ο Φελπς είχε επίσης γράψει ιστορία το 2003, σε ηλικία 17 ετών, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στη Βαρκελώνη, όπου είχε καταρρίψει, μεταξύ άλλων, το παγκόσμιο ρεκόρ στα 400μ μικτή ατομική. Ο ίδιος ο Οχάσι δήλωσε μετά τον αγώνα: «Το παγκόσμιο ρεκόρ ήταν ο στόχος μου, οπότε είμαι πολύ χαρούμενος που το κατάφερα. Είχα ένα πρόβλημα πριν από την έναρξη των αγώνων με ένα κρυολόγημα και δεν ήμουν σίγουρος αν θα μπορούσα να το κάνω εδώ».

Η παρουσία του νεαρού Ιάπωνα έχει ήδη προκαλέσει αίσθηση στην παγκόσμια κολύμβηση, με τον Γάλλο Ολυμπιονίκη Λεόν Μαρσάν να έχει αναφερθεί σε αυτόν δηλώνοντας: «Φοβάμαι, τον φοβάμαι πολύ».

Προηγούμενες διακρίσεις του Σιν Οχάσι

Ο Σιν Οχάσι είχε ήδη ξεχωρίσει στις μικρότερες ηλικιακές κατηγορίες, δείχνοντας το ταλέντο του. Το 2025, κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στα 200μ πρόσθιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Εφήβων, επιβεβαιώνοντας τις δυνατότητές του.

Τον περασμένο Αύγουστο, πραγματοποίησε το ντεμπούτο του σε μεγάλη διοργάνωση, συμμετέχοντας στο Πρωτάθλημα Ειρηνικού. Εκεί, κατάφερε να κατακτήσει τη δεύτερη θέση στα 100μ πρόσθιο και την τρίτη θέση στα 200μ πρόσθιο, προετοιμάζοντας το έδαφος για την τωρινή του ιστορική επίδοση.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Gazzetta