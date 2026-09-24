Παναθηναϊκός: Ο Ναν στο shoot around πριν την πρεμιέρα της Euroleague

Ο Παναθηναϊκός πραγματοποίησε το καθιερωμένο shoot around στο «T-Center» λίγες ώρες πριν από την έναρξη της νέας σεζόν στην Euroleague. Η ομάδα του «τριφυλλιού» ετοιμάζεται να υποδεχθεί την Παρί στην πρεμιέρα της διοργάνωσης, με στόχο να ξεκινήσει με το δεξί τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις. Η αναμέτρηση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς σηματοδοτεί τη μεγάλη επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον πάγκο του Παναθηναϊκού σε επίσημο ευρωπαϊκό παιχνίδι.

Η επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς

Η αποψινή αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Παρί για την πρεμιέρα της Euroleague φέρνει μαζί της ένα γεγονός που αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον από το πράσινο στρατόπεδο. Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ο ιστορικός προπονητής της ομάδας, επιστρέφει στον πάγκο της σε επίσημο ευρωπαϊκό αγώνα. Αυτή η στιγμή έρχεται μετά από 14 ολόκληρα χρόνια, δημιουργώντας προσδοκίες για τη νέα σεζόν.

Ο «Ζοτς», όπως είναι γνωστός, θα ηγηθεί του «τριφυλλιού» στην προσπάθειά του να ξεκινήσει θετικά τη διαδρομή του στη Euroleague. Η παρουσία του στον πάγκο αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο για την ομάδα, η οποία φιλοδοξεί να παρουσιάσει ένα ανταγωνιστικό πρόσωπο στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

Παρουσία Ναν και σημαντικές απουσίες

Παρά το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός θα παραταχθεί με σημαντικές ελλείψεις στην πρεμιέρα της Euroleague, υπήρξε μια αξιοσημείωτη παρουσία στο shoot around. Ο Κέντρικ Ναν, παρόλο που δεν θα αγωνιστεί στον αγώνα λόγω τραυματισμού, έδωσε κανονικά το «παρών» στην προπόνηση της ομάδας. Μάλιστα, ο Ναν είχε και τετ-α-τετ με τον Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς, όπως φάνηκε από ανάρτηση της πράσινης ΚΑΕ στον επίσημο λογαριασμό της στο X.

Οι ελλείψεις για το σημερινό παιχνίδι είναι αρκετές, καθώς ο «Ζοτς» δεν θα έχει στη διάθεσή του, εκτός από τον Κέντρικ Ναν, και τους Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, Μουσταφά Φαλ και Κώστα Σλούκα. Όλοι αυτοί οι παίκτες αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών, γεγονός που περιορίζει τις επιλογές του προπονητή. Ωστόσο, υπάρχει και ένα θετικό νέο για το «τριφύλλι».

Στο πλαίσιο των απουσιών, η ομάδα χαμογελά για την επιστροφή του Νίκου Ρογκαβόπουλου, ο οποίος αναμένεται να είναι διαθέσιμος. Η παρουσία του προσθέτει μια επιπλέον λύση στο ρόστερ, παρά τις υπόλοιπες απουσίες που καλείται να διαχειριστεί ο Παναθηναϊκός στην έναρξη της ευρωπαϊκής του πορείας.

Ο στόχος της νικηφόρας πρεμιέρας

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την Παρί στο «T-Center» με έναν ξεκάθαρο στόχο: να μπει με το δεξί στη νέα σεζόν της EuroLeague. Η νίκη στην πρεμιέρα είναι ιδιαίτερα σημαντική για την ψυχολογία και την πορεία της ομάδας στη συνέχεια της διοργάνωσης, θέτοντας τις βάσεις για μια επιτυχημένη χρονιά.

Η αναμέτρηση, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 24 Σεπτεμβρίου στις 21:15, αποτελεί την πρώτη επίσημη δοκιμασία για το «τριφύλλι» στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση. Παρά τις απουσίες, η ομάδα θα επιδιώξει να εκμεταλλευτεί την έδρα της και να ξεκινήσει με θετικό αποτέλεσμα απέναντι στον Γαλλικό σύλλογο.

Η προετοιμασία στο «T-Center»

Λίγες ώρες πριν από την κρίσιμη αναμέτρηση, ο Παναθηναϊκός πραγματοποίησε το καθιερωμένο shoot around του στο «T-Center». Αυτή η προπόνηση αποτελεί μέρος της τελικής προετοιμασίας της ομάδας, επιτρέποντας στους παίκτες να εξοικειωθούν με το γήπεδο και να κάνουν τις τελευταίες ρυθμίσεις πριν από τον αγώνα.

Το shoot around είναι μια σημαντική διαδικασία για κάθε ομάδα πριν από έναν αγώνα, ειδικά σε μια πρεμιέρα ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Η παρουσία όλων των διαθέσιμων παικτών, ακόμα και εκείνων που δεν θα αγωνιστούν όπως ο Ναν, υπογραμμίζει την ενότητα και την αφοσίωση του πράσινου στρατοπέδου ενόψει της έναρξης της Euroleague.

Με πληροφορίες από: Gazzetta