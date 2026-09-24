Πρόστιμα σε ΑΕΚ, Άρη, Βόλο και Παναιτωλικό από την πειθαρχική επιτροπή της ΕΠΟ

Η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ επέβαλε πρόστιμα σε τέσσερις ΠΑΕ, συγκεκριμένα στην ΑΕΚ, τον Βόλο Elabet, τον Παναιτωλικό και τον Άρη. Οι αποφάσεις αυτές αφορούν περιστατικά που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια των αγώνων της 5ης αγωνιστικής της Stoiximan Superleague. Η Ένωση ήταν αυτή που έλαβε τη μεγαλύτερη ποινή μεταξύ των τιμωρηθέντων ομάδων.

Αντίθετα, οι ΠΑΕ ΟΦΗ και Ηρακλής, καθώς και ο υπεύθυνος ποδοσφαιρικού τμήματος του Ηρακλή, Γιάννης Στάθης, οι οποίοι είχαν κληθεί σε απολογία, απαλλάχθηκαν πλήρως από τις κατηγορίες που τους αποδίδονταν.

Οι αποφάσεις για τις ΠΑΕ

Το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό όργανο της Stoiximan Superleague δημοσιοποίησε τις αποφάσεις του σχετικά με τις πειθαρχικές παραβάσεις που διαπιστώθηκαν. Οι ΠΑΕ ΑΕΚ, Βόλος Elabet, Παναιτωλικός και Άρης κρίθηκαν ένοχες για τις αποδιδόμενες σε αυτές παραβάσεις και τους επιβλήθηκαν χρηματικά πρόστιμα.

Οι αποφάσεις αυτές βασίστηκαν σε συγκεκριμένα άρθρα του Πειθαρχικού Κώδικα της ΕΠΟ, τα οποία αφορούν διάφορες πτυχές της συμπεριφοράς και των ευθυνών των ΠΑΕ κατά τη διεξαγωγή των αγώνων.

Οι ποινές στην ΑΕΚ και η υποτροπή

Στην ΠΑΕ ΑΕΚ επιβλήθηκε συνολική χρηματική ποινή ύψους 2.000 ευρώ. Η ποινή αυτή προέκυψε από τρεις διαφορετικές πράξεις, για τις οποίες η Ένωση κρίθηκε υπεύθυνη. Για την πρώτη πράξη, επιβλήθηκε χρηματική ποινή 1.000 ευρώ, λόγω υποτροπής, καθώς είχε ήδη καταφαθεί η πειθαρχική της ευθύνη για όμοια πράξη σε προγενέστερο αγώνα της ίδιας αγωνιστικής περιόδου, βάσει της υπ’ αριθμόν 176/28-8-2026 τελεσίδικης απόφασης του ίδιου πειθαρχικού οργάνου. Η παράβαση αυτή εμπίπτει στα άρθρα 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 2 περ. α’ ιι) του Π.Κ. της ΕΠΟ.

Για τη δεύτερη πράξη, η ΑΕΚ τιμωρήθηκε με χρηματική ποινή 1.000 ευρώ, σύμφωνα με τα άρθρα 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ. Τέλος, για την τρίτη πράξη, επιβλήθηκε επιπλέον χρηματική ποινή 1.000 ευρώ, βάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. α’ του Π.Κ. της ΕΠΟ.

Τα πρόστιμα σε Άρη, Βόλο και Παναιτωλικό

Η ΠΑΕ Άρης κρίθηκε επίσης ένοχη για την αποδιδόμενη σε αυτήν πειθαρχική παράβαση και της επιβλήθηκε χρηματική ποινή 1.000 ευρώ. Η παράβαση αυτή βασίστηκε στα άρθρα 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. β’ του Π.Κ. της ΕΠΟ.

Στην ΠΑΕ Βόλος ΝΠΣ επιβλήθηκε το μεγαλύτερο επιμέρους χρηματικό πρόστιμο, ύψους 7.000 ευρώ, για την πειθαρχική παράβαση που τέλεσε, σύμφωνα με τα άρθρα 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 4 περ. δ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ. Τέλος, η ΠΑΕ Παναιτωλικός τιμωρήθηκε με χρηματική ποινή 1.000 ευρώ, καθώς κρίθηκε ότι τέλεσε την αποδιδόμενη σε αυτήν παράβαση, βάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ.

Οι απαλλαγές για ΟΦΗ και Ηρακλή

Σε ό,τι αφορά την ΠΑΕ ΟΦΗ, το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό όργανο αποφάσισε την απαλλαγή της από την αποδιδόμενη σε αυτήν πειθαρχική παράβαση. Η απόφαση αυτή σημαίνει ότι η ομάδα της Κρήτης δεν θα υποστεί κάποια ποινή για τα γεγονότα της 5ης αγωνιστικής.

Αντίστοιχα, η ΠΑΕ Π.Ο.Τ. Ηρακλής και ο τεχνικός διευθυντής της, Ι. Στάθης, απαλλάχθηκαν επίσης από την πειθαρχική παράβαση που τους αποδιδόταν. Και οι δύο κρίθηκαν αθώοι, χωρίς να τους επιβληθεί κάποια κύρωση από την Πειθαρχική Επιτροπή.

Το πλαίσιο των πειθαρχικών παραβάσεων

Οι αποφάσεις της Πειθαρχικής Επιτροπής της ΕΠΟ ανακοινώθηκαν επίσημα και αφορούν τις πειθαρχικές παραβάσεις που διαπιστώθηκαν κατά την 5η αγωνιστική της Stoiximan Superleague. Οι παραβάσεις αυτές καλύπτονται από διάφορες διατάξεις του Πειθαρχικού Κώδικα της ΕΠΟ, όπως τα άρθρα 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, καθώς και ειδικότερες παραγράφους του άρθρου 15.

Οι συγκεκριμένες διατάξεις του Π.Κ. της ΕΠΟ καθορίζουν τις ευθύνες των ΠΑΕ και των προσώπων που εμπλέκονται στο ποδόσφαιρο, καθώς και τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση μη τήρησης των κανονισμών. Η επιβολή προστίμων αποσκοπεί στην διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής των αγώνων και της τήρησης των αθλητικών αρχών.

Με πληροφορίες από: Gazzetta