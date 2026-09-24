Ο ΣΚΑΪ προτείνει εντυπωσιακή επέκταση συμβολαίου για τα τηλεοπτικά δικαιώματα της Stoiximan GBL

Ο τηλεοπτικός σταθμός ΣΚΑΪ έχει εκφράσει την ισχυρή του πρόθεση να διασφαλίσει τα τηλεοπτικά δικαιώματα της Stoiximan GBL για ένα μακροχρόνιο ορίζοντα. Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής, ο σταθμός έχει υποβάλει μια εντυπωσιακή πρόταση για την επέκταση του υπάρχοντος συμβολαίου, η οποία περιλαμβάνει ιδιαίτερα σημαντικά χρηματικά ποσά. Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί το έντονο ενδιαφέρον του ΣΚΑΪ για το ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ και την επιθυμία του να συνεχίσει και να εμβαθύνει τη συνεργασία του με τη διοργανώτρια αρχή, τον ΕΣΑΚΕ, για τα επόμενα χρόνια.

Η εντυπωσιακή οικονομική πρόταση του ΣΚΑΪ

Ο ΣΚΑΪ έχει καταθέσει μια πρόταση που στοχεύει στην επέκταση του υφιστάμενου συμβολαίου για τα τηλεοπτικά δικαιώματα της Stoiximan GBL, προσφέροντας δύο εναλλακτικές επιλογές ως προς τη διάρκεια και το οικονομικό αντίτιμο. Η πρώτη επιλογή αφορά ένα σημαντικό ποσό 26 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο προτείνεται για μια επέκταση της συνεργασίας για τρία επιπλέον χρόνια.

Η δεύτερη, και πιο μακροπρόθεσμη, πρόταση του τηλεοπτικού σταθμού αφορά ένα ακόμη μεγαλύτερο ποσό, φτάνοντας τα 50 εκατομμύρια ευρώ, για μια επέκταση της συμφωνίας για πέντε ακόμη χρόνια. Τα ποσά αυτά, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, «ζαλίζουν», υπογραμμίζοντας το μέγεθος της οικονομικής δέσμευσης που είναι διατεθειμένος να αναλάβει ο ΣΚΑΪ για την εξασφάλιση της προβολής του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ.

Το ισχύον συμβόλαιο και η σύγκριση των ποσών

Τη δεδομένη χρονική στιγμή, βρίσκεται ήδη σε ισχύ ένα συμβόλαιο τριετούς διάρκειας μεταξύ του ΣΚΑΪ και της Stoiximan GBL. Το συνολικό οικονομικό ύψος αυτού του υφιστάμενου συμβολαίου ανέρχεται στα 21 εκατομμύρια ευρώ.

Σε σύγκριση με το τρέχον συμβόλαιο, η νέα πρόταση του ΣΚΑΪ, είτε για την τριετή είτε για την πενταετή επέκταση, υπερβαίνει σημαντικά το ποσό των 21 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό καταδεικνύει μια σαφή και ουσιαστική αναβάθμιση στην οικονομική αξία των τηλεοπτικών δικαιωμάτων του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ, αντανακλώντας ενδεχομένως την αυξανόμενη εμπορική του δυναμική.

Η σημασία των προσφερόμενων ποσών για το ελληνικό μπάσκετ

Τα χρήματα που έχουν τεθεί στο τραπέζι για τα τηλεοπτικά δικαιώματα του ελληνικού πρωταθλήματος χαρακτηρίζονται ως «πάρα πολλά». Αυτή η εντυπωσιακή οικονομική προσφορά μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο στην περαιτέρω ανάπτυξη και την οργάνωση της Stoiximan GBL.

Η διάθεση τόσο υψηλών ποσών από τον ΣΚΑΪ αντανακλά την αναγνώριση της αξίας και της δυναμικής του προϊόντος του ελληνικού μπάσκετ. Παράλληλα, υποδηλώνει την επιθυμία του τηλεοπτικού σταθμού για μια μακροχρόνια και σταθερή παρουσία στον χώρο του αθλητισμού, ενισχύοντας την προβολή του πρωταθλήματος.

Έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο στον ΕΣΑΚΕ για την πρόταση

Λόγω της σημασίας και του μεγέθους της εντυπωσιακής πρότασης που έχει υποβάλει ο ΣΚΑΪ, αναμένεται να πραγματοποιηθεί έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο με τη συμμετοχή του ΕΣΑΚΕ. Η συνάντηση αυτή έχει προγραμματιστεί για την επόμενη ημέρα, συγκεκριμένα στις 25 Σεπτεμβρίου.

Στο πλαίσιο αυτής της κρίσιμης συνεδρίασης, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΣΑΚΕ θα έχουν την ευκαιρία να εξετάσουν λεπτομερώς την πρόταση του τηλεοπτικού σταθμού. Η απόφαση που θα ληφθεί κατά τη διάρκεια αυτής της συνάντησης θα καθορίσει το μέλλον των τηλεοπτικών μεταδόσεων της Stoiximan GBL για τα επόμενα χρόνια, διαμορφώνοντας το τοπίο της προβολής του ελληνικού μπάσκετ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta