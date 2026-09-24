Ο Κώστας Σλούκας κυνηγά το ιστορικό ρεκόρ ασίστ στην Euroleague

Ο Κώστας Σλούκας βρίσκεται μπροστά σε μια μεγάλη ευκαιρία να αφήσει το στίγμα του στην ιστορία της EuroLeague, καθώς κυνηγάει το ρεκόρ των συνολικών ασίστ. Ο 36χρονος γκαρντ, που ετοιμάζεται για την 17η σεζόν του στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση, έχει ως στόχο να ξεπεράσει τον Νικ Καλάθη και να αναδειχθεί πρώτος σε αυτή την κατηγορία. Η νέα αγωνιστική περίοδος αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς ο αρχηγός του Παναθηναϊκού καλείται να καλύψει μια σχετικά μικρή διαφορά για να πετύχει αυτό το μοναδικό επίτευγμα.

Η ευκαιρία για ιστορικό ρεκόρ

Ο Κώστας Σλούκας έχει την ευκαιρία να γράψει το όνομά του με χρυσά γράμματα στην ιστορία της EuroLeague. Ο έμπειρος γκαρντ μπορεί να γίνει ο πρώτος σε ασίστ όλων των εποχών, ένα επίτευγμα που θα τον κατατάξει στους κορυφαίους δημιουργούς της διοργάνωσης. Αυτή η προοπτική προσδίδει επιπλέον κίνητρο στην έναρξη της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού, με την εμπειρία και την ποιότητα που τον διακρίνουν, έχει ήδη συγκεντρώσει 2.082 ασίστ στην καριέρα του στη EuroLeague. Το ρεκόρ αυτό κρατάει στα χέρια του ο Νικ Καλάθης, ο οποίος έχει συνολικά 2.266 ασίστ, θέτοντας τον πήχη ψηλά για τους υπόλοιπους παίκτες.

Η διαφορά που πρέπει να καλύψει

Για να καταφέρει ο Κώστας Σλούκας να ξεπεράσει τον Νικ Καλάθη και να γίνει ο πρώτος «πασέρ» στην ιστορία της EuroLeague, θα χρειαστεί να πραγματοποιήσει 186 ασίστ μέσα στη νέα σεζόν. Ο αριθμός αυτός φαντάζει εφικτός, δεδομένης της απόδοσης του παίκτη τα τελευταία χρόνια.

Είναι χαρακτηριστικό ότι την περασμένη αγωνιστική περίοδο, ο 36χρονος γκαρντ ολοκλήρωσε τη σεζόν με 195 συνολικά ασίστ, δηλαδή 5.1 ασίστ ανά αγώνα. Αυτή η επίδοση υποδηλώνει ότι ο Σλούκας έχει την ικανότητα να φτάσει και να ξεπεράσει τον απαιτούμενο αριθμό, αρκεί να διατηρήσει την ίδια παραγωγικότητα.

Η πορεία του Νικ Καλάθη

Ο Νικ Καλάθης, ο οποίος αυτή τη στιγμή κατέχει το ρεκόρ των 2.266 ασίστ στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης, δεν θα αγωνιστεί στη EuroLeague τη νέα αγωνιστική περίοδο. Ο συμπαίκτης του Κώστα Σλούκα στην Εθνική Ελλάδος θα φοράει τη φανέλα του ΠΑΟΚ και θα συμμετέχει στο EuroCup.

Αυτή η εξέλιξη σημαίνει ότι ο Νικ Καλάθης δεν θα έχει τη δυνατότητα να προσθέσει περαιτέρω ασίστ στο συνολικό του αριθμό στη EuroLeague, αφήνοντας ανοιχτό τον δρόμο στον Κώστα Σλούκα να τον προσπεράσει και να κατακτήσει την κορυφή της σχετικής λίστας.

Η 17η σεζόν του Κώστα Σλούκα

Η νέα χρονιά στη EuroLeague βρίσκεται προ των πυλών και αναμένεται να είναι μία από τις πιο ανταγωνιστικές όλων των εποχών. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο Κώστας Σλούκας ετοιμάζεται για την 17η σεζόν του στην διοργάνωση, μια σεζόν που μπορεί να αποδειχθεί ιστορική για τον ίδιο.

Το αν ο Κώστας Σλούκας θα έχει τον ίδιο χρόνο συμμετοχής και τον ίδιο ρόλο στην ομάδα του, προκειμένου να μπορέσει να «σπάσει» το πολυπόθητο ρεκόρ και να ξεπεράσει τον Νικ Καλάθη, μένει να φανεί. Η παρουσία του στο παρκέ και η συμβολή του στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού θα είναι καθοριστικές.

Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού

Ως αρχηγός του Παναθηναϊκού, ο Κώστας Σλούκας φέρει ένα επιπλέον βάρος ευθύνης, αλλά και την αναγνώριση για την ηγετική του παρουσία. Η προσπάθειά του να κατακτήσει την κορυφή των ασίστ στη EuroLeague προσθέτει ένα ακόμη κεφάλαιο στην ήδη πλούσια καριέρα του.

Ο 36χρονος γκαρντ, με την πολυετή του εμπειρία και τις διακρίσεις του, έχει την ευκαιρία να ολοκληρώσει μια εντυπωσιακή πορεία στην EuroLeague με ένα προσωπικό ρεκόρ που θα μείνει στην ιστορία. Η αγωνιστική περίοδος που έρχεται θα είναι καθοριστική για την επίτευξη αυτού του μεγάλου στόχου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta