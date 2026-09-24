Η Εθνική Ελλάδας ξεκινά στον νέο κύκλο του Nations League με βλέμμα στο Euro

Η Εθνική Ελλάδας ξεκινά έναν καινούριο κύκλο αγώνων στο Nations League, μετά τον απογοητευτικό αποκλεισμό της από το Παγκόσμιο Κύπελλο. Ο Γιάννης Σερέτης αναλύει τη σημασία αυτής της διοργάνωσης για την ελληνική ομάδα, ειδικά όσον αφορά την κλήρωση ενόψει του επόμενου Euro. Στο επίκεντρο βρίσκεται ο επικείμενος αγώνας με τη Σερβία, καθώς και οι πιθανές αλλαγές που εξετάζει ο προπονητής Γιοβάνοβιτς.

Η σημασία του Nations League για το Euro

Παρόλο που το Nations League θεωρείται «αδιάφορο» από πολλούς, καθώς δεν προσφέρει άμεση πρόκριση σε μεγάλη διοργάνωση ούτε την πρωτιά, έχει μεγάλη σημασία για την Εθνική Ελλάδας. Η διοργάνωση αυτή μπορεί να λειτουργήσει ως «διαβατήριο» για μια καλύτερη κλήρωση στο επόμενο Euro, επιτρέποντας στην ομάδα να αποφύγει τους «μεγάλους» αντιπάλους. Αυτό με τη σειρά του θα αυξήσει τις πιθανότητες πρόκρισης στην τελική φάση.

Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, είναι κρίσιμο η Ελλάδα να μην τερματίσει στην τέταρτη θέση του ομίλου της. Οι αντίπαλοι στον όμιλο είναι η Γερμανία του Κλοπ και η Ολλανδία του Τσάβι, αμφότερες ομάδες που βρίσκονται σε φάση επανεκκίνησης και αναμένεται να παρουσιαστούν δυνατές.

Η ανανεωμένη Σερβία και οι απουσίες της

Η Σερβία, ο επόμενος αντίπαλος της Ελλάδας, εμφανίζεται ανανεωμένη, αν και δεν βρίσκεται στην καλύτερή της φάση. Η ομάδα είχε προκριθεί τόσο στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ όσο και στο Euro 2024. Ωστόσο, στα προηγούμενα προκριματικά, ο αποκλεισμός της ήταν ο δεύτερος πιο «βροντερός», ουσιαστικά από την Αλβανία, η οποία είχε τερματίσει δεύτερη στον όμιλό της, μετά το «μπαμ» της Ιταλίας.

Στο αποψινό ματς, η Σερβία θα στερηθεί τις υπηρεσίες των Βλάχοβιτς και Κόστιτς, καθώς πολλοί από τους σούπερ «παλιούς» παίκτες της έχουν μεγαλώσει και σταδιακά αποσύρονται. Παρόλα αυτά, το ρόστερ περιλαμβάνει ονόματα όπως οι Ζίφκοβιτς, Γιόβιτς, Μιλίνκοβιτς – Σάβιτς, ο Πάβλοβιτς της Μίλαν και ο έμπειρος Τάντιτς. Επιπλέον, ξεχωρίζει ο 21χρονος Αλεξάνταρ Στάνκοβιτς, γιος του Ντέγιαν Στάνκοβιτς, ο οποίος μετά από διετή θητεία σε Λουκέρνη και Μπριζ, όπου πανηγύρισε πρωτάθλημα με τον Χρήστο Τζόλη, έχει επιστρέψει στην Ίντερ και χρησιμοποιείται ως αλλαγή.

Το πρόβλημα των αμυντικών μέσων στην Εθνική

Ένα από τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Εθνική Ελλάδας, όπως επισημαίνεται, είναι η απουσία ενός αυθεντικού αμυντικού μέσου με το ταλέντο και την ηλικία του Στάνκοβιτς. Η ελληνική ομάδα δεν διαθέτει έναν παίκτη με αυτά τα χαρακτηριστικά στη συγκεκριμένη θέση, κάτι που αποτελεί ένα γνωστό ζήτημα.

Για τον αγώνα, οι διαθέσιμοι αμυντικοί μέσοι είναι οι Χρήστος Ζαφείρης, Νεκτάριος Τριάντης, Δημήτρης Κουρμπέλης, Χρήστος Μουζακίτης, Θανάσης Ανδρούτσος και Ανδρέας Ντόη. Ο Κοντούρης δεν θα είναι παρών, καθώς θα αγωνιστεί μεθαύριο με την εθνική Ελπίδων, η οποία διεκδικεί την πρόκριση στο Euro.

Οι δυνάμεις της Ελλάδας σε άλλες θέσεις

Παρά την έλλειψη σε αμυντικούς μέσους, η Εθνική Ελλάδας διαθέτει σημαντικές δυνάμεις σε άλλες θέσεις. Συγκεκριμένα, η ομάδα έχει τρεις σούπερ τερματοφύλακες: τους Τζολάκη, Βλαχοδήμο και Μανδά. Στη δεξιά πλευρά της άμυνας, υπάρχουν τρεις πολύ καλοί δεξιοί μπακ, ο Λάζαρος Ρότα (ο οποίος απουσιάζει από το σημερινό ματς), ο Βαγιαννίδης και ο Σάλιακας.

Αντίστοιχα, στην αριστερή πτέρυγα, η Ελλάδα διαθέτει τρεις πολύ καλούς αριστερούς εξτρέμ: τον Γιαννούλη (επίσης απών σήμερα), τον Τσιμίκα και τον Κυριακόπουλο, ενώ δεν πρέπει να ξεχνάμε και τον Αθανασίου. Στη θέση των στόπερ, η ομάδα έχει πληθώρα επιλογών. Οι εξτρέμ Τζόλης και Καρέτσας συνιστούν ένα δίδυμο που θα ζήλευαν αρκετές εθνικές ομάδες, ενώ οι επιθετικοί Παυλίδης, Κωστούλας, Τεττέη και Ιωαννίδης χαρακτηρίζονται ως άπειροι αλλά και παικταράδες.

Με πληροφορίες από: Gazzetta