Ο Γιάννης Γιαννιώτας μίλησε για τη νέα γενιά φιλάθλων του Άρη και την αγωνιστική βελτίωση

Ο Γιάννης Γιαννιώτας, μεσοεπιθετικός του Άρη, βρέθηκε πρόσφατα σε εκδήλωση στην Καλαμαριά, όπου είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με φιλάθλους της ομάδας. Στις δηλώσεις του, ο Έλληνας ποδοσφαιριστής στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της επαφής του συλλόγου με τη νέα γενιά οπαδών. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην αξιοποίηση της τρέχουσας αγωνιστικής διακοπής ως ευκαιρία για τη βελτίωση του Άρη.

Η εκδήλωση στην Καλαμαριά

Ο Γιάννης Γιαννιώτας ήταν ένας από τους ποδοσφαιριστές που έδωσαν το «παρών» σε μια εκδήλωση που διοργανώθηκε σε κατάστημα αθλητικών ειδών στην περιοχή της Καλαμαριάς. Μαζί του στην εκδήλωση βρέθηκαν και άλλοι συμπαίκτες του από την ομάδα του Άρη. Συγκεκριμένα, παρόντες ήταν οι Λορέν Μορόν, Μάνου Γκαρθία, Φαμπιάνο και Ρικάρντο Βέλιο, οι οποίοι συνάντησαν τους φίλους της ομάδας.

Η εκδήλωση προσέλκυσε πλήθος κόσμου, με την παρουσία αρκετών μικρών παιδιών να είναι ιδιαίτερα έντονη. Αυτή η συμμετοχή των νεαρών φιλάθλων ήταν ένα στοιχείο που ξεχώρισε για τον Γιαννιώτα, ο οποίος εξέφρασε τη χαρά του για την αλληλεπίδραση με τους νεότερους υποστηρικτές του συλλόγου.

Η σημασία της νέας γενιάς φιλάθλων

Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός τόνισε τη μεγάλη σημασία που έχει για τον Άρη η επαφή με τους νεότερους φίλους της ομάδας. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «πάντα είναι όμορφο σε τέτοιες εκδηλώσεις, ειδικά με νεαρές ηλικίες».

Ο Γιαννιώτας υπογράμμισε πως αυτά τα παιδιά αποτελούν τους νέους οπαδούς και το μέλλον του συλλόγου, τονίζοντας τον καθοριστικό τους ρόλο για τη συνέχεια και την εξέλιξη της ομάδας. Εξέφρασε επίσης τη χαρά των ποδοσφαιριστών όταν συμμετέχουν σε τέτοιες δράσεις, δηλώνοντας ότι «το κάνουμε με όλη μας την καρδιά».

Δέσμευση για τους νεαρούς οπαδούς

Συνεχίζοντας τις δηλώσεις του, ο Γιάννης Γιαννιώτας εξέφρασε τη δέσμευση της ομάδας να ανταποδώσει την αγάπη και τη χαρά που λαμβάνουν από τους νεαρούς οπαδούς. Συγκεκριμένα, δήλωσε: «Το σημαντικό είναι ότι βλέπουμε τα νέα παιδιά να είναι κοντά στην ομάδα. Από τη δική μας πλευρά, θα κάνουμε τα πάντα για να ανταποδώσουμε τη χαρά που βλέπουμε στα πρόσωπά τους».

Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει την πρόθεση των ποδοσφαιριστών να προσφέρουν το καλύτερο δυνατό στον αγωνιστικό χώρο, ως ένδειξη ευγνωμοσύνης προς τους φιλάθλους που στηρίζουν την ομάδα. Η επαφή με τη νεότερη γενιά θεωρείται ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση και ενίσχυση του φιλαθλητικού πνεύματος και της σύνδεσης του συλλόγου με την κοινότητά του.

Ευκαιρία αγωνιστικής βελτίωσης

Πέρα από το θέμα των φιλάθλων, ο Γιάννης Γιαννιώτας αναφέρθηκε και στο αγωνιστικό κομμάτι της ομάδας του Άρη. Τόνισε ότι το διάστημα της τρέχουσας διακοπής των αγωνιστικών υποχρεώσεων μπορεί να λειτουργήσει θετικά για τον σύλλογο. Θεωρεί ότι αυτό το χρονικό περιθώριο είναι ό,τι καλύτερο για να βελτιωθούν οι όποιες αδυναμίες έχουν εντοπιστεί στην ομάδα.

Ο μεσοεπιθετικός εξέφρασε την πεποίθησή του ότι η ομάδα βρίσκεται σε πολύ καλό δρόμο όσον αφορά την προσπάθεια βελτίωσης. Κάλεσε σε υπομονή και εξέφρασε την πίστη του ότι τα επιθυμητά αποτελέσματα θα έρθουν. Η ομάδα εργάζεται συστηματικά για να εκμεταλλευτεί πλήρως αυτό το διάστημα προετοιμασίας και να παρουσιαστεί βελτιωμένη στις επόμενες αναμετρήσεις της.

Με πληροφορίες από: Gazzetta