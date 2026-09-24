Ο Κέντρικ Ναν επέστρεψε στην Αθήνα για την αποθεραπεία του

Ο Κέντρικ Ναν, ο Αμερικανός γκαρντ του Παναθηναϊκού, βρίσκεται ξανά στην Αθήνα, συνεχίζοντας την αποθεραπεία του μετά τον τραυματισμό που υπέστη. Η επιστροφή του στην ελληνική πρωτεύουσα σηματοδοτεί το τελευταίο στάδιο της αποκατάστασής του, αν και η επάνοδός του στο παρκέ δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Οι «πράσινοι» ξεκινούν τις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις χωρίς τον κορυφαίο τους σκόρερ, με το βλέμμα να είναι στραμμένο στη «διαβολοβδομάδα» του Οκτωβρίου για την πιθανή επιστροφή του.

Η επιστροφή στην Αθήνα και η παρακολούθηση της πρεμιέρας

Ο Κέντρικ Ναν έφτασε στην Αθήνα το βράδυ της Τετάρτης, 23 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να συνεχίσει το πρόγραμμα αποθεραπείας του δίπλα στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Η παρουσία του στην πόλη είναι σημαντική για την ψυχολογία της ομάδας, καθώς βρίσκεται ξανά κοντά στους συμπαίκτες του.

Αναμένεται να παρακολουθήσει από κοντά την πρεμιέρα της EuroLeague, όπου ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την Παρί. Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για τις 24 Σεπτεμβρίου, στις 21:15, και θα διεξαχθεί στο Telekom Center Athens.

Ο τραυματισμός και η απουσία από την προετοιμασία

Ο Αμερικανός γκαρντ είχε υποστεί ρήξη έσω μηνίσκου κατά τη διάρκεια ατομικής προπόνησης στις Ηνωμένες Πολιτείες τον Αύγουστο. Ο τραυματισμός αυτός τον οδήγησε σε χειρουργική επέμβαση, γεγονός που τον κράτησε εκτός αγωνιστικής δράσης.

Ως αποτέλεσμα της επέμβασης και της αποκατάστασης που ακολούθησε, ο Ναν έχασε ολόκληρη την προετοιμασία της ομάδας, καθώς και το ξεκίνημα της φετινής σεζόν. Η απουσία του θεωρείται η σημαντικότερη για τους «πράσινους» στην πρώτη τους επίσημη ευρωπαϊκή αναμέτρηση.

Η επανεμφάνιση του Ομπράντοβιτς και η σημασία της απουσίας

Η σημερινή αναμέτρηση της EuroLeague έχει ιδιαίτερη σημασία για τον Παναθηναϊκό, καθώς σηματοδοτεί την πρώτη επίσημη ευρωπαϊκή εμφάνιση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον πάγκο της ομάδας έπειτα από 14 χρόνια. Η απουσία του Κέντρικ Ναν από αυτό το παιχνίδι είναι ιδιαίτερα αισθητή, καθώς πρόκειται για τον κορυφαίο σκόρερ των «πράσινων».

Ο Παναθηναϊκός καλείται να ξεκινήσει τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις χωρίς έναν από τους βασικούς του παίκτες, γεγονός που καθιστά την παρουσία του Ναν δίπλα στην ομάδα, έστω και εκτός παρκέ, σημαντική για την ενότητα και την ψυχολογία του συνόλου.

Το πιθανό χρονοδιάγραμμα επιστροφής

Εφόσον η αποκατάσταση του Κέντρικ Ναν συνεχιστεί χωρίς επιπλοκές, το βλέμμα των ανθρώπων του Παναθηναϊκού στρέφεται στη «διαβολοβδομάδα» του Οκτωβρίου ως ένα πιθανό παράθυρο επιστροφής του στην αγωνιστική δράση. Συγκεκριμένα, οι ημερομηνίες που εξετάζονται είναι η 13η και η 16η Οκτωβρίου.

Στις 13 Οκτωβρίου, ο Παναθηναϊκός έχει προγραμματισμένη εκτός έδρας αναμέτρηση με την Παρτίζαν, ενώ στις 16 Οκτωβρίου θα υποδεχθεί τη Χάποελ Τελ Αβίβ σε εντός έδρας παιχνίδι. Πρόκειται για έναν πιθανό χρονικό στόχο και όχι για μία ορισμένη ημερομηνία επανόδου, καθώς προγενέστερες εκτιμήσεις άφηναν ανοιχτό το ενδεχόμενο να χρειαστεί περισσότερο χρόνο και να επιστρέψει αργότερα μέσα στον Οκτώβριο.

Οι παράγοντες που θα καθορίσουν την επάνοδο

Η τελική απόφαση σχετικά με την επιστροφή του Κέντρικ Ναν στο παρκέ θα εξαρτηθεί από την πορεία του στις προπονήσεις και από το πότε θα κριθεί πλήρως έτοιμος να αγωνιστεί ξανά. Η ομάδα παρακολουθεί στενά την πρόοδο της αποθεραπείας του, με στόχο την ασφαλή και πλήρη επάνοδό του.

Μέχρι την οριστική του επιστροφή, ο Παναθηναϊκός θα συνεχίσει τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις, έχοντας πλέον τον Ναν δίπλα στην ομάδα για το τελευταίο στάδιο της αποκατάστασής του, ενισχύοντας την παρουσία του στον πάγκο και στα αποδυτήρια.

Με πληροφορίες από: Topontiki