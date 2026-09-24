Νίκολιτς: «Τίποτα πιο ιερό από τη φανέλα της Σερβίας»

Ο Μάρκο Νίκολιτς, προπονητής της ΑΕΚ, παραχώρησε συνέντευξη στην πατρίδα του, στην εκπομπή «Super Indirektno kod Popa i Milana», όπου αναφέρθηκε εκτενώς στην εθνική ομάδα της Σερβίας. Ο 47χρονος τεχνικός δήλωσε την επιθυμία του να αναλάβει κάποια στιγμή στο μέλλον τα ηνία της εθνικής, θεωρώντας το ως τη μεγαλύτερη τιμή. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη για αλλαγή της κουλτούρας και της νοοτροπίας γύρω από την εθνική ομάδα, προτείνοντας ένα μοντέλο παρόμοιο με αυτό των Κροατών.

Η επιθυμία για τον πάγκο της εθνικής

Ο Μάρκο Νίκολιτς εξέφρασε με σαφήνεια την επιθυμία του να βρεθεί στο μέλλον στον πάγκο της εθνικής ομάδας της Σερβίας. Για τον ίδιο, δεν υπάρχει μεγαλύτερη τιμή από το να είναι προπονητής της εθνικής ομάδας της χώρας του.

Ο Σέρβος τεχνικός έχει προπονήσει στο παρελθόν την εθνική ομάδα Κ19 και περιέγραψε το συναίσθημα του να ακούει τον εθνικό ύμνο ως το πιο όμορφο. Ωστόσο, διευκρίνισε ότι η παρούσα στιγμή δεν είναι κατάλληλη για αυτό, καθώς η προτεραιότητα είναι η στήριξη του τωρινού προπονητή.

Η ανάγκη για αλλαγή νοοτροπίας

Ο προπονητής της ΑΕΚ υπογράμμισε την επιτακτική ανάγκη για αλλαγή της νοοτροπίας στην πατρίδα του όσον αφορά την εθνική ομάδα. Σύμφωνα με τον Νίκολιτς, τα παιδιά πρέπει να μαθαίνουν από μικρή ηλικία ότι δεν υπάρχει τίποτα πιο ιερό από τη φανέλα της Σερβίας.

Η κουλτούρα γύρω από την εθνική ομάδα πρέπει να προσεγγίσει αυτή των Κροατών, για τους οποίους η παρουσία στην εθνική αποτελεί ζήτημα ζωής και θανάτου. Ο Νίκολιτς τόνισε πως όταν ακούγεται το «Boze pravde», οι παίκτες πρέπει να «πεθαίνουν» στο γήπεδο, αφήνοντας τα πάντα στο χορτάρι, ακόμα κι αν δεν έχουν την κορυφαία ποιότητα. Αυτό, όπως είπε, πρέπει να είναι το «γράμμα Α» στο αλφάβητο της εθνικής ομάδας.

Το παράδειγμα των Κροατών παικτών

Για να εξηγήσει καλύτερα τη νοοτροπία που πρέπει να υιοθετηθεί, ο Μάρκο Νίκολιτς αναφέρθηκε σε παίκτες που έχει προπονήσει ή προπονεί στην ΑΕΚ. Συγκεκριμένα, ανέφερε τους Ντομαγκόι Βίντα και Λόβρο Μάγερ, ενώ παλαιότερα είχε συνεργαστεί και με τον Βέντραν Τσόρλουκα.

Ο Σέρβος τεχνικός δήλωσε ότι γνωρίζει πώς αντιμετωπίζουν αυτοί οι παίκτες την κλήση στην εθνική ομάδα και πόσο σημαντικό είναι για αυτούς να βρίσκονται στην αποστολή. Περιέγραψε τη στάση τους ως «ζήτημα ζωής και θανάτου, με την πιο θετική έννοια», κάτι που, όπως είπε, πρέπει να χτίσει και η Σερβία.

Στήριξη στον Βέλικο Παούνοβιτς και η ποιότητα της ομάδας

Ο Μάρκο Νίκολιτς εξέφρασε την πλήρη στήριξή του στον τωρινό προπονητή της εθνικής Σερβίας, Βέλικο Παούνοβιτς. Χαρακτήρισε τον Παούνοβιτς ως σοβαρό και αφοσιωμένο προπονητή, ο οποίος ασχολείται με τη δουλειά του με έναν τρόπο που δεν είναι συνηθισμένος στα δεδομένα της Σερβίας.

Ανέφερε ότι ίσως κάποια πράγματα ξέφευγαν στον Παούνοβιτς στην αρχή λόγω της μακροχρόνιας απουσίας του από τη χώρα, αλλά πλέον κατανοεί όλο και περισσότερα. Ο Νίκολιτς κάλεσε σε στήριξη του Παούνοβιτς ενόψει του Nations League, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η Σερβία διαθέτει την ποιότητα να δυσκολέψει ακόμα και τις κορυφαίες ομάδες του κόσμου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta