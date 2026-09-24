Το Nations League επιστρέφει: Πρεμιέρα με την Ελλάδα στη League A και μεγάλες αναμετρήσεις

Το Nations League επιστρέφει στις ζωές μας, ξεκινώντας απόψε, 24 Σεπτεμβρίου 2026, με ένα μεγάλο αγωνιστικό “παράθυρο”. Η διοργάνωση κάνει πρεμιέρα με οκτώ αναμετρήσεις που θα διεξαχθούν σε τέσσερις διαφορετικές κατηγορίες. Η συγκεκριμένη φάση των αγώνων αναμένεται να διαρκέσει μέχρι τον Νοέμβριο, με την Εθνική Ελλάδας να συμμετέχει για πρώτη φορά στην κορυφαία κατηγορία, τη League A.

Η πρεμιέρα της Ελλάδας και οι άλλες αναμετρήσεις

Το ελληνικό ενδιαφέρον στρέφεται απόψε, στις 21:45, στην αναμέτρηση της Εθνικής ποδοσφαίρου με τη Σερβία. Ο αγώνας θα διεξαχθεί στο Βελιγράδι και αποτελεί την πρεμιέρα του 2ου ομίλου της League A. Η Εθνική μας ομάδα καλείται να δώσει τη μάχη της στην κορυφαία κατηγορία της διοργάνωσης.

Στον ίδιο όμιλο της 1ης κατηγορίας του Nations League, διεξάγεται και ένα από τα σημαντικότερα παιχνίδια της βραδιάς. Η Ολλανδία υποδέχεται τη Γερμανία σε μια αναμέτρηση που σηματοδοτεί την πρώτη εμφάνιση των Τσάβι Ερνάντεθ και Γιούργκεν Κλοπ στους πάγκους των δύο εθνικών ομάδων αντίστοιχα.

Το ενδιαφέρον στον 4ο όμιλο της League A

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο 4ος όμιλος της κορυφαίας κατηγορίας του Nations League. Σε αυτόν τον όμιλο, η κάτοχος του τίτλου, Πορτογαλία, τίθεται αντιμέτωπη με την Ουαλία, σε έναν αγώνα που αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Παράλληλα, στον ίδιο όμιλο, διεξάγεται και η “μάχη” μεταξύ Νορβηγίας και Δανίας, συμπληρώνοντας το πρόγραμμα των αναμετρήσεων της League A για την πρεμιέρα της διοργάνωσης. Οι αγώνες αυτοί αναμένεται να προσφέρουν πλούσιο θέαμα στους φιλάθλους.

Το σύστημα διεξαγωγής και η πρόκριση

Στη League A, οι δύο πρώτες ομάδες κάθε ομίλου θα εξασφαλίσουν την πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης, τα οποία είναι προγραμματισμένα για τον Μάρτιο. Από τους προημιτελικούς, οι τέσσερις νικητές θα πάρουν το εισιτήριο για την τελική φάση, η οποία θα διεξαχθεί τον Ιούνιο του 2027.

Παράλληλα, στις υπόλοιπες κατηγορίες του Nations League, οι ομάδες δίνουν τη δική τους μάχη τόσο για την άνοδο σε ανώτερη κατηγορία όσο και για την παραμονή τους. Η διοργάνωση συνδέεται άμεσα και με τη διαδικασία πρόκρισης για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2028, προσδίδοντας επιπλέον σημασία σε κάθε αναμέτρηση.

Η σημασία της 3ης θέσης για την Ελλάδα

Σύμφωνα με το νέο σύστημα, οι ομάδες των τεσσάρων ομίλων της League A που θα τερματίσουν στις θέσεις 1 έως 3, δεν γλυτώνουν απλώς τον άμεσο υποβιβασμό. Οι δύο χειρότεροι τέταρτοι των ομίλων υποβιβάζονται απευθείας, ενώ οι άλλοι δύο τέταρτοι παίζουν μπαράζ για την παραμονή.

Εάν η Εθνική Ελλάδας καταφέρει να τερματίσει στην 3η θέση του ομίλου της, εξασφαλίζει μια σημαντική θέση. Συγκεκριμένα, θα βρίσκεται στο Pot 1 στην κλήρωση για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2028, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 6 Δεκεμβρίου του 2026 στο Μπέλφαστ. Με αυτόν τον τρόπο, η Εθνική μας θα είναι ισχυρή ομάδα στον όμιλό της και θα αποφύγει πολλά Ευρωπαϊκά “μεγαθήρια”, όπως είναι η Αγγλία, η Ισπανία και η Γαλλία.

Αναλυτικά οι αποψινές μεταδόσεις

Για τους φιλάθλους που επιθυμούν να παρακολουθήσουν τις αποψινές αναμετρήσεις, το πρόγραμμα των μεταδόσεων έχει ως εξής, όλες στις 21:45:

Πορτογαλία – Ουαλία : Novasports Premier League

: Novasports Premier League Κόσοβο – Ιρλανδία : Novasports Extra 2

: Novasports Extra 2 Αυστρία – Ισραήλ : Novasports Extra 1

: Novasports Extra 1 Σερβία – Ελλάδα: Novasports Start, ALPHA

Με πληροφορίες από: Newsit