Ολυμπιακός: Πρεμιέρα Euroleague στη Βιτόρια κόντρα στην Μπασκόνια

Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για την πρεμιέρα του στη φετινή Euroleague, ταξιδεύοντας στη Βιτόρια για να αντιμετωπίσει την Μπασκόνια. Οι «ερυθρόλευκοι» στοχεύουν σε μια νικηφόρα εκκίνηση στη διοργάνωση, θέλοντας να ξεκινήσουν με το δεξί τις υποχρεώσεις τους στη «Χώρα των Βάσκων». Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τις 24 Σεπτεμβρίου, στις 21:30.

Η έναρξη της ευρωπαϊκής σεζόν

Η ομάδα του Πειραιά, ως Πρωταθλήτρια Ευρώπης, ξεκινά την προσπάθεια υπεράσπισης του τίτλου της από την ισπανική πόλη, με μοναδικό στόχο να αποχωρήσει με τη νίκη. Το παιχνίδι θα διεξαχθεί στις 24/09 και θα μεταδοθεί στις 21:30. Η αναμέτρηση αυτή σηματοδοτεί την αρχή μιας νέας απαιτητικής σεζόν για τους «ερυθρόλευκους» στο κορυφαίο ευρωπαϊκό επίπεδο.

Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα βρίσκονται στην Ισπανία, προετοιμασμένοι για την πρώτη τους δοκιμασία στην Euroleague. Η σημασία της νικηφόρας εκκίνησης τονίζεται από την ομάδα, καθώς θέλει να βάλει τις βάσεις για μια επιτυχημένη πορεία από την αρχή της διοργάνωσης.

Η αποστολή του Ολυμπιακού στην Ισπανία

Στην αποστολή του Ολυμπιακού για τον αγώνα της πρεμιέρας συμπεριλαμβάνονται συνολικά 13 παίκτες. Οι «ερυθρόλευκοι» θα παραταχθούν πλήρεις σε σημαντικά σημεία, καθώς ο Νίκολα Μιλουτίνοφ θα είναι κανονικά στη διάθεση του προπονητή του. Η παρουσία του Μιλουτίνοφ αποτελεί ένα θετικό στοιχείο για την ομάδα ενόψει της αναμέτρησης.

Αντίθετα, εκτός αποστολής για το ταξίδι στην Ισπανία έχουν μείνει οι Νετζήπογλου, Πλώτας και Μπουρνελέ. Η ομάδα έχει διαμορφώσει το ρόστερ της για τον πρώτο αγώνα της Euroleague, με τους διαθέσιμους παίκτες να είναι έτοιμοι να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό στην πρεμιέρα.

Αναλυτικά το ρόστερ των «ερυθρόλευκων»

Η αποστολή του Ολυμπιακού που ταξίδεψε στη Βιτόρια περιλαμβάνει τα ακόλουθα ονόματα: Μίλερ-ΜακΙντάιρ, Μοντέρο, Ντόρσεϊ, Τζόσεφ, Γουόρντ, Βεζένκοβ, Παπανικολάου, Εντιάι, Φουρνιέ, Καραγιαννίδης, Μιλουτίνοφ, Χολ, Τζόουνς. Αυτοί οι 13 παίκτες θα συνθέσουν την ομάδα που θα διεκδικήσει τη νίκη απέναντι στην Μπασκόνια.

Η σύνθεση αυτή αντικατοπτρίζει τις επιλογές του προπονητικού επιτελείου για την έναρξη της ευρωπαϊκής σεζόν, με στόχο την καλύτερη δυνατή απόδοση στο παρκέ. Η παρουσία όλων των βασικών στελεχών, συμπεριλαμβανομένου του Μιλουτίνοφ, δίνει αισιοδοξία για την έκβαση του αγώνα.

Τα δεδομένα για την Μπασκόνια

Από την πλευρά της, η Μπασκόνια, υπό την καθοδήγηση του προπονητή Πάολο Γκαλμπιάτι, αντιμετωπίζει ορισμένες απουσίες και αλλαγές στο ρόστερ της. Συγκεκριμένα, οι Βάσκοι θα έχουν διαθέσιμο στη ρακέτα τους μόνο τον Κένεθ Φαρίντ. Αυτό σημαίνει ότι η ομάδα θα βασιστεί σε μεγάλο βαθμό στις ικανότητές του στην περιοχή.

Η κατάσταση στη ρακέτα της Μπασκόνια επηρεάστηκε από τον τραυματισμό του Άλεξ Λεν. Ο παίκτης αυτός, μόλις λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση της συνεργασίας του με τον ισπανικό σύλλογο, τραυματίστηκε και εντέλει αποδεσμεύτηκε. Η εξέλιξη αυτή αναγκάζει την Μπασκόνια να αναπροσαρμόσει τα πλάνα της για την πρεμιέρα της Euroleague.

Ο στόχος της νικηφόρας εκκίνησης

Ο Ολυμπιακός ταξίδεψε στη Βιτόρια με ξεκάθαρο στόχο να ξεκινήσει με νίκη τις υποχρεώσεις του στη φετινή Euroleague. Η ομάδα θέλει να δείξει από την πρώτη στιγμή την αγωνιστική της ετοιμότητα και τις φιλοδοξίες της για τη νέα σεζόν. Η αναμέτρηση κόντρα στην Μπασκόνια αποτελεί την πρώτη ευκαιρία για τους «ερυθρόλευκους» να επιβεβαιώσουν την ποιότητά τους.

Η νίκη στην πρεμιέρα θα προσφέρει ψυχολογική ώθηση και θα θέσει τις βάσεις για μια δυναμική πορεία στη διοργάνωση. Οι Πρωταθλητές Ευρώπης είναι αποφασισμένοι να ξεκινήσουν με το δεξί την προσπάθεια υπεράσπισης του τίτλου τους, δείχνοντας από νωρίς τις προθέσεις τους στην Euroleague.

Με πληροφορίες από: Gazzetta