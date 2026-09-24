Τάσος Χατζηγιοβάνης: «Δεν ήταν στο πλάνο να φύγω από την Ομόνοια, χαρούμενος για το νέο ξεκίνημα στον ΟΦΗ»

Ο Τάσος Χατζηγιοβάνης παραχώρησε συνέντευξη σε κυπριακό μέσο, μιλώντας για την πρόσφατη αποχώρησή του από την Ομόνοια και το νέο του ξεκίνημα στον ΟΦΗ. Ο Έλληνας εξτρέμ βρέθηκε στην Κύπρο κατά τη διάρκεια της διακοπής των εθνικών ομάδων, με σκοπό να συλλέξει τα τελευταία του πράγματα και να ολοκληρώσει τη μετακόμισή του στην Κρήτη. Όπως δήλωσε, η φυγή του από την Ομόνοια δεν ήταν στα άμεσα πλάνα του, αλλά πλέον δηλώνει χαρούμενος και ενθουσιασμένος για το νέο κεφάλαιο της καριέρας του στην Ελλάδα.

Η απροσδόκητη αποχώρηση από την Ομόνοια

Ο Τάσος Χατζηγιοβάνης, μιλώντας στο «meridiansports» της Κύπρου, εξήγησε ότι η αποχώρησή του από την Ομόνοια δεν ήταν κάτι που είχε προγραμματίσει. Όλα έγιναν πολύ γρήγορα, με αποτέλεσμα να μην έχει την ευκαιρία να αποχαιρετήσει τους φιλάθλους της ομάδας από κοντά. Η ξαφνική αυτή εξέλιξη προκάλεσε στεναχώρια στους οπαδούς, οι οποίοι είχαν αναπτύξει μια ιδιαίτερη σχέση μαζί του.

Ο Έλληνας ποδοσφαιριστής τόνισε την τεράστια αγάπη που έλαβε από τον κόσμο της Ομόνοιας σε σύντομο χρονικό διάστημα, κάτι που ο ίδιος δεν περίμενε. Μαζί με την ομάδα, πανηγύρισε την κατάκτηση του πρωταθλήματος, ένα επίτευγμα που η Ομόνοια είχε να πετύχει για αρκετά χρόνια. Αυτή η επιτυχία συνέβαλε στο δέσιμο του παίκτη με τους φιλάθλους, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι θα τους έχει για πάντα στην καρδιά του.

Το νέο ξεκίνημα στον ΟΦΗ και η επιστροφή στην Κρήτη

Μετά την αποχώρησή του από την Κύπρο, ο Τάσος Χατζηγιοβάνης βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα και τον ΟΦΗ, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για το καινούργιο ξεκίνημα. Ο ίδιος ανέφερε ότι επέστρεψε στην Κύπρο για να πάρει τα τελευταία πράγματα που είχε αφήσει, όπως βαλίτσες και τον σκύλο του, ολοκληρώνοντας έτσι τη μετακόμισή του στην Κρήτη. Περιέγραψε τον ΟΦΗ ως μια νέα ομάδα με Έλληνες και πολύ ελληνικό στοιχείο, η οποία πραγματοποιεί πολύ καλά πράγματα.

Ο ποδοσφαιριστής δήλωσε αισιόδοξος για τη συνέχεια της πορείας του με την ομάδα του Ηρακλείου, η οποία έχει σημειώσει μαζεμένες επιτυχίες το τελευταίο διάστημα. Συγκεκριμένα, ο ΟΦΗ έχει κατακτήσει δύο κύπελλα τους τελευταίους μήνες και έχει μια καλή πορεία στο πρωτάθλημα. Αυτές οι επιτυχίες δημιουργούν ένα κλίμα αισιοδοξίας για το μέλλον του συλλόγου, όπως υπογράμμισε ο Χατζηγιοβάνης.

Η ευρωπαϊκή πορεία και η χαρά των φιλάθλων

Ο Τάσος Χατζηγιοβάνης αναφέρθηκε επίσης στην ευρωπαϊκή πορεία του ΟΦΗ, χαρακτηρίζοντας το ευρωπαϊκό παιχνίδι και την νίκη της ομάδας ως κάτι μοναδικό και απίστευτο για τον κόσμο του Ηρακλείου. Η χαρά που προκάλεσε η νίκη, ειδικά αυτή απέναντι στην Χόφενχάιμ, ήταν τεράστια. Το Ηράκλειο και οι οπαδοί του ΟΦΗ βιώνουν κάτι πρωτόγνωρο τους τελευταίους οκτώ με δέκα μήνες, καθώς η ομάδα έχει καιρό να κατακτήσει τόσα τρόπαια και να έχει μια τόσο επιτυχημένη παρουσία στην Ευρώπη.

Η συνολική πορεία του ΟΦΗ, με την κατάκτηση τροπαίων και τη συμμετοχή στην Ευρώπη, έχει γεμίσει τους φιλάθλους με ενθουσιασμό και έχει δημιουργήσει μεγάλη αισιοδοξία για το μέλλον του συλλόγου. Ο ίδιος ο παίκτης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πορεία της ομάδας μέχρι στιγμής, δηλώνοντας ότι «δόξα τω Θεώ όλα καλά».

Η Κύπρος ως δεύτερο σπίτι και το τηλεφώνημα Μπακασέτα

Ο Τάσος Χατζηγιοβάνης εξέφρασε την αγάπη του για την Κύπρο, δηλώνοντας ότι τόσο ο ίδιος όσο και η οικογένειά του αγάπησαν πολύ το νησί. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του, έκανε φίλους και πλέον θεωρεί την Κύπρο ως το δεύτερο σπίτι του. Ο Έλληνας εξτρέμ υποσχέθηκε ότι θα επισκέπτεται συχνά την Κύπρο και θα πηγαίνει στα παιχνίδια για να υποστηρίζει την Ομόνοια, ενώ θα παρακολουθεί την ομάδα και από μακριά. Ευχήθηκε καλή συνέχεια στην πρώην ομάδα του.

Τέλος, ο ποδοσφαιριστής αποκάλυψε μια ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια σχετικά με την απόφασή του να έρθει στην Κύπρο. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι δέχτηκε ένα τηλεφώνημα από τον Τάσο Μπακασέτα πριν πάρει την τελική του απόφαση, προσθέτοντας μια προσωπική πινελιά στην ιστορία της μεταγραφής του.

Με πληροφορίες από: Gazzetta