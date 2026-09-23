Το Hellenic Kart Championship επέστρεψε στα Μέγαρα με 91 συμμετοχές

Το Hellenic Kart Championship πραγματοποίησε την επιστροφή του στην πίστα των Μεγάρων για τον τρίτο και προτελευταίο αγώνα της φετινής σεζόν. Η διοργάνωση, που διεξήχθη την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, προσέλκυσε συνολικά 91 συμμετοχές οδηγών, σηματοδοτώντας την επανεμφάνιση του θεσμού στην συγκεκριμένη πίστα έπειτα από απουσία αρκετών ετών.

Μεγάλη προσέλευση και έντονος ανταγωνισμός

Η επιστροφή του Hellenic Kart Championship στα Μέγαρα συνοδεύτηκε από μια μεγάλη προσέλευση θεατών, οι οποίοι παρακολούθησαν τις έντονες μάχες που δόθηκαν σε όλες τις κατηγορίες. Η δράση περιλάμβανε αγώνες στις κατηγορίες Mini, Junior, Senior, DD2, KZ2 και Club, καθώς και στις επιμέρους υποκατηγορίες τους, προσφέροντας πλούσιο θέαμα.

Οι πρωταγωνιστές στις κατηγορίες Mini και Junior

Στην κατηγορία Mini, ο Φίλιππος Τρούλης αναδείχθηκε κυρίαρχος, κατακτώντας την πρώτη θέση από τις χρονομετρημένες δοκιμές έως τον Τελικό αγώνα. Τις επόμενες θέσεις στο βάθρο κατέλαβαν ο Γιώργος Οικονόμου και ο Χρήστος Σεντούκας, με τον τελευταίο να σημειώνει τον ταχύτερο γύρο του αγώνα με χρόνο 47,278 δευτερόλεπτα. Στην υποκατηγορία Mini B, νικητής αναδείχθηκε ο Max Byelyayev, ενώ τη δεύτερη και τρίτη θέση κατέκτησαν οι Γιάννης Δημητρόπουλος και Χάρης Χρυσοχόου αντίστοιχα.

Στην κατηγορία Junior, ο Χρήστος Βασταρούχας ήταν ο ταχύτερος στις χρονομετρημένες δοκιμές και κέρδισε τον Προκριματικό. Ωστόσο, ο Έκτορας Τσέντας κατάφερε να ανατρέψει την εικόνα, επικρατώντας τόσο στον Ημιτελικό όσο και στον Τελικό αγώνα. Ο Βασταρούχας τερμάτισε στη δεύτερη θέση, ενώ την τρίτη θέση του βάθρου κατέκτησε ο Αχιλλέας Πλουμιστός.

Κυριαρχία στη Senior και ανάκαμψη στην DD2

Στην κατηγορία Senior, ο Μανώλης Λιουδάκης επέδειξε απόλυτη κυριαρχία, κατακτώντας την πρώτη θέση. Ο Θάνος Ζάχος τερμάτισε δεύτερος, σημειώνοντας παράλληλα τον ταχύτερο γύρο στον Τελικό αγώνα, ενώ το βάθρο συμπλήρωσε ο Σωκράτης Πολυχρονίδης.

Στην κατηγορία DD2, ο Χρήστος Οικονόμου πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή ανάκαμψη, ξεκινώντας από την έβδομη θέση των χρονομετρημένων δοκιμών για να κατακτήσει τελικά τη νίκη. Πίσω του τερμάτισαν ο Στέλιος Σαγανάς και ο Γιάννης Ντούνης. Ο Οικονόμου σημείωσε επίσης τον ταχύτερο γύρο και εξασφάλισε μαθηματικά τη συμμετοχή του στον παγκόσμιο Τελικό της Rotax, ο οποίος θα διεξαχθεί στο Portimao. Στην υποκατηγορία DD2 Masters, νικητής αναδείχθηκε ο Δημήτρης Ζερβός.

Έντονος ανταγωνισμός στις κατηγορίες KZ2 και Club

Η κατηγορία KZ2, στην οποία συμμετείχαν 20 kart, προσέφερε έντονο θέαμα. Ο Φώτης Σωτηρόπουλος επικράτησε στον Τελικό αγώνα, αφήνοντας πίσω του τον Γιώργο Κοκκινίδη και τον Μιχαήλ Χαλκιόπουλο. Ο Σωτηρόπουλος ήταν επίσης ο οδηγός που σημείωσε τον ταχύτερο γύρο της κατηγορίας με χρόνο 41,028 δευτερόλεπτα. Στην υποκατηγορία KZ2 Masters, τη νίκη κατέκτησε ο Θόδωρος Καραβασόπουλος.

Στην κατηγορία Club, ο Αντώνης Παπαδόπουλος κατάφερε να κερδίσει και τους δύο Τελικούς αγώνες. Αντίστοιχα, στην υποκατηγορία Club Junior, ο Noa Alexander Kamchis ολοκλήρωσε ένα κυρίαρχο αγωνιστικό τριήμερο, κατακτώντας την πρώτη θέση και στους δύο Τελικούς.

Με πληροφορίες από: Gazzetta