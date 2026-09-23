Ο Φρέντρικ Γένσεν εκφράζει την ενόχλησή του για τον αποκλεισμό από την εθνική Φινλανδίας

Ο Φρέντρικ Γένσεν, ο οποίος αγωνίζεται στον Άρη, δεν έκρυψε την ενόχλησή του για τον αποκλεισμό του από την εθνική ομάδα της Φινλανδίας. Παρά τον σταθερό ρόλο που έχει στην ελληνική ομάδα από την αρχή της φετινής σεζόν, ο 29χρονος μέσος δεν συμπεριλήφθηκε στις τελευταίες κλήσεις του ομοσπονδιακού τεχνικού, Γιάκομπ Φρις, μια απόφαση που τον βρήκε απογοητευμένο.

Η απογοήτευση του Φρέντρικ Γένσεν

Ο Φρέντρικ Γένσεν, κεντρικός μέσος του Άρη, εξέφρασε ανοιχτά την απογοήτευσή του για την απόφαση του προπονητή της εθνικής Φινλανδίας, Γιάκομπ Φρις, να τον αφήσει εκτός των πρόσφατων κλήσεων. Ο ποδοσφαιριστής, σε δηλώσεις του στην εφημερίδα «Hufvudstadsbladet», ξεκαθάρισε ότι η απουσία του δεν οφείλεται σε κάποιο πρόβλημα τραυματισμού ή φυσικής κατάστασης.

Συγκεκριμένα, ο Γένσεν δήλωσε: «Έχω παίξει σε κάθε παιχνίδι με τον σύλλογό μου και είμαι 100% υγιής και χωρίς τραυματισμό». Με αυτή τη δήλωση, ο Φινλανδός διεθνής θέλησε να τονίσει την αγωνιστική του ετοιμότητα και να διαχωρίσει την κατάστασή του από πιθανές αιτίες που θα δικαιολογούσαν τον αποκλεισμό του από την εθνική ομάδα.

Ο σταθερός ρόλος του στον Άρη και οι αριθμοί

Η εικόνα του Φρέντρικ Γένσεν στον Άρη, από την έναρξη της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου, είναι αυτή ενός παίκτη με σταθερό και ενεργό ρόλο. Ο μέσος έχει αγωνιστεί σε όλες τις αναμετρήσεις της ομάδας του, τόσο στο πρωτάθλημα όσο και στο κύπελλο, συγκεντρώνοντας σημαντικό χρόνο συμμετοχής.

Πιο αναλυτικά, ο Γένσεν έχει καταγράψει 469 λεπτά συνολικής παρουσίας με τη φανέλα του Άρη σε Πρωτάθλημα και Κύπελλο. Στο πλαίσιο του Πρωταθλήματος, έχει συμμετάσχει και στις πέντε πρώτες αγωνιστικές, εκ των οποίων στις τέσσερις αγωνίστηκε για ολόκληρο το 90λεπτο, συμπληρώνοντας συνολικά 385 λεπτά. Επιπλέον, έχει μία παρουσία στο Κύπελλο, όπου αγωνίστηκε για 84 λεπτά.

Η εξήγηση του ομοσπονδιακού τεχνικού

Παρά τον σημαντικό χρόνο συμμετοχής και την καλή φυσική του κατάσταση, ο Φρέντρικ Γένσεν έλαβε μια συγκεκριμένη εξήγηση από τον ομοσπονδιακό τεχνικό της Φινλανδίας, Γιάκομπ Φρις, για την απουσία του από τις κλήσεις. Σύμφωνα με την εξήγηση αυτή, ο προπονητής δεν θεωρεί ότι ο Γένσεν προσφέρει αρκετά στην παρούσα φάση, ώστε να συμπεριληφθεί στις επιλογές της εθνικής ομάδας.

Αυτή η αιτιολόγηση, όπως αναφέρθηκε, δεν σχετίζεται με την αγωνιστική ετοιμότητα του παίκτη ή με τυχόν τραυματισμούς, αλλά αφορά την εκτίμηση του προπονητή για την προσφορά του στην ομάδα. Η απόφαση αυτή, όπως σημειώνεται, έχει προκαλέσει ευρύτερες συζητήσεις στην ποδοσφαιρική κοινότητα της Φινλανδίας.

Η συζήτηση στη Φινλανδία και το ιστορικό του

Η απόφαση του Γιάκομπ Φρις να αφήσει εκτός κλήσεων τον Φρέντρικ Γένσεν, αλλά και άλλους ποδοσφαιριστές που έχουν ενεργό ρόλο στους συλλόγους τους, έχει δημιουργήσει έντονη συζήτηση στη Φινλανδία. Το γεγονός ότι δεν είναι ο μόνος παίκτης σε αυτή τη θέση υπογραμμίζει το εύρος της προβληματικής που έχει ανακύψει σχετικά με τις επιλογές του ομοσπονδιακού τεχνικού.

Ο Γένσεν διαθέτει ένα αξιόλογο ιστορικό με τη φανέλα της εθνικής Φινλανδίας, μετρώντας συνολικά 37 συμμετοχές και οκτώ γκολ από το 2017. Η τελευταία του εμφάνιση με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα χρονολογείται στις 4 Σεπτεμβρίου 2025, σε φιλική αναμέτρηση εναντίον της Νορβηγίας.

Η διάρκεια του αποκλεισμού

Η απουσία του Φρέντρικ Γένσεν από την εθνική ομάδα της Φινλανδίας έχει πλέον αποκτήσει διάρκεια, καθώς ο παίκτης παραμένει εκτός κλήσεων για περισσότερο από έναν χρόνο. Αυτή η μακροχρόνια απουσία έρχεται σε αντίθεση με τον σταθερό χρόνο συμμετοχής που απολαμβάνει φέτος στον Άρη, γεγονός που επαναφέρει τη συζήτηση γύρω από τη θέση του στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα.

Οι πρόσφατες δηλώσεις του Γένσεν, στις οποίες εκφράζει την ενόχλησή του και τονίζει την αγωνιστική του ετοιμότητα, αναζωπυρώνουν το ενδιαφέρον για την κατάσταση του Φινλανδού μέσου και τις επιλογές του προπονητή της εθνικής ομάδας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta