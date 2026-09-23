Κύπελλο Ελλάδας μπάσκετ: Πέντε προκρίσεις για τους φιλοξενούμενους στη β' φάση

Σημαντικές αναμετρήσεις διεξήχθησαν για τη 2η αγωνιστική της Β' φάσης του Κυπέλλου Ελλάδας μπάσκετ, με τους φιλοξενούμενους να πρωταγωνιστούν. Συνολικά πέντε ομάδες που αγωνίστηκαν εκτός έδρας κατάφεραν να πάρουν την πρόκριση για την επόμενη φάση του θεσμού. Οι νικητές συνεχίζουν την προσπάθειά τους με απώτερο στόχο την είσοδο στο UNICEF Trophy, το οποίο έχει προγραμματιστεί για το διήμερο 19-20 Δεκεμβρίου 2026.

Οι ομάδες που προκρίθηκαν και οι εκκρεμότητες

Την πρόκριση στην επόμενη φάση του Κυπέλλου Ελλάδας εξασφάλισαν ο Πανιώνιος, τα Μέγαρα, η ΑΣΑ Αναγέννηση, η Κομοτηνή και ο Πρωτέας Βούλας. Οι ομάδες αυτές επικράτησαν των αντιπάλων τους στις αναμετρήσεις που διεξήχθησαν, συνεχίζοντας την πορεία τους στον θεσμό.

Η 2η αγωνιστική της Β' φάσης δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη, καθώς απομένουν δύο παιχνίδια. Αυτά είναι η αναμέτρηση ανάμεσα στον Ιωνικό Νικαίας και τη Χαλκίδα, καθώς και ο αγώνας του Παλαιού Φαλήρου κόντρα στον Γλαύκο Εσπέρου. Οι δύο αυτοί αγώνες είναι προγραμματισμένοι να διεξαχθούν την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου.

Οι πρωταγωνιστές των αναμετρήσεων

Ξεχωριστές εμφανίσεις πραγματοποίησαν δύο παίκτες που συνέβαλαν καθοριστικά στις προκρίσεις των ομάδων τους. Ο Πέιν της Κομοτηνής έκλεψε την παράσταση, σημειώνοντας 32 πόντους και ευστοχώντας σε 4 τρίποντα, οδηγώντας την ομάδα του στη νίκη μέσα στην Αμαλιάδα.

Αντίστοιχα, ο Πετράκης της Αναγέννησης είχε μια εξαιρετική παρουσία. Ο παίκτης της ΑΣΑ Αναγέννηση πέτυχε 25 πόντους και 7 τρίποντα, συμβάλλοντας τα μέγιστα στο «διπλό» της ομάδας του επί της ΧΑΝΘ.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ

Στην αναμέτρηση μεταξύ Κοροίβου και Interplast ΓΑΣ Κομοτηνή, η Κομοτηνή επικράτησε με σκορ 82-87. Τα δεκάλεπτα ήταν 29-22, 53-49, 68-69, 82-87. Για τον Κόροιβο (προπονητής Μάνος), οι Τζόουνς (15 πόντοι, 2 τρίποντα), Τσαφαράς (12 πόντοι, 2 τρίποντα), Κάτζος (12 πόντοι, 2 τρίποντα) και Ο’Μπάνον (22 πόντοι, 1 τρίποντο) ήταν οι πρώτοι σκόρερ. Από την πλευρά της Κομοτηνής (προπονητής Λιόγας), ο Πέιν σημείωσε 32 πόντους με 4 τρίποντα, ο Βίκτορ 13 πόντους και ο Περρής 14 πόντους με 4 τρίποντα.

Ο Ιωνικός Ιωνίας (προπονητής Γκαϊτατζής) ηττήθηκε από τον Πρωτέα Βούλας (προπονητής Μανουσέλης) με 51-56. Τα δεκάλεπτα ήταν 9-15, 23-31, 37-45, 51-56. Για τον Ιωνικό Ιωνίας, ο Ουίλιαμς πέτυχε 22 πόντους με 2 τρίποντα, ενώ για τον Πρωτέα Βούλας, ο Κόης σημείωσε 11 πόντους με 3 τρίποντα, ο Μπρόντι 8 πόντους με 2 τρίποντα και ο Αναστασόπουλος επίσης 8 πόντους με 2 τρίποντα.

Οι υπόλοιπες αναμετρήσεις της φάσης

Στο παιχνίδι ΧΑΝΘ (προπονητής Καραπιπερίδης) - ΑΣΑ Αναγέννηση (προπονητής Παπαδάκης), η Αναγέννηση επικράτησε με το ευρύ 56-96. Τα δεκάλεπτα ήταν 13-33, 22-61, 43-76. Από τη ΧΑΝΘ, ο Μόσλεϊ σημείωσε 25 πόντους και ο Τσάκος 10 πόντους με 2 τρίποντα. Για την ΑΣΑ Αναγέννηση, ο Πετράκης πέτυχε 25 πόντους με 7 τρίποντα, ο Στιούαρντ 14 πόντους με 4 τρίποντα και ο Πρέκας 13 πόντους με 2 τρίποντα.

Τέλος, ο Πανελλήνιος (προπονητής Μάντζαρης) ηττήθηκε από τον Πανιώνιο Cosmorama Travel (προπονητής Καραγιάννης) με σκορ 67-89. Τα δεκάλεπτα ήταν 22-19, 37-44, 51-62. Για τον Πανελλήνιο, ο Άντερσον σημείωσε 23 πόντους με 2 τρίποντα και ο Κουρτίδης 20 πόντους με 2 τρίποντα. Από την πλευρά του Πανιωνίου, ο Μπιουκάναν πέτυχε 18 πόντους με 2 τρίποντα, ο Κολοβέρος 15 πόντους με 2 τρίποντα και ο Γερομιχαλός 11 πόντους με 1 τρίποντο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta