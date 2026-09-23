Ο πρώην ποδοσφαιριστής Ματ Λόρενς μιλά για τον εθισμό του στα ναρκωτικά και τις δύο υπερβολικές δόσεις

Ο πρώην Άγγλος ποδοσφαιριστής Ματ Λόρενς, γνωστός από τη θητεία του σε ομάδες όπως η Κρίσταλ Πάλας, η Φούλαμ και η Μίλγουολ, παραχώρησε πρόσφατα μία συνέντευξη στην βρετανική «Daily Mail». Στη συνέντευξη αυτή, ο Λόρενς μίλησε ανοιχτά για τον εθισμό του στα ναρκωτικά και τις δύο φορές που βρέθηκε αντιμέτωπος με τον θάνατο μέσα σε διάστημα μόλις τεσσάρων ημερών, λόγω υπερβολικής δόσης.

Ο 52χρονος πρώην αμυντικός, ο οποίος δηλώνει νηφάλιος για περισσότερο από έναν χρόνο, αποκάλυψε ότι η κοκαΐνη που είχε αγοράσει στη Νέα Υόρκη ήταν εμπλουτισμένη με φαιντανύλη, γεγονός που οδήγησε στις δύο κρίσιμες καταστάσεις.

Η αρχή της περιπέτειας και οι δύο υπερβολικές δόσεις

Ο Ματ Λόρενς, ο οποίος αγωνίστηκε σε σημαντικές ομάδες του αγγλικού ποδοσφαίρου, αποφάσισε να μοιραστεί δημόσια την προσωπική του μάχη με τα ναρκωτικά. Η περιπέτειά του έφτασε στο αποκορύφωμα όταν βίωσε δύο περιστατικά υπερβολικής δόσης, τα οποία τον έφεραν ένα βήμα πριν τον θάνατο.

Όπως ο ίδιος εξομολογήθηκε, η ουσία που κατανάλωσε ήταν κοκαΐνη στην οποία είχε προστεθεί φαιντανύλη, μια επικίνδυνη πρόσμιξη που αποδείχθηκε σχεδόν μοιραία για τη ζωή του. Τα δύο αυτά περιστατικά συνέβησαν σε σύντομο χρονικό διάστημα, μέσα σε μόλις τέσσερις ημέρες, αφήνοντας στον πρώην ποδοσφαιριστή ελλιπείς αναμνήσεις.

Το πρώτο περιστατικό στο Μανχάταν

Το πρώτο από τα δύο περιστατικά έλαβε χώρα την ημέρα του Αγίου Πατρικίου το 2021. Ο Ματ Λόρενς κατέρρευσε σε έναν δρόμο του Μανχάταν, με την κατάσταση της υγείας του να είναι ιδιαίτερα σοβαρή. Η άμεση επέμβαση των παραϊατρικών ήταν καθοριστική για τη ζωή του.

Οι διασώστες του χορήγησαν ένα αντίδοτο έκτακτης ανάγκης για οπιοειδή, χάρη στο οποίο επανήλθε. Ο ίδιος θυμάται ότι πήγε στην τουαλέτα, έκανε χρήση ναρκωτικών και ένιωσε περίεργα. Στη συνέχεια, περπάτησε προς το μπαρ, προσπερνώντας το άτομο με το οποίο βρισκόταν, και είπε ότι θα έπαιρνε λίγο αέρα. Προφανώς, δεν ήθελε να πάει στο νοσοκομείο και προσπαθούσε να αποκρούσει τους διασώστες, με αποτέλεσμα να τον ναρκώσουν και να ξυπνήσει στο νοσοκομείο.

Η κρισιμότητα της δεύτερης φοράς

Μόλις τέσσερις ημέρες μετά το πρώτο συμβάν, ο Ματ Λόρενς πήρε ξανά υπερβολική δόση, αυτή τη φορά μέσα σε ένα μπαρ. Η κατάσταση ήταν τόσο κρίσιμη, που οι φίλοι του που βρίσκονταν μαζί του αναγκάστηκαν να καλέσουν έναν ιερέα για να τελέσει την τελευταία ιεροτελεστία, καθώς πίστευαν ότι δεν θα τα κατάφερνε.

Ο πρώην ποδοσφαιριστής περιέγραψε ότι θυμάται να κάθεται σε μια καρέκλα με τρεις ή τέσσερις ανθρώπους γύρω από ένα τραπέζι, και μετά δεν θυμάται τίποτα. Ένας φίλος του είπε ότι απλώς κούτσαινε και γλίστρησε στο πάτωμα, οι μύες του σταμάτησαν να λειτουργούν και σταμάτησε να αναπνέει. Υπάρχουν πλάνα από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης, τα οποία όμως δεν μπόρεσε να παρακολουθήσει. Ευτυχώς, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έφτασαν πολύ γρήγορα στο κέντρο του Μανχάταν, και ο ίδιος θυμάται να ξυπνά με μια βελόνα στο χέρι του.

Η κανονικοποίηση του θανάτου και ο αγώνας για τη νηφαλιότητα

Ο Ματ Λόρενς εξέφρασε την έκπληξή του για το πώς κατάφερε να «κανονικοποιήσει» την κατάσταση του εθισμού. «Είναι τρομακτικό το πώς κατάφερα να τα κανονικοποιήσω όλα. Κανονικοποίησα την αγορά ναρκωτικών, κάτι που είναι παράνομο. Κανονικοποίησα το να είσαι θυμωμένος άνθρωπος, επειδή αυτό κάνουν τα ναρκωτικά. Σε κάνουν νευρικό και εριστικό», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Πρόσθεσε επίσης: «Κατάφερα να ομαλοποιήσω τον θάνατο επειδή βγήκα από το νοσοκομείο και δεν σταμάτησα. Ομαλοποίησα τον θάνατο δύο φορές μέσα σε τέσσερις ημέρες». Ο πρώην οπισθοφύλακας τόνισε ότι μιλά ανοιχτά για την εμπειρία του επειδή χρειάζεται την κάθαρση, καθώς καθαρίζει την ψυχή του κατά κάποιο τρόπο. «Χρειάζομαι να συναντήσω την πραγματικότητα. Χρειάζομαι άλλους ανθρώπους να τη διαβάσουν», κατέληξε.

Με πληροφορίες από: Gazzetta