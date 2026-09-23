Η PUMA δυναμικά στο Ioannina Lake Run για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά

Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, η PUMA συμμετείχε δυναμικά στο Ioannina Lake Run, το οποίο διεξήχθη στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Η διοργάνωση φιλοξενήθηκε στην πλατεία Μαβίλη, δίπλα στη γραφική λίμνη των Ιωαννίνων, με την PUMA να έχει τον ρόλο του Χορηγού Αθλητικού Υλικού. Χιλιάδες δρομείς πήραν μέρος στις διάφορες διαδρομές, ενώ πλήθος επισκεπτών βρέθηκε στην πόλη, απολαμβάνοντας ένα διήμερο γεμάτο αγωνιστική δράση, ενέργεια και ξεχωριστές εμπειρίες τρεξίματος.

Το PUMA NITRO LAB στο επίκεντρο της διοργάνωσης

Στο πλαίσιο της παρουσίας της, η PUMA δημιούργησε το PUMA NITRO LAB, έναν ειδικά διαμορφωμένο και διαδραστικό χώρο. Αυτός ο χώρος ήταν αφιερωμένος στην προβολή της τεχνολογίας NITRO και της συλλογής performance running της εταιρείας. Το κοινό είχε την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά τα δρομικά μοντέλα της PUMA, να ενημερωθεί για τα χαρακτηριστικά τους και τη χρήση τους.

Συγκεκριμένα, παρουσιάστηκαν τα μοντέλα Velocity NITRO 5, Deviate NITRO 4, Deviate NITRO Elite 4 και Fast-R NITRO Elite 3. Η εμπειρία στο PUMA NITRO LAB συμπληρώθηκε με ένα NITRO Quiz, προσφέροντας δώρα στους συμμετέχοντες, καθώς και με henna tattoos και τη δυνατότητα για φωτογραφικά στιγμιότυπα σε μια ειδικά διαμορφωμένη αψίδα.

Το PUMA Shake Out Run με μεγάλη προσέλευση

Μία ιδιαίτερη στιγμή της διοργάνωσης αποτέλεσε το PUMA Shake Out Run, το οποίο πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το RevolutionFit, ένα γυμναστήριο και fitness community που δραστηριοποιείται στα Ιωάννινα, καθώς και με το Ioannina Lake Run. Η εκδήλωση σημείωσε πολύ μεγάλη προσέλευση, με περίπου 300 δρομείς να συμμετέχουν.

Στο πλαίσιο του Shake Out Run, η Ματίνα Νούλα και η Ντενίσα Μπάλα μοιράστηκαν χρήσιμες συμβουλές με τους συμμετέχοντες, προετοιμάζοντάς τους για τους αγώνες που θα ακολουθούσαν. Σύσσωμη η PUMA Running Team έδωσε το παρών στην εκδήλωση, ενώ μουσική, δώρα και συλλεκτικά PUMA running T-shirts συνέβαλαν στην ολοκλήρωση της εμπειρίας.

Αγωνιστικές διακρίσεις και επιβραβεύσεις

Η αγωνιστική παρουσία της PUMA Running Team ήταν εξίσου δυναμική καθ’ όλη τη διάρκεια του διημέρου. Τα μέλη της ομάδας κατάφεραν να αποσπάσουν σημαντικές διακρίσεις σε όλες τις βασικές αποστάσεις των αγώνων, επιβεβαιώνοντας την υψηλή τους απόδοση.

Ως Χορηγός Αθλητικού Υλικού, η PUMA προχώρησε και φέτος στην επιβράβευση των νικητών. Συγκεκριμένα, προσέφερε δωροεπιταγές, επιβεβαιώνοντας με αυτόν τον τρόπο έμπρακτα τη στήριξή της τόσο στους αθλητές όσο και στην ευρύτερη ελληνική δρομική κοινότητα.

Ένα από τα σημαντικότερα δρομικά γεγονότα της χώρας

Με την παρουσία του NITRO LAB, τη μαζική συμμετοχή στο Shake Out Run και τις σημαντικές αγωνιστικές επιτυχίες της ομάδας της, η PUMA ολοκλήρωσε μία ακόμη δυναμική εμφάνιση στο Ioannina Lake Run. Η εταιρεία κατάφερε να συνδέσει την καινοτομία των προϊόντων της, την αθλητική απόδοση και την κοινότητα των δρομέων.

Το Ioannina Lake Run αναδεικνύεται έτσι σε ένα από τα σημαντικότερα δρομικά γεγονότα της χώρας, με τη συμβολή της PUMA να ενισχύει περαιτέρω τον χαρακτήρα και την απήχησή του.

Με πληροφορίες από: Gazzetta